Δούκας: Η ενότητα δεν απειλείται, είναι δεδομένη - Διάλογος με όσους θέλουν και μπορούν

Σε ενωτικό τόνο, αν και με ορισμένες αιχμές, κινήθηκε η ομιλία του Χάρη Δούκα στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ευθύς εξαρχής ξεκαθάρισε ότι «εδώ δεν ήρθαμε να σκοτωθούμε μεταξύ μας, ούτε να μετρήσουμε κουκιά. Έχουμε πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας, πρέπει να είμαστε εμείς κυβέρνηση για να διερευνήσουμε τις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί που θα οδηγήσουμε τη χώρα στη συνταγματική αναθεώρηση».

Ο δήμαρχος Αθηναίων κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση, όπως είπε, της εκλογικής επικράτησης.

1. Να μη συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, όποιος κι αν είναι ο αρχηγός τους. Αυτό είναι απαράβατος όρος για την εκλογική μας αξιοπιστία. Συμφωνούμε ότι δε θέλουμε να είμαστε διαχειριστές συντηρητικών πολιτικών. Οι διαφορές μας δεν είναι συγκυριακές, είναι αξιακές. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία αναφορά στα προσυνεδριακά κείμενα του ΠΑΣΟΚ. Επιμείναμε να υπάρξει γραπτό κείμενο και δέσμευση. Έρχεται η διατύπωση του Κώστα Σκανδαλίδη. Είναι θετική και σε καλό δρόμο. Συμφωνώ πρόεδρε! να το βάλουμε στην απόφαση του συνεδρίου και να το ψηφίσουμε όλοι μαζί. Η στρατηγική μας πια είναι εντός πραγματικότητας.

Ο Χάρης Δούκας με τον Νίκο και τον Γιώργο Παπανδρέου. Eurokinissi

2. Να γίνουμε η θεσμική δύναμη που θα μιλήσει με τη γλώσσα της ανασυγκρότησης με τους παρακάτω έξι τρόπους:

α. καθαρό ΟΧΙ στον πόλεμο του Τραμπ και ένα καθαρό ΝΑΙ στην ειρήνη. Δε δεχόμαστε τη διάλυση του διεθνούς δικαίου

β. μείωση των ανισοτήτων και ενίσχυση δημόσιας υγείας και παιδείας. Χρειάζεται χρήματα, γι΄ αυτό προτείνω την τολμηρή φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

γ. νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Το πρωθυπουργικό μοντέλο του αιρετού μονάρχη έχει ξεπεράσει τα όρια και είναι πρόβλημα. Να συζητήσουμε την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΠτΔ, χωρίς υπερεξουσίες, αλλά ως θεσμικό αντίβαρο. Να εξεταστεί ενδεχόμενο να εκλέγεται από τον λαό.

δ. ασυμβίβαστο κυβέρνησης - βουλευτών για να χτυπηθεί ο πελατειασμός

ε. δημόσια αγαθά και εθνική κυριαρχία. Η ΔΕΗ να διαδραματίσει τον ρόλο που της αρμόζει. Το νερό να είναι δημόσιο αγαθό. Δεν είναι. Ο αφελληνισμός πρέπει να σταματήσει. Πιο επικίνδυνο είναι η πώληση υποδομών και δικτύων. Η εθνική κυριαρχία χάνεται στις συμβάσεις. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταφέρεται στο εξωτερικό. Οι κρίσιμες υποδομές να επανέλθουν στην Ελλάδα.

Δεύτερη ημέρα εργασιών του 4ου τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου του taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 Eurokinissi

στ. αποκέντρωση παντού. Οι δήμοι να μπορούν να σχεδιάζουν τις πολιτικές που αλλάζουν τις ζωές των πολιτών

Ο κ. Δούκας επέμεινε ότι «κανένας μόνος του δεν μπορεί απέναντι στις αλλαγές που συντελούνται. Διάλογος με όσους θέλουν και μπορούν. Κάθε γενναίο άνοιγμα ενδυναμώνει την προοπτική μας. Να ενώσουμε δυνάμεις για να νικήσουμε τη δεξιά στις εκλογές».

Σχολιάζοντας το θέμα της ενότητας του κόμματος ξεκαθάρισε τη θέση του ότι «η ενότητα δεν απειλείται, είναι δεδομένη. Αυτό που χρειάζεται είναι ομοψυχία. Αυτό δεν είναι προϊόν συμφωνιών κορυφής. Χρειάζεται σύνθεση απόψεων και σεβασμός σε κάθε στέλεχος. Να μην αντιμετωπίζεται με ψιθύρους όποιος φέρνει μια διαφορετική πρόταση».

Κλείνοντας, ο Χάρης Δούκας πρότεινε τη συμμετοχή της βάσης στη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων ώστε να εκφράζει άποψη και να συμμετέχει να αναζητήσουμε τον διαφορετικό δρόμο που πρέπει να χαράξουμε. Ενότητα με διάλογο, σεβασμό και πλουραλισμό απόψεων.

