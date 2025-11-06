Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

Ο Έρικ Βασιλάτος έγινε ευρύτερα γνωστός ως συνιδρυτής της Vivid Seats, μίας από τις κορυφαίες πλατφόρμες μεταπώλησης εισιτηρίων στον κόσμο

Δημήτρης Δρίζος

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στα media και στις κοσμικές στήλες.

Η άφιξή της έγινε με το ιδιωτικό lear jet ενός στενού φίλου της, του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτου, γνωστού για την επιτυχημένη του πορεία στον χώρο της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η επιχειρηματική πορεία του Έρικ Βασιλάτου

Ο Έρικ Βασιλάτος έγινε ευρύτερα γνωστός ως συνιδρυτής της Vivid Seats, μίας από τις κορυφαίες πλατφόρμες μεταπώλησης εισιτηρίων στον κόσμο.

Μαζί με τον Jerry Bednyak, ίδρυσε την εταιρεία το 2001 στο Σικάγο, και μέσα σε δέκα χρόνια κατάφερε να τη μετατρέψει σε κολοσσό με έσοδα άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κλάδο στη Βόρεια Αμερική. Η εξαγορά της Vivid Seats από την επενδυτική εταιρεία GTCR απέφερε στον Βασιλάτο εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

250718110106eric-vassilatos-2.jpg

Μετά την επιτυχημένη πορεία του στη Vivid Seats, ίδρυσε τη SkyBox Capital, εταιρεία επενδύσεων με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, συνεχίζοντας να αφήνει το αποτύπωμά του στον επιχειρηματικό κόσμο.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στους ομογενειακούς κύκλους του Σικάγου μέσω του ιδρύματος «Demetra and Eric Vassilatos», ενισχύοντας κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.

Σχέσεις με την Ελλάδα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η σχέση του Έρικ Βασιλάτου με την Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Είναι στενός φίλος και κουμπάρος του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού, τον οποίο έχει βοηθήσει στην οργάνωση συναυλιών στο εξωτερικό.

Η φιλία τους φαίνεται και από προσωπικές στιγμές: ο Αργυρός έχει βαφτίσει το παιδί του Βασιλάτου στην Κεφαλονιά, δείγμα αμοιβαίας εκτίμησης και στενού δεσμού. Η δημοσιότητα γύρω από το όνομά του κορυφώθηκε τον Ιούλιο με τον γάμο του Αργυρού με την Αλεξάνδρα Νίκα.

https://www.instagram.com/p/DNoCc9bNgd5/

Η επιλογή του να φέρει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα με το προσωπικό του αεροπλάνο επισφράγισε την ιδιαίτερη θέση του στην αμερικανική κοινωνία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στα Δικαστήρια Ηρακλείου ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Μια εικόνα που δημιουργεί προβληματισμό: Η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» της Εκδοτικής Αθηνών στα σκουπίδια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση Sound Edition των Puma 1.0L EcoBoost MHEV και Gen-E

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Νότια Αφρική ξεκινά έρευνα για να διαπιστώσει πώς 17 πολίτες της πείστηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αντώνης Σαμαράς σπάει τη σιωπή του σε μια συνέντευξη που θα προκαλέσει συζητήσεις

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 73χρονη περιέλουσε με βενζίνη εξώπορτα και αυτοκίνητο 65χρονου για να τον κάψει

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ευρωπαϊκή χώρα που ψάχνει επειγόντως εργάτες: Μισθοί από 3.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή με θέα τις... Άλπεις

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απίστευτο κι όμως… ελληνικό: Δήλωσαν 20 φορές το ίδιο σπίτι για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

10:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για το Europa League και το Conference League

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Κατσιματίδης: Εξοργισμένος με τη νίκη Μαμντάνι ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος - «Δεν με νοιάζει για τα παντοπωλεία!»

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατλαντική σύνοδος: Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Αϊόβα: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει μια πόλη - Η σφαγή της οικογένειας Μου στον ύπνο της

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Ο κωδικός πρόσβασης στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης του μουσείου ήταν...«Louvre»

10:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μπορείτε το 3Χ3» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λεωφόρο Σχιστού: Άνδρας απειλούσε να πέσει από γέφυρα

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Πριν 20 χρόνια η Κίνα «φύτεψε» σταθμούς Μετρό στο πουθενά: Σήμερα άπαντες «προσκυνούν» την ιδιοφυή αυτή ιδέα!

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός Έλληνας τενόρος - Κατηγορείται για ξυλοδαρμό του 15χρονου γιού του

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θάλασσα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κινέζικος κινητήρας βενζίνης πετυχαίνει ρεκόρ θερμοδυναμικής απόδοσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατλαντική σύνοδος: Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Κατσιματίδης: Εξοργισμένος με τη νίκη Μαμντάνι ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος - «Δεν με νοιάζει για τα παντοπωλεία!»

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Λάρισα: Τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή - «Κάτι έγινε με το κλειδί»

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απίστευτο κι όμως… ελληνικό: Δήλωσαν 20 φορές το ίδιο σπίτι για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Πριν 20 χρόνια η Κίνα «φύτεψε» σταθμούς Μετρό στο πουθενά: Σήμερα άπαντες «προσκυνούν» την ιδιοφυή αυτή ιδέα!

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονικό στα Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή – Το βίντεο που αποκαλύπτει την ομάδα υποστήριξης στον Φ. Καργακη

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

07:29LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ: Γυμνή στην παραλία για τα 30ά γενέθλιά της - Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός Έλληνας τενόρος - Κατηγορείται για ξυλοδαρμό του 15χρονου γιού του

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αντώνης Σαμαράς σπάει τη σιωπή του σε μια συνέντευξη που θα προκαλέσει συζητήσεις

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου «εκ βαθέων»: Δέχθηκα επιθέσεις για τα μαλλιά, το ντύσιμο, ακόμα και για τη γάτα μου

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ευρωπαϊκή χώρα που ψάχνει επειγόντως εργάτες: Μισθοί από 3.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή με θέα τις... Άλπεις

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Η πρόεδρος του Μεξικού θα κινηθεί νομικά εναντίον του άνδρα που την παρενόχλησε σεξουαλικά στο δρόμο

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Αϊόβα: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει μια πόλη - Η σφαγή της οικογένειας Μου στον ύπνο της

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Μια εικόνα που δημιουργεί προβληματισμό: Η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» της Εκδοτικής Αθηνών στα σκουπίδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ