Το… στοίχημα της Μπακογιάννη με τον Πολάκη και η αιχμή στον Χανιώτη βουλευτή: «Δεν το πλήρωσε ποτέ»

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τη διψήφια διαφορά στις δημοσκοπήσεις έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα και με τις έρευνες της τελευταίας εβδομάδας.

Τα ποσοστά, μάλιστα, αποτέλεσαν αντικείμενο… στοιχηματισμού για τη Ντόρα Μπακογιάννη και τον Παύλο Πολάκη, όπως αποκάλυψε η βουλευτής Χανίων του κυβερνώντος κόμματος.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως πέντε μήνες πριν από τις εκλογές του 2023, είχε βάλει στοίχημα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τα ποσοστά που θα «πιάσουν» τα δύο κόμματα.

Η κυρία Μπακογιάννη είπε αρχικά ότι «πέντε μήνες πριν από τις τελευταίες εκλογές, πιστεύαμε ότι ήμασταν ίσα βάρκα, ίσα νερά. Τότε, εγώ είχα βάλει στοίχημα με τον Πολάκη, στα Χανιά. Το κέρδισα, απλώς δεν το πλήρωσε ποτέ, ως συνήθως».

Στη συνέχεια, επεσήμανε πως «μου χρωστάει ακόμα ένα τραπέζι. Μου είχε τάξει τραπέζι, αλλά δεν το έκανε. Το έβαλα δημοσίως (σ.σ. το στοίχημα) σε μία εκδήλωση με Δημάρχους μπροστά και τα λοιπά και μου έλεγε “εμείς θα κερδίσουμε”. Τα στοιχήματα είναι ιερά».