Σκληρή κόντρα Αποστολάκη – Χαλικιά στην Εξεταστική: «Είστε πολύ ένοχη και εκτίθεστε»

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσα στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη και την πρώην αντιπρόεδρο του Οργανισμού (περίοδος 2013-2014), Δήμητρα Χαλικιά.

Η κρίση που εξελίχθηκε στον Οργανισμό είναι διαχρονικό συνολικό φαινόμενο» ανέφερε κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεταξύ άλλων επεσήμανε μάλιστα ότι «υπήρξε συσσωρευμένη αποτυχία διακυβέρνησης στον ΟΠΕΠΕΚΕ. Από το 2020 και έπειτα κρίσιμος ήταν ο ρόλος και προσώπων μειωμένης διοικητικής επάρκειας».

Για το 2022 η κυρία Χαλικιά ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπήρχε έλλειψη ελέγχου στον Οργανισμό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το 2022 κανένας έλεγχος δεν έγινε αφού δεν υπήρχε πληροφοριακό σύστημα».

Οι εκτιμήσεις της κυρίας Χαλικιά ότι για οι πολιτικοί εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουν ποινικές ευθύνες, αλλά και οι αναφορές της στα ζητήματα των συμβάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με την εταιρεία τεχνικού συμβούλου Cognitera.

Η ένταση μεταξύ τους συνεχίστηκε σε όλη τη διαρκεια της κατάθεσης της κυρίας Χαλικιά, με μεγάλη συζήτηση να γίνεται για το αν έχει τη δυνατότητα να κρίνει επί των ποινικών ευθυνών. «Ρίχνω πολιτικές ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2000 και στη δική μου κυβέρνηση που ήμουν τότε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Το αν υπάρχουν ποινικές θα το βρουν οι εισαγγελείς. Οι υπογραφές που σας έφερα αφορούν διοικητικά πρόσωπα», τόνισε η κυρία Χαλικιά και είπε ότι οι ποινικές ευθύνες μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από υπογραφές, τις οποίες δεν έχουν βάλει οι υπουργοί.

Η κυρία Αποστολάκη τόνισε ότι η κυρία Χαλικιά καταθέτει αναρμοδίως και αναρωτήθηκε γιατί νωρίτερα στην Εξεταστική είπε ότι «δεν είμαι εγώ με τον Γαργαλάκο;»

Η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζοντας το ζήτημα του τεχνικού Συμβούλου, κατηγόρησε τη Μιλένα Αποστολάκη ότι παίρνει θέση υπέρ της εταιρείας τεχνικού συμβούλου και ότι «κάθε φορά που έλεγα τη λέξη Cognitera γυρνούσατε και χλευάζατε»

Ακόμη μεγαλύτερη ένταση ξέσπασε όταν η Μιλένα Αποστολάκη διάβασε αναρτήσεις της κυρία Χαλικιά στο Facebook για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αναφέρει ότι οι κατηγορίες για ποινικές ευθύνες υπουργών όπως του Μάκη Βορίδη είναι «αστείες».

Ύστερα από έντονες αντεγκλίσεις, η κυρία Χαλικιά είπε: «Θα σας κάνω φίλη μου στο facebook για να βλέπετε όλες τις αναρτήσεις μου και να μην τις κλέβετε από αλλού»

«Δε νομίζω να έχω τόσο χρόνο», απάντησε η κυρία Αποστολάκη και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

– «Και εγώ δεν έχω χρόνο να βλέπω το Tik Tok σας με τα βίντεο για τον Βάρρα».

– «Σας βλέπω πολύ στρατευμένη».

Νέα ένταση προκλήθηκε όταν η κυρία Αποστολάκη διάβασε αποσπάσματα από τις επισυνδέσεις, με την κυρία Χαλικιά να απαντά:

«Αν αρέσκεστε να διαβάζετε επισυνδέσεις… δε θα σας αφήσω να με διακόψετε, το κάνετε σε όλους τους άλλους, όχι σε μένα. Δεν είναι σημαντικές μόνο οι ερωτήσεις, αλλά και οι απαντήσεις των μαρτύρων. Δε με ρωτήσατε για όλα τα στοιχεία που κατέθεσα αλλα μου διαβάζετε επισυνδέσεις. Το να διαβάζετε επισυνδέσεις που δεν καταλήγουν πουθενά δε βοηθάει».

«Δε θα δεχτούμε κριτική για το αν βοηθούν ή όχι οι ερωτήσεις μας. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ευχάριστο να διαβάζω επισυνδέσεις για έναν φίλο», απάντησε με τη σειρά της η Μιλένα Αποστολάκη.

Σημαντική ήταν επίσης η αναφορά της κυρίας Χαλικιά για το μεγάλο θέμα της αύξησης του εθνικού αποθέματος αιγοπροβάτων την περίοδο 2020-2021. Όπως είπε, η ίδια ήταν συμφοιτήτρια με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα και αποκάλυψε ότι «ήξερα από τον ίδιο τον Βάρρα το θέμα και με προβλημάτιζε πολύ. Μου το είχε πει ο ίδιος και ότι θα έκανε ελέγχους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ιδιαίτερα επικριτική για τον κ. Βάρρα, σχολιάζοντας μάλιστα ότι το γεγονός ότι τώρα είναι σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, «είναι πρόβλημα του πρωθυπουργού».