Οι στόχοι του Μητσοτάκη για το 2026 και το διακύβευμα των εκλογών

Snapshot Η Ελλάδα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως ως προς τις οικονομικές επιδόσεις και έχει επενδυτική βαθμίδα από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Το δημόσιο χρέος μειώθηκε από 154,2% το 2024 σε 145% το 2025, με στόχο το 119% το 2029.

Οι στόχοι του 2026 περιλαμβάνουν διατήρηση της ανάπτυξης, αύξηση εισοδημάτων, ενίσχυση κοινωνικής συνοχής, κράτος δικαίου, αμυντική θωράκιση, υποδομές και ψηφιακό εκσυγχρονισμό.

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων μέτρων θα ανακοινωθούν νέες μειώσεις φόρων και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, ενώ θα επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας και θα ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο.

Θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της περιφέρειας με 10 εθνικές πολιτικές, στήριξη πρωτογενούς τομέα και προγράμματα προσιτής κατοικίας, ενώ η κυβέρνηση θα θέσει το θέμα της σταθερότητας και ασφάλειας ως διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών. Snapshot powered by AI

Ικανοποίηση επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για τη χρονιά που πέρασε ενώ διάχυτη είναι η εκτίμηση πως τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τους πολίτες το 2026.

Με δεδομένο ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το αργότερο στο τέλος της άνοιξης του 2027 καθώς η χώρα μας αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγο μετά, στην κυβέρνηση γνωρίζουν πως έχουν ένα χρόνο για να μπορέσει η ανάπτυξη που παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη χώρα να περάσει και στους πολίτες.

Αυτό που επισημαίνουν από το Μαξίμου είναι πως η Ελλάδα για 4η χρονιά βρέθηκε μέσα στην πρώτη πεντάδα των χωρών με τις υψηλότερες επιδόσεις της παγκόσμιας οικονομίας και μέσα στις 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλεόνασμα εν μέσω ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πίεσης, ενώ παράλληλα μπήκε, από όλους τους μεγάλους διεθνούς οίκους αξιολόγησης, σε επενδυτική βαθμίδα. Υπενθυμίζουν, επίσης, πως το δημόσιο χρέος έχει σημειώσει σημαντική μείωση καθώς από το 154,2% το 2024 έχει πέσει στο 145% το 2025 με προοπτική να φτάσει το 119% το 2029.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την κυβέρνηση το 2026, λοιπόν, είναι η διατήρηση της ισχυρής ανάπτυξης και η προσέλκυση νέων επενδύσεων, η περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, η διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής, η ενίσχυση του κράτους δικαίου με επιπλέον πρωτοβουλίες ενάντια στο βαθύ κράτος, η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, η προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Με αυτά τα δεδομένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο στην ομιλία του στη ΔΕΘ νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ εξετάζεται η απλοποίηση 400 διαδικασιών στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών.

Μέσα στο 2026 θα προχωρήσει η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα αλλά και στο δημόσιο ενώ στόχος είναι να ολοκληρωθεί στο σύνολό του και το κτηματολόγιο.

Θέλοντας να κλείσει οριστικά τα ζητήματα με τους αγρότες, η κυβέρνηση θα εφαρμοστεί το νέο ψηφιακό σύστημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις και τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΚΑΠ ενώ θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των υψηλών ενοικίων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για την εύρεση στέγης. Τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει το πρόγραμμα προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα και στα 10 πρώτα δημόσια ακίνητα όπου θα εφαρμοστεί το μοντέλο της κοινωνικής αντιπαροχής.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στην ανάπτυξη της περιφέρειας με 10 οριζόντιες εθνικές πολιτικές για τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό. Σε αυτή τη λογική θα ενισχυθεί η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, θα στηριχθούν οι ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, έμφαση θα δοθεί στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, θα προχωρήσει ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδάτων κλπ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει σε αυτή τη λογική τις περιοδείες του σε όλη τη χώρα το επόμενο διάστημα με στόχο, όπως λένε συνεργάτες του την ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και την εμπέδωση ενός αισθήματος ασφάλειας και σταθερότητας. Εξάλλου αυτό θα είναι και το διακύβευμα των εκλογών που θα θέσει η κυβέρνηση όταν έρθει εκείνη η ώρα.

