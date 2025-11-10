Εν αναμονή εξελίξεων στη ΝΕΑΡ μετά τη νέα ήττα Χαρίτση στην ΚΕ - Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Στιγμές... «ΣΥΡΙΖΑ» βιώνουν τα στελέχη της ΝΕΑΡ μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της ΚΕ όπου η γραμμή της ηγεσίας ηττήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Πού αφήνει τον Αλέξη Χαρίτση αυτή η εξέλιξη;

Αντώνης Ρηγόπουλος

Εν αναμονή εξελίξεων στη ΝΕΑΡ μετά τη νέα ήττα Χαρίτση στην ΚΕ - Τα σενάρια για την επόμενη μέρα
Κομβικής σημασίας για το μέλλον της Νέας Αριστεράς ήταν η διήμερη συνεδρίαση της ΚΕ που ολοκληρώθηκε χθες εν μέσω μεγάλων εντάσεων και διαφωνιών μεταξύ των στελεχών του κόμματος. Η ψηφοφορία αφορούσε το αν θα γίνει ή όχι εσωκομματικό δημοψήφισμα όλων των μελών προκειμένου να αποφασίσουν ποια θα είναι η στρατηγική του κόμματος.

Η διαιρετική τομή ανάμεσα στα μέλη δεν είναι άλλη από το ζήτημα των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς χώρους, με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα να έχουν μετατραπεί σε «μήλον της έριδος».

Σε αυτό το πλαίσιο κατατέθηκαν τρεις προτάσεις, από τις οποίες τελικά επικράτησε κατά κράτος η πρόταση του Γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ενώ εκείνη του προέδρου Αλέξη Χαρίτση ηττήθηκε, καταμετρώντας έτσι τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα Χαρίτση σε ΚΕ του κόμματός του. Φυσικά, από μόνο του αυτό το γεγονός προκαλεί αυτομάτως και ζήτημα ηγεσίας, ανεξαρτήτως από το αν δεν το θέτουν ανοιχτά τα στελέχη του κόμματος.

- Πρόταση Χαρίτση (έλαβε 58 ψήφους)

Η απόφαση για τις συνεργασίες να προκύψει από όλα τα μέλη του κόμματος (δημοψήφισμα μελών) και στο συνέδριο να συζητηθεί το πολιτικό/προγραμματικό πλαίσιο και ο προσανατολισμός του κόμματος.

Την πρόταση αυτή στήριξαν 8 βουλευτές και 3 μέλη του Πολιτικού Γραφείου.

- Πρόταση Σακελλαρίδη (έλαβε 80 ψήφους)

Το επικείμενο Συνέδριο το οποίο έχει χαρακτήρα Διαρκούς Συνεδρίου (με τους παλιούς συνέδρους) και να διευρύνει τη θεματολογία του ώστε να αποφασίσει και για τα προγραμματικά θέματα και για το ζήτημα των συμμαχιών.

Την πρόταση αυτή κατέθεσαν 14 μέλη του Πολιτικού Γραφείου

- Πρόταση μελών ΚΕ (έλαβε 6 ψήφους)

Να γίνει έκτακτο συνέδριο, δηλαδή να εκλεγούν νέοι σύνεδροι.

Τι σημαίνει η ήττα Χαρίτση

Το ζήτημα μπορεί να φαίνεται μικρής σημασίας για όσους δεν εμπλέκονται με τα εσωκομματικά της ΝΕΑΡ, ωστόσο αποτελεί θεμελιώδες πολιτικό διακύβευμα για το σύνολο των μελών του κόμματος.

Γι' αυτό και η συζήτηση διεξήχθη, σύμφωνα με πληροφορίες σε πολύ υψηλούς τόνους, με αντεγκλήσεις και επιθέσεις μεταξύ των μελών της ΚΕ και τη συζήτηση στα πηγαδάκια να μονοπωλεί η λέξη «διάσπαση» καθώς πλέον αρχίζει να γίνεται σαφές σε όλες τις πλευρές ότι η συνύπαρξη των δύο στρατοπέδων αρχίζει να γίνεται ανυπόφορη για όλους: 1. για όσους στρέφουν το βλέμμα στις ραγδαίες εξελίξεις στην Κεντροαριστερά και θέλουν να έχουν ανοιχτές πόρτες ώστε να ξαναπαίξουν ρόλο μέσα στα νέα σχήματα που θα διαμορφωθούν (συμπεριλαμβάνοντας και ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, και 2. για όσους εκτιμούν ότι η ΝΕΑΡ μπορεί να έχει προοπτική μόνο αν διατηρήσει με συνέπεια τις πολιτικές της γραμμές και η οποιαδήποτε συνεργασία να απευθυνθεί σε αντίστοιχες δυνάμεις της λεγόμενης «ριζοσπαστικής αριστεράς» και όχι σε πολιτικές οντότητες (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας) που έχουν, κατά τους ίδιους, στρίψει το καράβι τους πολύ περισσότερο προς το Κέντρο, παρά προς την Αριστερά.

Προς «αποκωδικοποίηση» του διακυβεύματος, διευκρινίζεται ότι η πλευρά Χαρίτση εκτιμά ότι δεν είναι απίθανο να πείσει την πλειοψηφία των απλών μελών του κόμματος για την ανάγκη η ΝΕΑΡ να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με όλες ανεξαιρέτως τις πολιτικές δυνάμεις, ενώ η πλευρά Γαβριηλίδη, παρά το ότι δείχνει να ελέγχει την ΚΕ και ενδεχομένως και το Συνέδριο, δείχνει να έχει αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να στρίψει προς την ίδια κατεύθυνση και τα απλά μέλη του κόμματος.

Σε δύσκολη θέση ο Χαρίτσης - Τα σενάρια

Το κρίσιμο ζήτημα όμως είναι το ποια θα είναι η στάση του προέδρου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση της ΚΕ στην οποία η πρότασή του δεν «περνά» και εγκρίνεται εκείνη της λεγόμενης από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, «Ομπρέλας». Καθώς μάλιστα οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολύ πιο πυκνές τώρα απ' ό,τι ήταν τον περασμένο Απρίλιο, ο Αλέξης Χαρίτσης, εάν παραμείνει στη θέση του προέδρου θα πρέπει να υπερασπιστεί ανοιχτά μια θέση την οποία έχει επί της ουσίας αντικρούσει εσωκομματικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι λίγοι και όσοι μιλάνε για παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, η οποία όμως δίνουν πολλή σημασία να μη γίνει πολύ ηχηρά, γι' αυτό και μέχρι σήμερα δεν έχει ανοίξει επισήμως η συζήτηση για την ηγεσία.

Από την άλλη, η πλευρά Χαρίτση δείχνει να αφήνει τις τελευταίες της ελπίδες για την άμεση διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην πρόβλεψη του καταστατικού για διεξαγωγή δημοψηφίσματος αν το ζητήσει ενυπόγραφα

το 25% των μελών του κόμματος. Αν αυτό το ποσοστό καταφέρουν αν το συγκεντρώσουν, τότε θα δούμε τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος ενδεχομένως και να προηγείται του Συνεδρίου, το οποίο προγραμματίστηκε για τα τέλη Ιανουαρίου.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν αναμένεται κάποια άμεση παραίτηση Χαρίτση, καθώς θα επενδύσει στις λίγες πιθανότητες που έχει η δική του στάση να «περάσει» στο Συνέδριο, το οποίο θα μπορούσε να παρακάμψει τη σημερινή απόφαση της ΚΕ.

Πλέον όμως, με βάση το ότι «φίλοι και εχθροί» βλέπουν ότι η ηγεσία της ΝΕΑΡ δεν ελέγχει ούτε την ΠΓ, ούτε την ΚΕ, η νομιμοποίησή της αρχίζει να δέχεται πλήγματα.

Τέλος, υπάρχει και ένα σενάριο να γίνει αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του κόμματος «εν κινήσει», ωστόσο αυτό το σενάριο δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πιθανό, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε δραματική διαρροή μελών και ψηφοφόρων.

