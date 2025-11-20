Χατζηδάκης: Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο της κυβέρνησης για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων σε ανθρώπους που επλήγησαν από την ευλογιά, σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη – Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, όπως επανέλαβε

Χατζηδάκης: Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Χθες το βράδυ ήρθε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Σχεδίου Δράσης της ελληνικής κυβέρνησης για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο OPEN.

Όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, «το περιμέναμε και ήταν αυτό το οποίο αμφισβητείτο από πολλές πλευρές. “Θα πάρει δύο μήνες”, έγραφαν διάφοροι, “Πώς θα πληρώσετε, αν δεν έχετε πάρει επίσημη έγκριση;”.

Τώρα πια έχουμε πάρει τη συναίνεση της Επιτροπής σε σχέση με τις αλλαγές που έγιναν, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Η Κομισιόν μας είχε στείλει επιστολές ότι αν προχωρήσουμε στην καταβολή των ενισχύσεων χωρίς τη δική τους έγκριση, μπορεί να ήμασταν αντιμέτωποι με νέα πρόστιμα ή και με αναστολή στην καταβολή των ενισχύσεων. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή».

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για τις αγροτικές επιδοτήσεις έως το τέλος του έτους, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι «υπολογίζω ότι σε περίπου δέκα ημέρες από σήμερα θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, η οποία είναι 70% όπως κάθε χρόνο.

Στη συνέχεια, με τους αναγκαίους ελέγχους θα πληρωθεί και το 30%, με βάση τις προβλέψεις των κανονισμών» και προσέθεσε ότι «αυτές τις μέρες, λίγο μετά την καταβολή της προκαταβολής, θα πληρωθεί και το λεγόμενο Μέτρο 23. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν πληρωθεί τα προγράμματα μικρότερης κλίμακας, στα οποία υπήρχαν καθυστερήσεις λόγω των αναταράξεων που υπάρχουν εδώ και μήνες. Θα πληρωθούν, επίσης, σημαντικά ποσά στο πλαίσιο του Πυλώνα 2 της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για προγράμματα δηλαδή για αναδιαρθρώσεις του αγροτικού τομέα».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ακόμη ότι μετά την καταβολή της βασικής ενίσχυσης, θα υπάρξει ανακατανομή των πόρων που θα περισσέψουν προς τους έντιμους αγρότες.

«Τον καινούργιο χρόνο θα καταβληθεί η λεγόμενη συνδεδεμένη ενίσχυση. Θα πληρωθούν, επίσης, οι αγρότες μας για τα οικολογικά σχήματα. Εκείνο το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, θα συμβεί, είναι ότι επειδή εφαρμόζουμε αυτό το καινούργιο σύστημα, θα περισσέψουν χρήματα, διότι κάποιοι που δήλωναν υπερβολική παραγωγή θα αποδειχθεί από τα τεκμήρια ότι δεν είχαν όντως αυτή την παραγωγή.

Τα λεφτά, λοιπόν, που θα περισσέψουν δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες. Θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά στους έντιμους αγρότες. Κι αυτό έχει νομίζω και ένα έντονο κοινωνικό πρόσημο που δεν αφορά μόνο τους αγρότες μας, αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το λιμάνι της Ελευσίνας, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε πως «η Ελλάδα δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις για ευκαιρίες ανάπτυξης και νέες θέσεις εργασίας. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν σέβεται τις διεθνείς της συμβάσεις και υποχρεώσεις. Το λιμάνι του Πειραιά, όπως και όλα τα υπόλοιπα λιμάνια, θα συνεχίσουν να λειτουργούν με βάση το ευρωπαϊκό και το εθνικό πλαίσιο. Τιμούμε τις δεσμεύσεις μας και τις συμφωνίες μας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα δύο λιμάνια μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Το ένα λιμάνι, έτσι κι αλλιώς του Πειραιά, αναπτύσσεται πάρα πολύ, από το 2008 και μετά που έγινε η σύμβαση παραχώρησης. Ιδιαίτερα στον τομέα των containers. Καταλαβαίνω ότι το λιμάνι της Ελευσίνας θα μπορούσε να έχει μια εξειδίκευση στα πλοία χύδην φορτίου (bulk carriers)».

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές: «Μπορεί σε κάποιους αυτή την ώρα να φαίνεται ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Υπενθυμίζω, όμως, ότι αν ανατρέξει κάποιος στις δημοσκοπήσεις του στα τέλη του 2022 ή 5 – 6 μήνες πριν τις εκλογές, θα έβλεπε ότι τα στοιχεία δεν συνηγορούσαν τότε υπέρ της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, εμείς θα κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι πιστεύουμε στις σταθερές κυβερνήσεις.

Το έχει δείξει και το πρόσφατο παρελθόν ότι χρειαζόμαστε αυτοδύναμες κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, ο λαός αποφασίζει. Εμείς και στις προηγούμενες εκλογές είχαμε πει ότι αν η συνεργασία με άλλα κόμματα καταστεί αναγκαία, δεν θα είμαστε εμείς που θα περιφρονήσουμε τη βούληση του ελληνικού λαού.

Εκείνο, όμως, το οποίο συνέβη την προηγούμενη φορά ήταν ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν ήθελαν να συνεργαστούν ούτε μεταξύ τους ούτε με κανέναν άλλον, ούτε με εμάς σίγουρα. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, και ο κόσμος κατάλαβε ότι το σύστημα της απλής αναλογικής που είχε υιοθετήσει ο κ. Τσίπρας δεν μπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη. Η Ελλάδα, όμως, στο τέλος της ημέρας χρειάζεται σταθερότητα».

