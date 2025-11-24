Τσίπρας για Παππά: Επέδειξε «απαράδεκτη επιπολαιότητα» στη διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών

Στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας αφιερώνει 13 σελίδες στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών και τον κλειστό διαγωνισμό που είχε διοργανώσει η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ώστε να δημοπρατηθούν τέσσερις τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας.

Στο κεφάλαιο αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός δεν επιρρίπτει όλες τις ευθύνες για την αποτυχία αυτής της διαδικασίας στον Νίκο Παππά, ο οποίος τότε ως υπ. Ψηφιακής Πολιτικής και Τηλεπικοινωνιών είχε εισηγηθεί την ιδέα της δημοπρασίας σε κλειστό διαγωνισμό, τονίζοντας ότι την τελική έγκριση την έδωσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας επειδή είχε πειστεί.

Εκφράζει όμως αρχικά κάποιες επιφυλάξεις σε θεωρητικό επίπεδο τονίζοντας: «Σε κάθε περίπτωση και χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει όλες τις αθέατες σε μας τότε πλευρές του ζητήματος, προβληματιζόμουν. Η πρόταση Παππά έδειχνε μεν αποφασιστικότητα, εξασφάλιζε υψηλό τίμημα αλλά ποιες θα ήταν οι μακροπόθεσμες συνέπειες;».

Σε ό,τι αφορά το θέμα του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, ο οποίος επιχείρησε να πάρει άδεια με προβληματικές εγγυητικές επιστολές (τα περίφημα βοσκοτόπια), τα πράγματα αποδείχτηκαν πιο σύνθετα, και οδήγησαν τον Νίκο Παππά στο Ειδικό Δικαστήριο όπου καταδικάστηκε με πλειοψηφία 13-0.

«Βρεθήκαμε μπροστά σε ένα αδιέξοδο το οποίο μόνοι μας, με μια απαράδεκτη υποτίμηση των κατάλληλων μέσων για την επίτευξη του σκοπού, δημιουργήσαμε», εκτιμά ο Αλέξης Τσίπρας.

Ωστόσο, περίπου 200 σελίδες αργότερα, ο πρώην πρωθυπουργός επανέρχεται στο θέμα, στο κεφάλαιο με τίτλο «Περιδίνηση», όπου αναφέρεται σε διάφορα εσωκομματικά προβλήματα του, αντιπολιτευόμενου πια, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι το αποτέλεσμα ήταν για τον ίδιο «αναπάντεχο».

«Επικοινώνησα αμέσως με τον Νίκο αναμένοντας να δω ποια στάση θα κρατούσε ο ίδιος. Φανερά πληγωμένος από την απόφαση, δεν έδειξε καμία διάθεση να θέσει ζήτημα παραίτησης, προσωρινής αποχής ή έστω να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή ενόψει εκλογών. Ούτε και εγώ από την πλευρά μου προχώρησα σε τέτοια συζήτηση», αφηγείται. Παράλληλα εξηγεί πως ενώ η πλειοψηφία εντός του κόμματος ήταν υπέρ της πλήρους στήριξης προς τον Νίκο Παππά, ο Αλέξης Τσίπρας δεχόταν και εισηγήσεις εκτός κόμματος, μέσω αρθρογραφίας και ρεπορτάζ που συνοψίζονταν στη φράση «καθάρισέ τον». Ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι απέναντι σε αυτές τις υποδείξεις η δική του απάντηση ήταν ότι «στο δικό μας κόμμα τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς» και δεν έθεσε κανένα θέμα για συμμετοχή του Νίκου Παππά στα ψηφοδέλτια.

«Εκ των υστέρων, εκτιμώ ότι έπρεπε τότε να του ζητήσω να διευκολύνει, κυρίως το κόμμα αλλά και τον εαυτό του, αποσύροντας ο ίδιος την υποψηφιότητά του. Κι αυτό, γιατί είχε επιδείξει σε όλη αυτή τη διαδικασία απαράδεκτη επιπολαιότητα», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.