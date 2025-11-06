Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στα media και στις κοσμικές στήλες.

Η άφιξή της έγινε με το ιδιωτικό lear jet ενός στενού φίλου της, του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτου, γνωστού για την επιτυχημένη του πορεία στον χώρο της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η επιχειρηματική πορεία του Έρικ Βασιλάτου

Ο Έρικ Βασιλάτος έγινε ευρύτερα γνωστός ως συνιδρυτής της Vivid Seats, μίας από τις κορυφαίες πλατφόρμες μεταπώλησης εισιτηρίων στον κόσμο.

Μαζί με τον Jerry Bednyak, ίδρυσε την εταιρεία το 2001 στο Σικάγο, και μέσα σε δέκα χρόνια κατάφερε να τη μετατρέψει σε κολοσσό με έσοδα άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κλάδο στη Βόρεια Αμερική. Η εξαγορά της Vivid Seats από την επενδυτική εταιρεία GTCR απέφερε στον Βασιλάτο εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Μετά την επιτυχημένη πορεία του στη Vivid Seats, ίδρυσε τη SkyBox Capital, εταιρεία επενδύσεων με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, συνεχίζοντας να αφήνει το αποτύπωμά του στον επιχειρηματικό κόσμο.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στους ομογενειακούς κύκλους του Σικάγου μέσω του ιδρύματος «Demetra and Eric Vassilatos», ενισχύοντας κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.

Σχέσεις με την Ελλάδα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η σχέση του Έρικ Βασιλάτου με την Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Είναι στενός φίλος και κουμπάρος του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού, τον οποίο έχει βοηθήσει στην οργάνωση συναυλιών στο εξωτερικό.

Η φιλία τους φαίνεται και από προσωπικές στιγμές: ο Αργυρός έχει βαφτίσει το παιδί του Βασιλάτου στην Κεφαλονιά, δείγμα αμοιβαίας εκτίμησης και στενού δεσμού. Η δημοσιότητα γύρω από το όνομά του κορυφώθηκε τον Ιούλιο με τον γάμο του Αργυρού με την Αλεξάνδρα Νίκα.

Η επιλογή του να φέρει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα με το προσωπικό του αεροπλάνο επισφράγισε την ιδιαίτερη θέση του στην αμερικανική κοινωνία.