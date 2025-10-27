Γεωργιάδης: Κατά 65% μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ μετά το βραχιολάκι

Στοιχεία που αφορούν στον χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών οι οποίοι προσήλθαν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, τη χρονική περίοδο Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2025, δημοσίευσε ο υπουργός Υγείας τη Δευτέρα (27/10).

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε κατά 65%, έχοντας πλέον διαμορφωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά.

Αναλυτικότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε στη σχετική του ανάρτηση στο “X”:

«Σήμερα λάβαμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το σύστημα αναμονών (βραχιολάκι) για τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Χάρη στις στοχευμένες παρεμβάσεις και τις οργανωτικές αλλαγές που υλοποιούμε τους τελευταίους μήνες, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών μειώθηκε κατά 65% την περίοδο Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2025.

Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης έχει πλέον διαμορφωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών στα επείγοντα.

Κάθε βήμα βελτίωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σημαίνει πιο ανθρώπινη φροντίδα, λιγότερη ταλαιπωρία και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες για όλους. Τα αποτελέσματα είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα και δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Χαλάμε το αφήγημα της μιζέριας αλλά δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια μας.

Στόχος και καθήκον μας να κάνουμε την ζωή των ασθενών έστω και λίγο καλύτερη!».

