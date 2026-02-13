Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για τη δωρεά του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου στο ΚΑΤ

Σύσκεψη με αντικείμενο τη δωρεά που αποφάσισε να κάνει το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου για την επέκταση και ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του ΚΑΤ έγινε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε η ιεράρχηση των έργων, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις σημαντικότερες παρεμβάσεις και να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση στην λειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο εφημερεύει καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κυριότερο έργο θα είναι η ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση των χειρουργείων, με δεδομένο ότι στο ΚΑΤ κάθε χρόνο εκτελούνται περίπου 16.000 επεμβάσεις, εκ των οποίων το 40% είναι έκτακτες, και νοσηλεύονται κατά μέσο όρο 25.000 ασθενείς, καθιστώντας το νοσοκομείο το σημαντικότερο κέντρο τραύματος και ορθοπεδικής στα Βαλκάνια.

«Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικά για το ΚΑΤ, το μεγαλύτερο νοσοκομείο τραύματος και ορθοπεδικής στα Βαλκάνια, καθώς το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου έχει πάρει επί της αρχής μια πολύ σημαντική απόφαση να στηρίξει οικονομικά τον πλήρη εκσυγχρονισμό του νοσοκομείου με σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία ενός καινούργιου κτηρίου που θα στεγάσει τα υπερσύγχρονα χειρουργεία τα οποία έχουν ανάγκη τα σύνθετα ορθοπεδικά περιστατικά, αλλά και η πλήρης ανακαίνιση του υφιστάμενου νοσοκομείου», δήλωσε ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της συνάντησης.

«Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθμιση του ΕΣΥ -η κυβέρνηση το έχει βάλει ως προτεραιότητα- θεωρούμε και εμείς ότι είναι χαρά και τιμή να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Νέλλος Κανελλόπουλος.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα σχεδιαστούν με βάση τις καλύτερες προδιαγραφές για ορθοπεδικά περιστατικά, με πρόνοιες για κατάλληλα οριοθετημένες καθαρές και ακάθαρτες ζώνες. Με την κατασκευή νέου κτιρίου θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου και θα είναι τελικά δυνατή η αξιοποίηση των υφιστάμενων χειρουργικών αιθουσών στον 2ο όροφο του κεντρικού κτιρίου, οι οποίες είναι πλέον επιβαρυμένες μετά από πολλά χρόνια χρήσης και λόγω του μεγάλου όγκου περιστατικών.

Η δωρεά θα αξιοποιηθεί επίσης για την ουσιαστική ανακαίνιση ιατρικών μονάδων του ΚΑΤ, όπως οι κλινικές γενικής χειρουργικής, νευρολογικής, νευροχειρουργικής, παθολογικής, ορθοπεδικής, θωρακοχειρουργικής, και πλαστικής χειρουργικής, αλλά και για την αντικατάσταση εκατοντάδων κλινών ασθενών.

Στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έργα για την αναμόρφωση του κήπου του νοσοκομείου. H δωρεά του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, που είναι αποτέλεσμα πολύμηνης συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, έρχεται σε συνέχεια των αναβαθμίσεων που έχουν γίνει στο ΚΑΤ την τελευταία εξαετία.

Στα έργα που έχουν υλοποιηθεί περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ΜΕΘ, που διαθέτει σήμερα 51 κλίνες και είναι δεύτερη σε δυναμικότητα ανάμεσα στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, που κάθε χρόνο υποδέχεται κατά μέσο όρο 89.000 άτομα, η εγκατάσταση του συστήματος ιχνηλάτησης των ασθενών που φτάνουν στα ΤΕΠ και η πλήρης ανακαίνιση του κέντρου αποκατάστασης.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, από πλευράς Ιδρύματος, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Νέλλος Κανελλόπουλος, η ταμίας Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου - Μπενοπούλου και ο σύμβουλος του Ιδρύματος Αλέξης Κομνηνός. Από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους και ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, όπως και ο διοικητής του ΚΑΤ, Ιωάννης Ηλιόπουλος.

