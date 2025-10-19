Γεραπετρίτης για τη νίκη Ερχιουμάν: Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας για την επανένωση της Κύπρου

Την πεποίθηση ότι η βούληση των Τουρκοκυπρίων να αναδείξουν ως νέο ηγέτη τους τον Τουφάν Ερχιουμάν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εκφράζει με δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Επανένωση που θα εγγυάται την ειρήνη και ευημερία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, προσθέτει.

Επισημαίνει ότι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε άοκνες προσπάθειες ώστε το Κυπριακό να επανέλθει, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις.

Παράλληλα, τονίζει πως προσβλέπει «στο να εργαστούμε από κοινού για το επόμενο βήμα στην επικείμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση». Οι διαιρέσεις δεν χωρούν στο σύγχρονο ταραγμένο διεθνές σκηνικό, υπογραμμίζει.

Καταληκτικά, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρει πως η Κύπρος θα πρέπει να δώσει το οικουμενικό μήνυμα της σύνθεσης και της ενότητας.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν πέτυχε σαρωτική νίκη, με σχεδόν διπλάσια διαφορά, έναντι του ανθυποψήφιου του Ερσίν Τατάρ και εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των λεγόμενων «προεδρικών εκλογών» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν λαμβάνει ποσοστό 62,76%. Ο απερχόμενος Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, έλαβε ποσοστό 35,81%.

