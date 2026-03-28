Γερουλάνος: Όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ δεν τους σώζει τίποτα

Σε μια ομιλία με πολλή ένταση ο Παύλος Γερουλάνος επιχείρησε να ξεσηκώσει τους Συνέδρους του ΠΑΣΟΚ, ενώ ταυτόχρονα εμφανίστηκε ενωτικός, σχολιάζοντας θετικά τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη, όσο και τον Παύλο Γερουλάνο.

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας το θέμα του ενδεχομένου συνεργασίας με τη ΝΔ, τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ «είναι το πρόβλημα. Και είμαστε η λύση. Αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται ούτε κυβερνητικά. Σε καμία περίπτωση!».

Σε αυτό το πλαίσιο είπε: «Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο Πρόεδρος που το υιοθέτησε. Όχι μόνο διότι είναι κακό για το ΠΑΣΟΚ. Διότι είναι κάκιστο για την Πατρίδα».

«Σε καμία περίπτωση!», τόνισε ο κ. Γερουλάνος και κάλεσε τον Κώστα Σκανδαλίδη να προσθέσει αυτές τις τρεις λέξεις στο κείμενο της απόφασης ώστε «να καλύψουμε κάθε προοδευτικό πολίτη. Διότι εμείς είμαστε δύναμη Αναγέννησης της Πατρίδας».

Μιλώντας για την ανάγκη μιας Πατριωτικής Οικονομίας, τόνισε:«Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα πρωτοπόρο. Διότι πάντα αγκάλιαζε την πρόοδο. Αυτός ο ρόλος, μας βάζει μπροστά στην ευθύνη να προτάξουμε λαϊκές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο τον Άνθρωπο. Τη ριζική αποσυγκέντρωση της εξουσίας για παράδειγμα.

Η χώρα χρειάζεται τώρα συστήματα ελέγχου της εξουσίας και αυτό θα γίνει μόνο αν την μοιράσουμε σε συλλογικότητες που συνεργάζονται και αλληλοελέγχονται. Τη ριζική αναδιανομή των πόρων της δημιουργίας.

Συντονίζοντας τα χρήματα που μας έρχονται από το εξωτερικό, τη δημόσια περιουσία, το φορολογικό μας σύστημα και το τραπεζικό σύστημα για να επενδύσουμε στις πλουτοπαραγωγικές πηγές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Να δώσουμε έτσι ζωή στην περιφέρεια. Και να δώσουμε πόρους και δυνατότητες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την αλλαγή του τρόπου απόδοσης της δικαιοσύνης.

Διότι κάθε καθυστέρηση πλήττει τον αδύναμο και ενισχύει τους ισχυρούς. Έτσι θα κάνουμε την κοινωνία μας πιο δίκαιη. Έτσι θα φέρουμε πίσω τα παιδιά μας».

Παράλληλα έθεσε ως εκλογικό στόχο το ΠΑΣΟΚ να φέρει 1,5 εκατ. ψήφους στην κάλπη:

- Σε Πολιτικό επίπεδο να ολοκληρώσουμε και να μεταφράσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας και κάθε γεωγραφικής περιοχής.

Να επεξεργαστούμε τα 5 πρώτα νομοσχέδια που θα προτάξει το ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση.

- Σε Οργανωτικό επίπεδο ο στόχος του 1,5 εκατομμυρίου να μεταφραστεί σε στόχο για κάθε Περιφερειακή και κάθε Νομαρχιακή οργάνωση. Σε συγκεκριμένο αριθμό ψήφων για την κάθε μία.

Μόνο έτσι θα αντιληφθούμε όλοι το μερίδιο της ευθύνης που φέρουμε για τη νίκη.

Καταλήγοντας, ο κ. Γερουλάνος είπε, σε μεγάλη ένταση: «Όσοι πιστεύετε ότι ο στόχος για νίκη δεν είναι εφικτός σκεφτείτε ξανά.

Σήμερα, για κάθε ψηφοφόρο μας που πάει στην κάλπη, τρεις προοδευτικοί συμπολίτες πολίτες μας απέχουν. Πάνω από 2 εκατομμύρια περιμένουν να τους εμπνεύσουμε.

Δεν είναι μακριά μας. Κάποιοι είναι φίλοι και συγγενείς μας. Κάποιοι μένουν δίπλα μας. Αυτοί θα μας δώσουν τη νίκη αν τους φέρουμε κοντά μας και πάλι.

Η διεύρυνση στα στελέχη ξεκίνησε, παρά τις δυσκολίες, από την ομάδα Σκανδαλίδη.

Τώρα πρέπει να πάει στη βάση. Πόρτα πόρτα θα έρθει η νίκη. Με σύστημα, οργάνωση και ενότητα. Αυτά σφυρηλατούμε εδώ σήμερα.

Και αυτή η νίκη είναι στο χέρι μας. Μην φοβάστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνται! Διότι ξέρουν ότι όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ δεν τους σώζει τίποτα!

Και από σένα Πρόεδρε περιμένουμε ένα νεύμα. Μια λέξη. Που ακούγεται πάντα πριν ξεκινήσει η επίθεση. Πάντα πριν έρθει η νίκη. «Πάμε!» Πες τη και ξεκινήσαμε.

Καλό μας αγώνα, συντρόφισσες και σύντροφοι».

