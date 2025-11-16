Κατερίνα Νοτοπούλου: Με πείραξε που έλεγαν ότι έχω σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν ψέμματα

Στις αντιδράσεις που υπήρχαν όταν ανέλαβε το τότε πρωθυπουργικό γραφείο του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε σε συνέντευξή της η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Μιλώντας στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς» η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε την περίοδο έντονων σχολίων εις βάρος της. Από το μορφωτικό της επίπεδο έως τις φήμες για δήθεν σχέση της με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Και τα δύο με πείραξαν. Όλα ήταν ψέματα. Ήταν δύσκολο να τα διαχειριστώ, γιατί τότε δεν μιλούσα στα μέσα ούτε έδινα συνεντεύξεις. Ένιωθα ότι δεν μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», σημείωσε. Παράλληλα, ανέφερε πως περιμένει με ενδιαφέρον το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να απαντήσει αν θα ακολουθούσε ένα ενδεχόμενο νέο πολιτικό του εγχείρημα.

«Ο σεξισμός είναι παντού»

Η Κατερίνα Νοτοπούλου αναφέρθηκε και στις σεξιστικές επιθέσεις που –όπως είπε– έχει δεχθεί στη διάρκεια της πολιτικής της διαδρομής. «Συνειδητοποίησα με δύσκολο και βίαιο τρόπο ότι ο σεξισμός είναι παντού. Οι γυναίκες πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Άκουσα διάφορα για τα τυπικά μου προσόντα, αν έχω σπουδάσει, αν δικαιούμαι να είμαι σε αυτή τη θέση. Ήταν ερωτήσεις που δεν καταλάβαινα γιατί τίθενται», ανέφερε.

Η μάχη με ένα αυτοάνοσο και η απώλεια ακοής

Με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια, η Νοτοπούλου μίλησε και για το πρόβλημα ακοής που αντιμετωπίζει, συνέπεια ενός αυτοάνοσου νοσήματος που εκδηλώθηκε το 2015. «Ήταν ένα επιθετικό αυτοάνοσο και η βαρηκοΐα στα όρια της κώφωσης ήταν αυτό που έμεινε. Με τα αυτοάνοσα μαθαίνεις να ζεις. Έπρεπε να μάθω έναν νέο τρόπο να υπάρχω», είπε.

Αποκάλυψε ακόμη ότι, παρότι φορά ακουστικό βαρηκοΐας, βασίζεται στη χειλεανάγνωση και στους ανθρώπους της που τη στηρίζουν. «Μου λείπει η μουσική, όπως και το να ακούω ένα αστείο αυθόρμητα. Απολαμβάνω μόνο τα τραγούδια που είχα προλάβει να αγαπήσω πριν χάσω την ακοή μου», εξομολογήθηκε.