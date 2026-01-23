«Ακαδημαϊκές Ομιλίες»: Το νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου

Στο νέο βιβλίο με τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκού και Επίτιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Προκόπιου Παυλόπουλου συγκεντρώνονται οι παρεμβάσεις του σε εκδηλώσεις της Ακαδημίας Αθηνών, από την εκλογή του ως μέλους της το 2022 έως σήμερα.

Οι ομιλίες εντάσσονται στο πλαίσιο του lato sensu Δημοσίου Δικαίου, αντικείμενο στο οποίο κατέχει την αντίστοιχη έδρα στην Ακαδημία Αθηνών, και επικεντρώνονται, στο μεγαλύτερο μέρος τους, στη συστηματική ανάλυση των θεσμικών και πολιτικών πυλώνων της σύγχρονης Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, ως θεμελίου της ακώλυτης άσκησης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον πυλώνα του Κράτους Δικαίου και στην Αρχή της Νομιμότητας. Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων αφορά αφενός τη φύση του κανόνα δικαίου ως συστατικού στοιχείου της Αρχής της Νομιμότητας και αφετέρου τις κυρώσεις — κυρίως δικαστικές — σε περιπτώσεις παραβίασής της, με ειδική αναφορά στον μηχανισμό της αστικής ευθύνης του Δημοσίου.

Παράλληλα, ο Προκόπης Παυλόπουλος αφιερώνει εκτενή προβληματισμό στον προσδιορισμό των ορίων αξιοποίησης των μέσων Τεχνητής Νοημοσύνης κατά τη λειτουργία της Δικαστικής Εξουσίας από τα συνταγματικώς καθορισμένα όργανα απονομής της, υπό συνθήκες προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.