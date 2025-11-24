Τσίπρας για Παππά: Επέδειξε «απαράδεκτη επιπολαιότητα» στη διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών

«Έπρεπε τότε να του ζητήσω να διευκολύνει, κυρίως το κόμμα αλλά και τον εαυτό του, αποσύροντας ο ίδιος την υποψηφιότητά του», αναφέρει για τις εκλογές του 2023 ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στο περίφημο 13-0 της δικαστικής απόφασης εναντίον του Νίκου Παππά

Newsbomb

Τσίπρας για Παππά: Επέδειξε «απαράδεκτη επιπολαιότητα» στη διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας αφιερώνει 13 σελίδες στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών και τον κλειστό διαγωνισμό που είχε διοργανώσει η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ώστε να δημοπρατηθούν τέσσερις τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας.

Στο κεφάλαιο αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός δεν επιρρίπτει όλες τις ευθύνες για την αποτυχία αυτής της διαδικασίας στον Νίκο Παππά, ο οποίος τότε ως υπ. Ψηφιακής Πολιτικής και Τηλεπικοινωνιών είχε εισηγηθεί την ιδέα της δημοπρασίας σε κλειστό διαγωνισμό, τονίζοντας ότι την τελική έγκριση την έδωσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας επειδή είχε πειστεί.

Εκφράζει όμως αρχικά κάποιες επιφυλάξεις σε θεωρητικό επίπεδο τονίζοντας: «Σε κάθε περίπτωση και χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει όλες τις αθέατες σε μας τότε πλευρές του ζητήματος, προβληματιζόμουν. Η πρόταση Παππά έδειχνε μεν αποφασιστικότητα, εξασφάλιζε υψηλό τίμημα αλλά ποιες θα ήταν οι μακροπόθεσμες συνέπειες;».

Σε ό,τι αφορά το θέμα του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, ο οποίος επιχείρησε να πάρει άδεια με προβληματικές εγγυητικές επιστολές (τα περίφημα βοσκοτόπια), τα πράγματα αποδείχτηκαν πιο σύνθετα, και οδήγησαν τον Νίκο Παππά στο Ειδικό Δικαστήριο όπου καταδικάστηκε με πλειοψηφία 13-0.

«Βρεθήκαμε μπροστά σε ένα αδιέξοδο το οποίο μόνοι μας, με μια απαράδεκτη υποτίμηση των κατάλληλων μέσων για την επίτευξη του σκοπού, δημιουργήσαμε», εκτιμά ο Αλέξης Τσίπρας.

Ωστόσο, περίπου 200 σελίδες αργότερα, ο πρώην πρωθυπουργός επανέρχεται στο θέμα, στο κεφάλαιο με τίτλο «Περιδίνηση», όπου αναφέρεται σε διάφορα εσωκομματικά προβλήματα του, αντιπολιτευόμενου πια, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι το αποτέλεσμα ήταν για τον ίδιο «αναπάντεχο».

«Επικοινώνησα αμέσως με τον Νίκο αναμένοντας να δω ποια στάση θα κρατούσε ο ίδιος. Φανερά πληγωμένος από την απόφαση, δεν έδειξε καμία διάθεση να θέσει ζήτημα παραίτησης, προσωρινής αποχής ή έστω να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή ενόψει εκλογών. Ούτε και εγώ από την πλευρά μου προχώρησα σε τέτοια συζήτηση», αφηγείται. Παράλληλα εξηγεί πως ενώ η πλειοψηφία εντός του κόμματος ήταν υπέρ της πλήρους στήριξης προς τον Νίκο Παππά, ο Αλέξης Τσίπρας δεχόταν και εισηγήσεις εκτός κόμματος, μέσω αρθρογραφίας και ρεπορτάζ που συνοψίζονταν στη φράση «καθάρισέ τον». Ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι απέναντι σε αυτές τις υποδείξεις η δική του απάντηση ήταν ότι «στο δικό μας κόμμα τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς» και δεν έθεσε κανένα θέμα για συμμετοχή του Νίκου Παππά στα ψηφοδέλτια.

«Εκ των υστέρων, εκτιμώ ότι έπρεπε τότε να του ζητήσω να διευκολύνει, κυρίως το κόμμα αλλά και τον εαυτό του, αποσύροντας ο ίδιος την υποψηφιότητά του. Κι αυτό, γιατί είχε επιδείξει σε όλη αυτή τη διαδικασία απαράδεκτη επιπολαιότητα», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Στην «ερυθρόλευκη» ευρωπαϊκή λίστα ο Μπότης αντί του τραυματία Πασχαλάκη

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Τύπος γεμάτος τατουάζ περιγράφει τι συμβαίνει όταν μπαίνει χρώμα μέσα στο μάτι

15:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα ενημέρωσης - Βήμα βήμα η διαδικασία

15:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποκλειστική συνέντευξη του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο PS Blog: «Δεν μπορείς να εξηγήσεις με λόγια την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ»

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Καμμένο: «Στάθηκε με θεσμική συνέπεια απέναντι μου» - Γιατί δεν ήθελε τον Στ. Θεοδωράκη στην κυβέρνηση

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δραχμή, παιδιά» – Όταν ο Τσίπρας λύγισε στη 17ωρη διαπραγμάτευση και είπε: «Τελείωσε» και τα τηλεφωνήματα με Πούτιν και Ομπάμα

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι διάσημοι κάνουν το κάπνισμα ξανά cool, γράφει η Wall Street Journal - Η επιστροφή της ερώτησης: «Έχεις φωτιά;»

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Νέες εικόνες από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου που προκάλεσε ο 84χρονος οδηγός

14:34LIFESTYLE

«Κανείς δεν γνωρίζει τι περνά ο άλλος πίσω από τα φώτα και τις κάμερες» - Η Αριάνα Γκράντε λύνει τη σιωπή της για τις φήμες περί απώλειας βάρους

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Αυτός είναι ο 47χρονος που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον αδελφό του

14:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Το... comeback νίκης του MVP Ζίνι | Ο Μπορμπόκης στο Μουσείο Ιστορίας (βίντεο)

14:20LIFESTYLE

Δημήτρης Σκουλός: «Δεν μου αρέσει να φτύνω όπου γλείφω, ούτε να γλείφω όπου φτύνω»

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Ανθρωπόμορφο ρομπότ από την Κίνα περπάτησε 106 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες

14:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Παππά: Επέδειξε «απαράδεκτη επιπολαιότητα» στη διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Απολαυστικές βραδιές στη Θεσσαλονίκη και ιδέες για κάθε γούστο

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ουκρανία: «Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει»

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Με χρήση τεχνητής νοημοσύνης η μείωση της γραφειοκρατίας στο Δημόσιο

13:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Μάνταλος, σαν το παλιό, καλό κρασί – Κομβικός στην 500η συμμετοχή του και καθολική αναγνώριση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη μέρα στο Μαξίμου: «Γεια σας κύριε Σαμαρά, τι κάνετε;» και το δυσάρεστο πρώτο τηλεφώνημα από τον στρατηγό Κωσταράκο - Ο Τσίπρας περιγράφει το πρώτο του 24ωρο ως πρωθυπουργός

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δραχμή, παιδιά» – Όταν ο Τσίπρας λύγισε στη 17ωρη διαπραγμάτευση και είπε: «Τελείωσε» και τα τηλεφωνήματα με Πούτιν και Ομπάμα

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

14:34LIFESTYLE

«Κανείς δεν γνωρίζει τι περνά ο άλλος πίσω από τα φώτα και τις κάμερες» - Η Αριάνα Γκράντε λύνει τη σιωπή της για τις φήμες περί απώλειας βάρους

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Συγγνώμη» ζήτησε η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για... θωπεία

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Αυτός είναι ο 47χρονος που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον αδελφό του

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα βιβλιοπωλεία σήμερα η «Ιθάκη»: Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για Κωνσταντοπούλου, Πολάκη, Κασσελάκη, Βαρουφάκη και άλλα 6 κορυφαία πρόσωπα - «Ώρα να ειπωθεί η δική μου αλήθεια»

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερανοί και φορτηγά... μέσα στην Αγία Σοφία: Εικόνες που προκαλούν ντροπή και ερωτήματα

09:45LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Η πτώση του πάνω στη σκηνή που «πάγωσε» το κοινό - Δείτε το βίντεο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει η Σάνα Μάριν: «Το πάρτι κράτησε έξι ώρες, ήμουν πρωθυπουργός 4 χρόνια»

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Voice» ή μυθοπλασία προτίμησε το κοινό την Κυριακή;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Κυριακή - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι διάσημοι κάνουν το κάπνισμα ξανά cool, γράφει η Wall Street Journal - Η επιστροφή της ερώτησης: «Έχεις φωτιά;»

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Τόνοι φερτών υλικών και ερείπια από τις καταστροφικές πλημμύρες, σπίτι κόπηκε στα δύο – Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ