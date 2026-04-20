ΕΑΠ: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι πτυχιούχος στις «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε ότι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι πτυχιούχος του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» από το 2012.
  • Ο βουλευτής της ΝΔ δήλωσε δημόσια ότι διαθέτει επίσημο πτυχίο από το ΕΑΠ και πρότεινε όποιος θέλει να το ελέγξει να απευθυνθεί στην πρυτανεία ή το υπουργείο Παιδείας.
  • Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ζήτησε να εστιαστεί η συζήτηση σε πολιτικά ζητήματα αντί σε αμφισβητήσεις για τα ακαδημαϊκά του προσόντα.
  • Αρνήθηκε να αναπαράγει δημόσια τους τίτλους σπουδών του για να μην υποπέσει σε αντιπαραθέσεις που χαρακτήρισε «βούρκο».
Θέση αναφορικά με τη συζήτηση γύρω από το πτυχίο του Δημήτρη Μαρκόπουλου, πήρε με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το ΕΑΠ, σημειώνει πως ο βουλευτής της ΝΔ, είναι κάτοχος πτυχίου του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος.»

«Ο κ. Δημήτριος Μαρκόπουλος του Κωνσταντίνου είναι από τις 16/7/2012, πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος», αναφέρει το ΕΑΠ σε ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα, ο βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, σημείωσε: «Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί εγώ έχω πτυχίο από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στην Πάτρα και όποιος θέλει μπορεί να πάει να το ζητήσει».

«Ας μιλήσουμε πολιτικά, ο κόσμος έχει προβλήματα, αυτό είναι το ζήτημα;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε: ««Τα πτυχία μου για όποιον θέλει να πάει να τα δει είναι στην πρυτανεία του ΕΑΠ και το υπουργείο Παιδείας. Το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών για να ικανοποιηθεί ο βούρκος δεν θα το κάνω. Κρίνομαι και έχω βγει καθαρός, δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου», επισήμανε και πρόσθεσε: «Ο βούρκος θέλει να πέσουμε στη λάσπη, δεν θα το κάνω».

