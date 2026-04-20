Μαρκόπουλος: Δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου για να ικανοποιηθεί ο βούρκος

Στο θέμα του πτυχίου του και του πανεπιστημιακού του τίτλου επανήλθε το πρωί της Δευτέρας σε συνέντευξή του ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί εγώ έχω πτυχίο από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στην Πάτρα και όποιος θέλει μπορεί να πάει να το ζητήσει», είπε μιλώντας στο Mega και συνέχισε τονίζοντας: «Ας μιλήσουμε πολιτικά, ο κόσμος έχει προβλήματα, αυτό είναι το ζήτημα;».

«Τα πτυχία μου για όποιον θέλει να πάει να τα δει είναι στην πρυτανεία του ΕΑΠ και το υπουργείο Παιδείας. Το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών για να ικανοποιηθεί ο βούρκος δεν θα το κάνω. Κρίνομαι και έχω βγει καθαρός, δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου», επισήμανε και πρόσθεσε: «Ο βούρκος θέλει να πέσουμε στη λάσπη, δεν θα το κάνω».

