Από τη διαρροή της συνομιλίας Τζάκρη - Κασσελάκη στην... επιχείρηση «αν είχατε τα κότσια της»

Να διασκεδάσουν τώρα τις εντυπώσεις προσπαθούν τόσο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, όσο και η αντιπρόεδρος, Θεοδώρα Τζάκρη, μετά τη διαρροή της συνομιλίας τους που προκάλεσε αντιδράσεις για τη σχέση που έχουν.

Ο Στέφανος Κασσελάκης μάλιστα θέλησε να βγει στην... αντεπίθεση, διαμηνύοντας πως «μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει».

Μάλιστα, στήριξε και την αντιπρόεδρο, Θεοδώρα Τζάκρη, υποστηρίζοντας πως είναι από τους πλέον απαιτητικούς συνεργάτες του, «ιδίως εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα».

«Όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της. Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε. Μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σε αυτήν τη χώρα και να μπουν στην πολιτική, να προσφέρουν στην κοινωνία απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Με τη σειρά του και ο Ευάγγελος Αντώναρος ανέφερε: «Ας μείνουμε στην ουσία: Το ακριβές περιεχόμενο της δημοσιευμένης συνομιλίας του Προέδρου με την Αντιπρόεδρο του δεν διαψεύδουν ούτε εκείνος ούτε εκείνη. Στη δημοσιογραφία, αλλά και στην πολιτική αυτό λέγεται "είδηση". Κι αν αυτό είχε συμβεί με συνομιλία Προέδρου με Αντιπρόεδρο άλλου κόμματος θα ήταν breaking news», για να συμπληρώσει πως «την ευθύνη έχει 99% ένας από τους δύο συνομιλητές που έχει καταγεγραμμένη τη συνομιλία. Ας αναζητήσουν λοιπόν τον "ένοχο" μεταξύ τους”, για να καταλήξει πως “όλα τα άλλα είναι αγαρμπες προσπάθειες damage control για τον Πρόεδρο ενός απο-κομματος που την κοπανησε ξανά στην Αμερική και δίνει από κει συνεντεύξεις κ κάνει αναρτήσεις».

Με τη συνομιλία να έχει διαρρεύσει σε... όλο το ελληνικό Ίντερνετ, η Θεοδώρα Τζάκρη έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, προαναγγέλλοντας ότι θα στραφεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για να διερευνήσει πώς συνέβη αυτό. Διατράνωσε, δε, ότι οι σχέσεις της με τον Στέφανο Κασσελάκη είναι ισχυρές και αδιατάρακτες.

tzakrh.jpg

Ανέφερε συγκεκριμένα: «Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα την δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας. Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά. Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες. Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου.

Θεοδώρα Τζάκρη

Βουλευτής Πέλλας»

