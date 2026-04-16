ΝΔ: Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ορίζεται νέος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Μαρκόπουλος αντικαθιστά τον Μακάριο Λαζαρίδη που μετακινήθηκε στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ η τρίτη θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου παραμένει κενή εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του Νότη Μηταράκη.

Υπενθυμίζεται πως ο δεύτερος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είναι ο Δημήτρης Καιριδης.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2019 και επανεξελέγη το 2023.

Το 2025, ορίστηκε Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ενεργή συμμετοχή στις επιτροπές Μετανάστευσης, Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Υπήρξε εκπρόσωπος της ΝΔ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.