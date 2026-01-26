Σκληρή κόντρα Αποστολάκη – Χαλικιά στην Εξεταστική: «Είστε πολύ ένοχη και εκτίθεστε»

Μεγάλη ένταση και σήμερα (26/01) στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Σκληρή κόντρα Αποστολάκη – Χαλικιά στην Εξεταστική: «Είστε πολύ ένοχη και εκτίθεστε»
INTIME.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσα στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη και την πρώην αντιπρόεδρο του Οργανισμού (περίοδος 2013-2014), Δήμητρα Χαλικιά.

Η κρίση που εξελίχθηκε στον Οργανισμό είναι διαχρονικό συνολικό φαινόμενο» ανέφερε κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεταξύ άλλων επεσήμανε μάλιστα ότι «υπήρξε συσσωρευμένη αποτυχία διακυβέρνησης στον ΟΠΕΠΕΚΕ. Από το 2020 και έπειτα κρίσιμος ήταν ο ρόλος και προσώπων μειωμένης διοικητικής επάρκειας».

Για το 2022 η κυρία Χαλικιά ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπήρχε έλλειψη ελέγχου στον Οργανισμό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το 2022 κανένας έλεγχος δεν έγινε αφού δεν υπήρχε πληροφοριακό σύστημα».

Οι εκτιμήσεις της κυρίας Χαλικιά ότι για οι πολιτικοί εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουν ποινικές ευθύνες, αλλά και οι αναφορές της στα ζητήματα των συμβάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με την εταιρεία τεχνικού συμβούλου Cognitera.

Η ένταση μεταξύ τους συνεχίστηκε σε όλη τη διαρκεια της κατάθεσης της κυρίας Χαλικιά, με μεγάλη συζήτηση να γίνεται για το αν έχει τη δυνατότητα να κρίνει επί των ποινικών ευθυνών. «Ρίχνω πολιτικές ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2000 και στη δική μου κυβέρνηση που ήμουν τότε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Το αν υπάρχουν ποινικές θα το βρουν οι εισαγγελείς. Οι υπογραφές που σας έφερα αφορούν διοικητικά πρόσωπα», τόνισε η κυρία Χαλικιά και είπε ότι οι ποινικές ευθύνες μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από υπογραφές, τις οποίες δεν έχουν βάλει οι υπουργοί.

Η κυρία Αποστολάκη τόνισε ότι η κυρία Χαλικιά καταθέτει αναρμοδίως και αναρωτήθηκε γιατί νωρίτερα στην Εξεταστική είπε ότι «δεν είμαι εγώ με τον Γαργαλάκο;»

Η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζοντας το ζήτημα του τεχνικού Συμβούλου, κατηγόρησε τη Μιλένα Αποστολάκη ότι παίρνει θέση υπέρ της εταιρείας τεχνικού συμβούλου και ότι «κάθε φορά που έλεγα τη λέξη Cognitera γυρνούσατε και χλευάζατε»

Ακόμη μεγαλύτερη ένταση ξέσπασε όταν η Μιλένα Αποστολάκη διάβασε αναρτήσεις της κυρία Χαλικιά στο Facebook για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αναφέρει ότι οι κατηγορίες για ποινικές ευθύνες υπουργών όπως του Μάκη Βορίδη είναι «αστείες».

Ύστερα από έντονες αντεγκλίσεις, η κυρία Χαλικιά είπε: «Θα σας κάνω φίλη μου στο facebook για να βλέπετε όλες τις αναρτήσεις μου και να μην τις κλέβετε από αλλού»

«Δε νομίζω να έχω τόσο χρόνο», απάντησε η κυρία Αποστολάκη και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

– «Και εγώ δεν έχω χρόνο να βλέπω το Tik Tok σας με τα βίντεο για τον Βάρρα».

– «Σας βλέπω πολύ στρατευμένη».

Νέα ένταση προκλήθηκε όταν η κυρία Αποστολάκη διάβασε αποσπάσματα από τις επισυνδέσεις, με την κυρία Χαλικιά να απαντά:

«Αν αρέσκεστε να διαβάζετε επισυνδέσεις… δε θα σας αφήσω να με διακόψετε, το κάνετε σε όλους τους άλλους, όχι σε μένα. Δεν είναι σημαντικές μόνο οι ερωτήσεις, αλλά και οι απαντήσεις των μαρτύρων. Δε με ρωτήσατε για όλα τα στοιχεία που κατέθεσα αλλα μου διαβάζετε επισυνδέσεις. Το να διαβάζετε επισυνδέσεις που δεν καταλήγουν πουθενά δε βοηθάει».

«Δε θα δεχτούμε κριτική για το αν βοηθούν ή όχι οι ερωτήσεις μας. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ευχάριστο να διαβάζω επισυνδέσεις για έναν φίλο», απάντησε με τη σειρά της η Μιλένα Αποστολάκη.

Σημαντική ήταν επίσης η αναφορά της κυρίας Χαλικιά για το μεγάλο θέμα της αύξησης του εθνικού αποθέματος αιγοπροβάτων την περίοδο 2020-2021. Όπως είπε, η ίδια ήταν συμφοιτήτρια με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα και αποκάλυψε ότι «ήξερα από τον ίδιο τον Βάρρα το θέμα και με προβλημάτιζε πολύ. Μου το είχε πει ο ίδιος και ότι θα έκανε ελέγχους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ιδιαίτερα επικριτική για τον κ. Βάρρα, σχολιάζοντας μάλιστα ότι το γεγονός ότι τώρα είναι σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, «είναι πρόβλημα του πρωθυπουργού».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σοκαριστική στιγμή στο UFC: Αθλητής κατέρρευσε μετά το ζύγισμα - Δείτε βίντεο

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Όλεθρος και απόλυτη καταστροφή στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα – Συγκλονιστικές εικόνες

12:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λευκάδα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε βίλα επιχειρηματία – Εξονυχιστικές έρευνες της ΕΛΑΣ

12:54ΦΑΡΜΑΚΟ

«Food Drive ΠΕΦ»: 5,5 τόνοι αγαθών για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης: Ειδική τριεδρική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού πρότεινε ο Μητσοτάκης - Επέκταση της επιστολικής ψήφου

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Discombobulator: Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό οπλικό σύστημα στην επιχείρηση Βενεζουέλα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 12χρονος παρασύρθηκε από όχημα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Αποστολάκη – Χαλικιά στην Εξεταστική: «Είστε πολύ ένοχη και εκτίθεστε», «Δεν έχω χρόνο για το Tik Tok σας!»

12:15ΕΘΝΙΚΑ

Τα drones άλλαξαν τον σύγχρονο πόλεμο: Ο Στρατός ετοίμασε εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση των UAV's με βάση τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκαίνια της έκθεσης «Mediterranea»: Εικόνες μιας αρχαίας και σύνθετης θάλασσας στο Ίδρυμα Ευγενίδου

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με Βιλερμπάν στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός AKTOR

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου: Η Συνέλευση της Βοστίτσας

12:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

DIRE STRAITS LEGACY LIVE στην Ελλάδα – 30 & 31 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη και 3 Απριλίου στην Αθήνα

12:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις κλοπών - Χειροπέδες σε δύο 34χρονους

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Δέσμευση περιουσιών σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

11:58LIFESTYLE

Paris Fashion Week 2026: Ξεχώρισαν οι οίκοι Hermès και Louis Vuitton -Τι φέρνει η Haute Couture

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Πένθος κήρυξε η Μητρόπολη για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τέσσερις οι νεκρές από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας - Μαρτυρία εργαζόμενου και βίντεο

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Δέσμευση περιουσιών σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

06:34LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Πένθος κήρυξε η Μητρόπολη για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Υπερτυχερός κέρδισε 7,5 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ - Τον αναζητούν για να του δώσουν τα κέρδη

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Discombobulator: Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό οπλικό σύστημα στην επιχείρηση Βενεζουέλα

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

11:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πάνω από 68.000 έλεγχοι για φοροδιαφυγή το 2025 - Μία στις 3 επιχειρήσεις «κλέβει» ΦΠΑ

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Για πέμπτη ημέρα στη ΜΕΘ - Τα νεότερα για την υγεία της

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Αποστολάκη – Χαλικιά στην Εξεταστική: «Είστε πολύ ένοχη και εκτίθεστε», «Δεν έχω χρόνο για το Tik Tok σας!»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ