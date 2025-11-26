Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Ασφάλεια στον εργαζόμενο, σταθερότητα στον εργοδότη

Μετά την παρουσίαση της συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα παρουσία των επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ), ο πρωθυπουργός επισήμανε πως -με την εν λόγω συμφωνία- θέτονται κανόνες στην αγορά και προσφέρεται ασφάλεια στον εργαζόμενο αλλά και σταθερότητα στον εργοδότη.

«Είναι μία συμφωνία που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας, θέτοντας κανόνες στην αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια στον εργαζόμενο, σταθερότητα στον εργοδότη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Νομίζω είναι πράγματι εντυπωσιακό -ας το κρατήσουμε αυτό-, για πρώτη φορά είδαμε υπουργό μίας κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, συνεπικουρούμενη και από τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, να συνεργάζονται, να συμφωνούν εργαζόμενοι και εργοδότες και να καταλήγουν σε μία συμφωνία η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, επαναφέροντας την πλήρη μετενέργεια. Κυρίως, όμως, υπηρετώντας από κοινού την κοινωνική συνοχή».

Συμπλήρωσε ότι «νομίζω ότι αυτή η εικόνα, την οποία είδαμε σήμερα, τα λέει τελικά όλα για την κυβέρνησή μας».

