Ο Μητσοτάκης μίλησε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το απόγευμα της Δευτέρας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ανταλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και συζητήθηκαν οι ενδεχόμενες προοπτικές ειρήνευσης μετά τις τελευταίες εξελίξεις, σύμφωνα με το Μαξίμου.

Σημειώνεται πως η επικοινωνία αυτή γίνεται στον απόηχο της χρήσης των ελληνικών Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία για την κατάρριψη δύο βαλλιστικών ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονταν σε διυλιστήριά του Βασιλείου.

Οι ελληνικοί Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της τροφοδοσίας καυσίμου. «Η σημερινή αναχαίτηση αποτελούσε μια αυστηρά αμυντική δράση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, την οποία έχουμε κάνει με την Σαουδική Αραβία» - χώρα η οποία αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας εδώ και αρκετά χρόνια, τόνισε ο πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε: «θα έπρεπε κανείς να αναγνωρίσει ότι και στην πράξη οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις απέδειξαν σε μια πολύ σύνθετη άσκηση την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση.