Οι στόχοι του Μητσοτάκη για το 2026 και το διακύβευμα των εκλογών

Με διατήρηση της ισχυρής ανάπτυξης και προσέλκυση νέων επενδύσεων, θα είναι εφικτές νέες μειώσεις φόρων για τους πολίτες το 2026 - Εκλογές το αργότερο στο τέλος της άνοιξης του 2027

Επιμέλεια - Δημήτρης Κοτταρίδης

Οι στόχοι του Μητσοτάκη για το 2026 και το διακύβευμα των εκλογών

Κυριάκος Μητσοτάκης

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάδα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως ως προς τις οικονομικές επιδόσεις και έχει επενδυτική βαθμίδα από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
  • Το δημόσιο χρέος μειώθηκε από 154,2% το 2024 σε 145% το 2025, με στόχο το 119% το 2029.
  • Οι στόχοι του 2026 περιλαμβάνουν διατήρηση της ανάπτυξης, αύξηση εισοδημάτων, ενίσχυση κοινωνικής συνοχής, κράτος δικαίου, αμυντική θωράκιση, υποδομές και ψηφιακό εκσυγχρονισμό.
  • Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων μέτρων θα ανακοινωθούν νέες μειώσεις φόρων και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, ενώ θα επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας και θα ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο.
  • Θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της περιφέρειας με 10 εθνικές πολιτικές, στήριξη πρωτογενούς τομέα και προγράμματα προσιτής κατοικίας, ενώ η κυβέρνηση θα θέσει το θέμα της σταθερότητας και ασφάλειας ως διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών.
Snapshot powered by AI

Ικανοποίηση επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για τη χρονιά που πέρασε ενώ διάχυτη είναι η εκτίμηση πως τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τους πολίτες το 2026.

Με δεδομένο ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το αργότερο στο τέλος της άνοιξης του 2027 καθώς η χώρα μας αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγο μετά, στην κυβέρνηση γνωρίζουν πως έχουν ένα χρόνο για να μπορέσει η ανάπτυξη που παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη χώρα να περάσει και στους πολίτες.

Αυτό που επισημαίνουν από το Μαξίμου είναι πως η Ελλάδα για 4η χρονιά βρέθηκε μέσα στην πρώτη πεντάδα των χωρών με τις υψηλότερες επιδόσεις της παγκόσμιας οικονομίας και μέσα στις 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλεόνασμα εν μέσω ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πίεσης, ενώ παράλληλα μπήκε, από όλους τους μεγάλους διεθνούς οίκους αξιολόγησης, σε επενδυτική βαθμίδα. Υπενθυμίζουν, επίσης, πως το δημόσιο χρέος έχει σημειώσει σημαντική μείωση καθώς από το 154,2% το 2024 έχει πέσει στο 145% το 2025 με προοπτική να φτάσει το 119% το 2029.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την κυβέρνηση το 2026, λοιπόν, είναι η διατήρηση της ισχυρής ανάπτυξης και η προσέλκυση νέων επενδύσεων, η περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, η διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής, η ενίσχυση του κράτους δικαίου με επιπλέον πρωτοβουλίες ενάντια στο βαθύ κράτος, η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, η προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Με αυτά τα δεδομένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο στην ομιλία του στη ΔΕΘ νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ εξετάζεται η απλοποίηση 400 διαδικασιών στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών.

Μέσα στο 2026 θα προχωρήσει η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα αλλά και στο δημόσιο ενώ στόχος είναι να ολοκληρωθεί στο σύνολό του και το κτηματολόγιο.

Θέλοντας να κλείσει οριστικά τα ζητήματα με τους αγρότες, η κυβέρνηση θα εφαρμοστεί το νέο ψηφιακό σύστημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις και τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΚΑΠ ενώ θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των υψηλών ενοικίων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για την εύρεση στέγης. Τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει το πρόγραμμα προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα και στα 10 πρώτα δημόσια ακίνητα όπου θα εφαρμοστεί το μοντέλο της κοινωνικής αντιπαροχής.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στην ανάπτυξη της περιφέρειας με 10 οριζόντιες εθνικές πολιτικές για τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό. Σε αυτή τη λογική θα ενισχυθεί η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, θα στηριχθούν οι ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, έμφαση θα δοθεί στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, θα προχωρήσει ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδάτων κλπ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει σε αυτή τη λογική τις περιοδείες του σε όλη τη χώρα το επόμενο διάστημα με στόχο, όπως λένε συνεργάτες του την ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και την εμπέδωση ενός αισθήματος ασφάλειας και σταθερότητας. Εξάλλου αυτό θα είναι και το διακύβευμα των εκλογών που θα θέσει η κυβέρνηση όταν έρθει εκείνη η ώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ διερευνά καταγγελία Κωνσταντοπούλου κατά αστυνομικού που «έδωσε πληροφορίες» στον Γεωργιάδη

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στις Αφίδνες περιμένει 100 τρακτέρ η αστυνομία - Από τον Κηφισό θα κατέβουν στο κέντρο

10:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τον καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ – Βίντεο από το standing ovation

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Να απαντήσει ο Τσίπρας για όσα είπε ο Στουρνάρας» - Τι είπε για την ένταση στο briefing με δημοσιογράφο

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Προσποιήθηκε τον άντρα της με θράσος για να εισβάλει στο σπίτι της

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι στόχοι του Μητσοτάκη για το 2026 και το διακύβευμα των εκλογών

10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

09:58ΥΓΕΙΑ

Η κρεατίνη πέρα από το γυμναστήριο: Μύθοι και αλήθειες για το διασημότερο συμπλήρωμα διατροφής

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μία εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή»

09:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αδρεναλίνη ξανά στο «κόκκινο»: Ο εμβληματικός John Wick γίνεται βιντεοπαιχνίδι του PlayStation

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

09:43ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ: Τα αποτελέσματα των εκλογών, ποιοι εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο - Όλα τα ονόματα

09:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε και τον ημιτελικό της Σάκκαρη

09:40LIFESTYLE

Η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου, η «Ασημίνα» από το «Αχ αυτή η γυναίκα μου» μιλά για τη ζωή της: Από το θέατρο στα τηλεπαιχνίδια - «Δεν έχω λόγο ύπαρξης, χρειάζομαι χρήματα»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota επενδύει δυναμικά στα υβριδικά

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο - Σε lockdown το πανεπιστήμιο

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν ζήτησε από το προσωπικό να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του στη Φλόριντα

09:23ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Απίθανο ρεκόρ από τον Λεμπρόν Τζέιμς, oι Μπακς λύγισαν τους πρωταθλητές - Όλα τα highlights

09:23ΚΟΣΜΟΣ

«Μία Ευρώπη, μία αγορά»: Τι αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μία εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή»

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ντε Γκρες: «Ο πατέρας μου δεν με μεγάλωσε για να γίνω βασιλιάς – Με ενδιαφέρει η πολιτική, όχι να γίνω πολιτικός – Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μου»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έλειπαν δύο δόντια κι ένα οστό από την απανθρακωμένη σορό - Ήταν ζωντανός όταν κάηκε

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

08:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Έτσι δρούσε το κύκλωμα των αχυράνθρωπων - Εξέδιδαν ΑΦΜ κι ανοιγόκλειναν την ίδια εταιρεία ξανά

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι ένα πολύ κακό άτομο, από το οποίο φεύγουν βουλευτές ο ένας μετά τον άλλον

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Τι είχε πει ο Χριστόδουλος για τη σημερινή μέρα

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο - Σε lockdown το πανεπιστήμιο

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πού κυμαίνονται οι τιμές τους σε 96 περιοχές - Αναλυτικοί πίνακες με τιμές

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ