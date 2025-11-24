Εσωκομματικές Εκλογές ΝΔ: Αυτοί είναι οι νέοι τοπικοί εκπρόσωποι του κόμματος

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν την Κυριακή (23/11) οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων τοπικών εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας.

Πάνω από 122.000 ενεργά μέλη της Παράταξης κλήθηκαν να εκλέξουν τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδίκησαν τις θέσεις των Προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ). Εξελέγησαν επίσης 1.000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, την άνοιξη του 2026.

Το 70,2% των Συμβουλίων που εξελέγησαν αποτελείται από καινούρια πρόσωπα, γεγονός που σηματοδοτεί την πραγμάτωση του στόχου της ανανέωσης στο στελεχιακό δυναμικό του κόμματος σε όλη την επικράτεια.

Το ποσοστό ανανέωσης των Προέδρων ΔΗΜΤΟ ανέρχεται στο 73,8% και των Προέδρων ΔΕΕΠ στο 76,3%, καθώς 45 από τους 59 εκλέγονται για πρώτη φορά. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος εξελέγησαν 14 γυναίκες Πρόεδροι ΔΕΕΠ (στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 είχαν εκλεγεί 4 γυναίκες).

Ψηφοφορία από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων / Eurokinissi

