Γερουλάνος: Όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ δεν τους σώζει τίποτα

Ο Παύλος Γερουλάνος ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη «ένα νεύμα» για να ξεκινήσει η «επίθεση».

Αντώνης Ρηγόπουλος

Γερουλάνος: Όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ δεν τους σώζει τίποτα
Σε μια ομιλία με πολλή ένταση ο Παύλος Γερουλάνος επιχείρησε να ξεσηκώσει τους Συνέδρους του ΠΑΣΟΚ, ενώ ταυτόχρονα εμφανίστηκε ενωτικός, σχολιάζοντας θετικά τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη, όσο και τον Παύλο Γερουλάνο.

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας το θέμα του ενδεχομένου συνεργασίας με τη ΝΔ, τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ «είναι το πρόβλημα. Και είμαστε η λύση. Αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται ούτε κυβερνητικά. Σε καμία περίπτωση!».

Σε αυτό το πλαίσιο είπε: «Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο Πρόεδρος που το υιοθέτησε. Όχι μόνο διότι είναι κακό για το ΠΑΣΟΚ. Διότι είναι κάκιστο για την Πατρίδα».

«Σε καμία περίπτωση!», τόνισε ο κ. Γερουλάνος και κάλεσε τον Κώστα Σκανδαλίδη να προσθέσει αυτές τις τρεις λέξεις στο κείμενο της απόφασης ώστε «να καλύψουμε κάθε προοδευτικό πολίτη. Διότι εμείς είμαστε δύναμη Αναγέννησης της Πατρίδας».

Μιλώντας για την ανάγκη μιας Πατριωτικής Οικονομίας, τόνισε:«Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα πρωτοπόρο. Διότι πάντα αγκάλιαζε την πρόοδο. Αυτός ο ρόλος, μας βάζει μπροστά στην ευθύνη να προτάξουμε λαϊκές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο τον Άνθρωπο. Τη ριζική αποσυγκέντρωση της εξουσίας για παράδειγμα.

Η χώρα χρειάζεται τώρα συστήματα ελέγχου της εξουσίας και αυτό θα γίνει μόνο αν την μοιράσουμε σε συλλογικότητες που συνεργάζονται και αλληλοελέγχονται. Τη ριζική αναδιανομή των πόρων της δημιουργίας.

Συντονίζοντας τα χρήματα που μας έρχονται από το εξωτερικό, τη δημόσια περιουσία, το φορολογικό μας σύστημα και το τραπεζικό σύστημα για να επενδύσουμε στις πλουτοπαραγωγικές πηγές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Να δώσουμε έτσι ζωή στην περιφέρεια. Και να δώσουμε πόρους και δυνατότητες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την αλλαγή του τρόπου απόδοσης της δικαιοσύνης.

Διότι κάθε καθυστέρηση πλήττει τον αδύναμο και ενισχύει τους ισχυρούς. Έτσι θα κάνουμε την κοινωνία μας πιο δίκαιη. Έτσι θα φέρουμε πίσω τα παιδιά μας».

Παράλληλα έθεσε ως εκλογικό στόχο το ΠΑΣΟΚ να φέρει 1,5 εκατ. ψήφους στην κάλπη:

- Σε Πολιτικό επίπεδο να ολοκληρώσουμε και να μεταφράσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας και κάθε γεωγραφικής περιοχής.

Να επεξεργαστούμε τα 5 πρώτα νομοσχέδια που θα προτάξει το ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση.

- Σε Οργανωτικό επίπεδο ο στόχος του 1,5 εκατομμυρίου να μεταφραστεί σε στόχο για κάθε Περιφερειακή και κάθε Νομαρχιακή οργάνωση. Σε συγκεκριμένο αριθμό ψήφων για την κάθε μία.

Μόνο έτσι θα αντιληφθούμε όλοι το μερίδιο της ευθύνης που φέρουμε για τη νίκη.

Καταλήγοντας, ο κ. Γερουλάνος είπε, σε μεγάλη ένταση: «Όσοι πιστεύετε ότι ο στόχος για νίκη δεν είναι εφικτός σκεφτείτε ξανά.

Σήμερα, για κάθε ψηφοφόρο μας που πάει στην κάλπη, τρεις προοδευτικοί συμπολίτες πολίτες μας απέχουν. Πάνω από 2 εκατομμύρια περιμένουν να τους εμπνεύσουμε.

Δεν είναι μακριά μας. Κάποιοι είναι φίλοι και συγγενείς μας. Κάποιοι μένουν δίπλα μας. Αυτοί θα μας δώσουν τη νίκη αν τους φέρουμε κοντά μας και πάλι.

Η διεύρυνση στα στελέχη ξεκίνησε, παρά τις δυσκολίες, από την ομάδα Σκανδαλίδη.

Τώρα πρέπει να πάει στη βάση. Πόρτα πόρτα θα έρθει η νίκη. Με σύστημα, οργάνωση και ενότητα. Αυτά σφυρηλατούμε εδώ σήμερα.

Και αυτή η νίκη είναι στο χέρι μας. Μην φοβάστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνται! Διότι ξέρουν ότι όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ δεν τους σώζει τίποτα!

Και από σένα Πρόεδρε περιμένουμε ένα νεύμα. Μια λέξη. Που ακούγεται πάντα πριν ξεκινήσει η επίθεση. Πάντα πριν έρθει η νίκη. «Πάμε!» Πες τη και ξεκινήσαμε.

Καλό μας αγώνα, συντρόφισσες και σύντροφοι».

Διαβάστε επίσης

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός λειτουργίας το αεροπλανοφόρο USS Ford: Φραγμένες τουαλέτες, καμένα ρούχα, ναύτες που κοιμούνται στο πάτωμα

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στη Λαμία: Μητέρα δύο μικρών παιδιών «έσβησε» ξαφνικά

16:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κιλκίς: Έκλεψαν χαλκό και συσκευές αξίας άνω των 4.000 ευρώ

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδόσφαιρο γυναικών: Σοκαριστικός τραυματισμός για την Στεφάτου της ΑΕΚ

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό - Πληροφορίες για δύο νεκρούς

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αποτράπηκε βομβιστική επίθεση σε αμερικανική τράπεζα στο Παρίσι

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Παπανδρέου: Οι τρεις άξονες της Βίβλου Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Το ΠΑΣΟΚ οφείλει έναντι της χώρας να θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη του

16:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος: Όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ δεν τους σώζει τίποτα

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι για την αρπαγή 22χρονου στην Καλαμαριά - Τον κακοποίησαν σωματικά

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρχιμάκης: Οι ισχυρές κυβερνήσεις δεν κρίνονται από το εύρος της πλειοψηφίας τους, αλλά από το πόσο ακουμπούν στις λαϊκές ανάγκες»

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Η ενότητα δεν απειλείται, είναι δεδομένη - Διάλογος με όσους θέλουν και μπορούν

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επιθέσεις κατά χριστιανικής κοινότητας – Τι λέει το Πατριαρχείο Αντιοχείας

15:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε πλήρη ετοιμότητα το ΥΠΕΞ για το Άγιο Φως: Τα σενάρια μεταφοράς λόγω της κρίσης

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στη δικαιοσύνη οι δύο Σουδανοί διακινητές μεταναστών μετά την τραγωδία με 22 νεκρούς

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας και «Ώρα της Γης» το Σαββατοκύριακο - Πώς επηρεάζουν την ενέργεια

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το καθεστώς επιστρατεύει 12χρονα παιδιά για να περιπολούν στις πόλεις

15:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για πρώτη φορά, υπολογιστής εντοπίζει σφάλμα σε σημαντική μελέτη φυσικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό - Πληροφορίες για δύο νεκρούς

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη – Συγκλονίζει ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης του 34χρονου: «Οι γονείς θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους όπως πρέπει»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι για την αρπαγή 22χρονου στην Καλαμαριά - Τον κακοποίησαν σωματικά

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε η αυλαία στην τραγωδία της Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου από τα Λιμανάκια - Εικόνες και βίντεο του Newsbomb

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κεραυνός «χτύπησε» σπίτι μέσα στη νύχτα - Σκηνές τρόμου για οικογένεια, δείτε εικόνες

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος

15:24ΥΓΕΙΑ

Καθηγητής του Harvard περιγράφει στο Newsbomb την πραγματική ευτυχία - «Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα» - Τρεις απλές πρακτικές για να την επιτύχουμε

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

15:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε πλήρη ετοιμότητα το ΥΠΕΞ για το Άγιο Φως: Τα σενάρια μεταφοράς λόγω της κρίσης

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ισχυρά φαινόμενα την Πρωταπριλιά – Τι λέει για «μετεωρολογική βόμβα»

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδόσφαιρο γυναικών: Σοκαριστικός τραυματισμός για την Στεφάτου της ΑΕΚ

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πλήρη κλιμάκωση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Oι Χούθι απειλούν να κλείσουν και το στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - Κύμα ισραηλινών επιθέσεων σε εργοστάσια όπλων σε όλο το Ιράν

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συγκινεί η μητέρα του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Όποιος περάσει τα κάγκελα, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει», λέει επαγγελματίας δύτης στο Newsbomb

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επιθέσεις κατά χριστιανικής κοινότητας – Τι λέει το Πατριαρχείο Αντιοχείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ