Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα όσα της καταλογίζει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε σήμερα στα βιβλιοπωλεία.

Η κ. Κωνσταντοπούλου, παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την επετειακή συνεδρίαση για την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, αποκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα «προδότη», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση ανάμεσα στα δύο πρόσωπα.

«Πρόκειται για τον πρωθυπουργό που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος. Ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορες. Θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά από όσα έχουν κυκλοφορήσει, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Δέσμευση και παρακαταθήκη μας είναι να μην διευκολύνουμε την προδοσία», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στις καθόλου κολακευτικές αναφορές που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για την ίδια.

Μάλιστα, σε σχολίασε πως «το να πουλήσει κανείς τις υποδομές και τους σιδηροδρόμους μας είναι κορυφαία πράξη προδοσίας».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιφυλάχθηκε επίσης να διαβάσει το βιβλίο και είπε ότι θα επανέλθει με πιο αναλυτικές απαντήσεις σε όσα αναφέρονται.

Τι έγραψε ο Τσίπρας για την Κωνσταντοπούλου

Δύο σελίδες γεμάτες χαρακτηρισμούς και επικρίσεις αφιερώνει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Αλέξης Τσίπρας, στο βιβλίο του «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε σήμερα.

Ο πρώην πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει «χαρακτηριστική περίπτωση αυτοκαταστροφικής αδιαλλαξίας» και τονίζει ότι η διαχείρισή της ήταν «μία από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες εκείνης της περιόδου. Είχα ήδη μετανιώσει για την πρόταση που της είχα απευθύνει να αναλάβει τη θέση της Προέδρου της Βουλής»

Αναφορικά με τον τρόπο που ασκούσε τα καθήκοντά της η κ. Κωνσταντοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι «η στάση της ήταν συστηματικά συγκρουσιακή και παρελκυστική. Ήταν εξάλλου εξαρχής αντίθετη σε κάθε ιδέα Συμφωνίας, χωρίς όμως να αισθάνεται την παραμικρή ανάγκη να καταθέσει μια εναλλακτική πρόταση.

Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας την κατηγορεί ότι μετά την επίτευξη της συμφωνίας το καλοκαίρι του 2015, «αξιοποίησε τη θεσμική της θέση ως προέδρου της Βουλής στην οποία είχε εκλεγεί με δική μου πρόταση».

«Αντί να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου, επέλεξε να παρεμποδίζει ενεργά τις διαδικασίες, προκαλώντας καθυστερήσεις σε κρίσιμες ψηφοφορίες. Έτσι, εκτυλίχθηκαν γεγονότα που προσβάλλουν κάθε έννοια σοβαρότητας, με εξαντλημένους Βουλευτές να κοιμούνται στα έδρανα, γιατί οι συνεδριάσεις άρχιζαν εσκεμμένα τα μεσάνυχτα. Η ίδια καθυστερούσε σκόπιμα να ανέβει στην έδρα, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες να διαρκούν ως το επόμενο πρωί», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας και συνεχίζει σε πολύ έντονο ύφος: «Εμείς πασχίζαμε να εξασφαλίσουμε ένα δάνειο-γέφυρα, για τα καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας, κι αυτή δημιουργούσε συνεχώς διαδικαστικά προσκόμματα. Αντί να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και να παραιτηθεί από ένα αξίωμα, που της είχε ορίσει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία με την οποία πλέον διαφωνούσε κάθετα, επέμενε με εξουσιαστική μανία, γαντζωμένη στην καρέκλα, προσδοκώντας προφανώς ότι μια τέτοια στάση θα της επέτρεπε να εκπληρώσει τις αρχηγικές της φαντασιώσεις».

Το «αφιέρωμα» στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ολοκληρώνεται με μια ιδιαίτερα σκληρή παράγραφο, όπου κάνει λόγο για θεσμική υπονόμευση του ρόλου της ως ΠτΒ, γελοιοποίηση του Κοινοβουλίου, ενώ κλείνει με τη φράση ότι «η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα».

