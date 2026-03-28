Καρχιμάκης: Οι ισχυρές κυβερνήσεις κρίνονται από το πόσο ακουμπούν στις λαϊκές ανάγκες

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης, μιλώντας για πρώτη φορά στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε την πολιτική και κοινωνική στόχευση του κόμματος, συνδέοντάς την με τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της νεότερης γενιάς. «Θέλω να εξομολογηθώ ότι νιώθω μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη. Αλλά και έναν μεγάλο σεβασμό στην ιστορία του Κινήματος. Έναν απέραντο σεβασμό στα εκατοντάδες χιλιάδες στελέχη που στήριξαν το ΠΑΣΟΚ» είπε χαρακτηριστικά.

Κεντρικός άξονας της ομιλίας του ήταν η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας της σημερινής πολιτικής πραγματικότητας, μέσα από προσωπικές αφηγήσεις. Επικαλούμενος παράδειγμα νέου εργαζόμενου, σημείωσε πως «έχω σπουδάσει, δεν μπορώ να δουλέψω στο αντικείμενο μου και παίρνω τον βασικό», για να απαντήσει ότι «το πρόγραμμα μας είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο».

«Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ φτιάχτηκε για την πιο καλοσπουδαγμένη γενιά που δεν μπορεί να ζήσει μόνη της, για τους εργαζόμενους λάστιχο των 900 ευρώ, για τη μεσαία τάξη, για τους αγρότες, για τους συνταξιούχους, για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς. Για όσους όταν γυρνάνε σπίτι το βράδυ λένε δεν αντέχω άλλο, φτάνει πια», τόνισε ο κ. Καρχιμάκης.

Ο ίδιος περιέγραψε ένα κοινωνικό τοπίο έντονων ανισοτήτων, κάνοντας λόγο για «τη βαρβαρότητα που έχει εδραιωθεί σε πολλαπλά επίπεδα: στην οικονομία, στην εργασία και στους θεσμούς. «Σταθερά διεύρυνε τις οικονομικές ανισότητες» και «σταθερά όξυνε την ακρίβεια».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις κοινωνικές ομάδες που, όπως υποστήριξε, δεν ωφελήθηκαν: «Δεν κέρδισε η Κωσταντίνα… δεν κέρδισε η Ιωάννα… δεν κέρδισε η Μαρία», αντιπαραβάλλοντας ότι «κέρδισαν όμως οι μεγάλες επιχειρήσεις» και «τα funds, οι κερδοσκόποι του ανθρώπινου πόνου».

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, έθεσε ως στόχο την πολιτική αλλαγή, δηλώνοντας «λέμε ως εδώ» και καλώντας στη διαμόρφωση «μιας νέας κοινωνίας όπου η πολιτική θα σέβεται τον άνθρωπο». «Αξίζει σεβασμός σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα και αυτή η κυβέρνηση τους τον έχει στερήσει», τόνισε.

Το πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών

Παράλληλα, έθεσε το πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών, σημειώνοντας ότι «οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας, όχι ως ΠΑΣΟΚ αλλά ως κοινωνία είναι ξεκάθαρες»:

«Από την μία υπάρχει μια επιλογή καταστροφική για τον τόπο. Η Τρίτη θητεία της ΝΔ. Η ψήφος ανοχής στους τραπεζίτες, τα καρτέλ, τους κερδοσκόπους. Από την άλλη υπάρχει η επιλογή της συστράτευσης με το ΠΑΣΟΚ για ένα σχέδιο ασφάλειας, ελπίδας και προοπτικής για μια Ελλάδα για όλους».

«Όσοι ανησυχούν για το καθαρό όχι του ΠΑΣΟΚ σε οποιαδήποτε συνεργασία με την ΝΔ πρέπει να καταλάβουν το εξής: Οι ισχυρές κυβερνήσεις δεν κρίνονται από το εύρος της πλειοψηφίας τους. Κρίνονται από το κατά πόσο ακουμπούν πάνω στις λαϊκές ανάγκες», ξεκαθάρισε.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του κόμματος τόνισε ότι θα δώσει «προοδευτική διέξοδο στους πολίτες στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το πρόγραμμα της νίκης, που θα φέρει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας στην εξουσία. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν γράφτηκε πίσω από κλειστές πόρτες αλλά σε διαρκή ανοιχτή διαβούλευση με την κοινωνία».

«Αυτό το πρόγραμμα σας ζητώ να επικυρώσετε συντρόφισσες και σύντροφοι

Αυτή την πρόταση ασφάλειας, ελπίδας και προοπτικής σας καλώ να επικοινωνήσουμε σε κάθε σπίτι κάθε γειτονιά κάθε εργασιακό χώρο. Δεν σας ζητώ να εξουσιοδοτήσετε κάποιον τρίτο. Σας ζητώ να πάρετε την υπόθεση της αλλαγής στα χέρια σας. Δικαιώνοντας τους αγώνες, τα όνειρα και το συλλογικό όραμα του ελληνικού λαού», κατέληξε ο Λευτέρης Καρχιμάκης.

Διαβάστε επίσης