Επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά στην είσοδο

Άγνωστοι επιτέθηκαν στο γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, όπως αναφέρει η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της, με την οποία καταδικάζει το γεγονός.

Οι άγνωστοι δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου, ενώ βρίσκονταν μέσα εργαζόμενοι, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, επισημαίνει η Νέα Δημοκρατία.

Χάρης Θεοχάρης: Η επίθεση αυτή είναι πράξη δειλίας, τυφλής βίας και ευθείας προσβολής στη Δημοκρατία

«Σήμερα, οργανωμένη ομάδα γνωστών-αγνώστων επιτέθηκε στο πολιτικό μου γραφείο στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που οι συνεργάτες μου βρίσκονταν μέσα», γράφει ο υφυπουργός Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως «κανείς δεν τραυματίστηκε και αυτό είναι το μόνο παρήγορο στοιχείο».

Ο ίδιος επισημαίνει πως η ενέργεια αυτή στρέφεται «εναντίον των θεσμών και της ίδιας της πολιτικής ζωής». «Η επίθεση αυτή είναι πράξη δειλίας, τυφλής βίας και ευθείας προσβολής στη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία όμως δεν εκφοβίζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν κάνει βήμα πίσω απέναντι σε όσους επιχειρούν να την πλήξουν», αναφέρει και προσθέτει πως εμπιστεύεται τις αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Η ανακοίνωση του Χάρη Θεοχάρη

Σήμερα, οργανωμένη ομάδα γνωστών-αγνώστων επιτέθηκε στο πολιτικό μου γραφείο στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που οι συνεργάτες μου βρίσκονταν μέσα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και αυτό είναι το μόνο παρήγορο στοιχείο μιας ενέργειας που δεν στρέφεται μόνο εναντίον προσώπων, αλλά εναντίον των θεσμών και της ίδιας της πολιτικής ζωής.

Η επίθεση αυτή είναι πράξη δειλίας, τυφλής βίας και ευθείας προσβολής στη Δημοκρατία.

Η Δημοκρατία όμως δεν εκφοβίζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν κάνει βήμα πίσω απέναντι σε όσους επιχειρούν να την πλήξουν.

Εμπιστευόμαστε τις Αρχές που ήδη διερευνούν το περιστατικό και αναμένουμε την πλήρη απόδοση ευθυνών.

Με ψυχραιμία, ενότητα και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε.

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη υπήρξε στόχος επίθεσης με μπογιές τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι δράστες τότε, είχαν πετάξει κόκκινη μπογιά στους εξωτερικούς τοίχους και είχαν γράψει συνθήματα.

Εικόνα από την επίθεση με μπογιές στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη τον περασμένο Φεβρουάριο

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!

Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται.