Γεωργιάδης: Καθόμαστε και απολογούμαστε εμείς σε αυτούς για αντιθεσμικές παρεμβάσεις;

Τα σχόλια του Άδωνι Γεωργιάδη για το δικηγορικό γραφείο της Έφης Αχτσιόγλου και η σύνδεση με την πρώην Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως που έκανε την έρευνα για το ΚΕΕΛΠΝΟ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Στο νέο δικηγορικό γραφείο της Έφης Αχτσιόγλου, το οποίο της το παραχώρησε η πρώην Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως, Μαρία Παπασπύρου, που είχε διεξάγει την έρευνα για το ΚΕΕΛΠΝΟ, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργίαδης.

Ο υπουργός Υγείας, διερωτήθηκε δηκτικά «καθόμαστε και απολογούμαστε εμείς σε αυτούς για αντιθεσμικές παρεμβάσεις», κάνοντας έμμεση μνεία στη σχέση μεταξύ της πρώην υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της κας. Παπασπύρου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Όλη η σκευωρία των κατηγοριών περί Κεελπνο του Παύλου Πολάκη που έστρεψε σύσσωμη η τότε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κατά εμού και του Σταμάτη Πουλή, της οικογενείας και των συνεργατών του, πραγματοποιήθηκε μέσω των ελέγχων των Κλιμακίων της τότε Γενικής Επιθεωρήτριας Δημοσίας Διοικήσεως κας Παπασπύρου. Ξέρετε σήμερα ότι όλες οι κατηγορίες ήταν ψευδείς και άπαντες οι κατηγορούμενοι έχουν αμετάκλητα αθωωθεί και αποζημιωθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ νυν ΕΟΔΥ για την παράνομη τότε απόλυση τους κλπ αυτοί που όλη μέρα μας κατηγορούν για παραβίαση των θεσμών, παρεμβάσεις στην Δικαιοσύνη κλπ δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα. Η Έφη Αχτσιόγλου συμπαθής μεν αλλά Υπουργός τότε και επιφανές στέλεχος του Σύριζα εγκαινίασε χθες το δικηγορικό της γραφείο (καλορίζικο) το οποίο της παραχώρησε η κ. Παπασπύρου... Η ίδια δηλ κυρία που με ψέματα προσπάθησε να κλείσει φυλακή τους συνεργάτες μου και να καταστρέψει την πολιτική μου σταδιοδρομία. Φαντάζεστε να είχε κάνει ένας νεοδημοκράτης κάτι τέτοιο; Και μάλιστα μετά από τόσες αθωωτικές αποφάσεις, μετά από τις οποίες κανένας δεν μας ζήτησε ένα συγγνώμη για την στοχοποίηση και την ταλαιπωρία; Και καθόμαστε και απολογούμαστε εμείς σε αυτούς για αντί θεσμικές παρεμβάσεις, αν είναι δυνατόν:https://iefimerida.gr/politiki/egkainia-toy-neoy-dikigorikoy-tis-grafeioy-ekane-i-efi-ahtsiogloy-poio-prosopo-brisketai
«Το γραφείο όπου εγκαταστάθηκε η πρώην υπουργός μόνο άγνωστο δεν είναι σε όσους γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις εκείνης της εποχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον συγκεκριμένο χώρο στεγαζόταν επί μακρόν το γραφείο του δικηγόρου Κώστα Παπασπύρου και της συζύγου του, της πρώην εφέτη Μαρίας Παπασπύρου. Το συγκεκριμένο γραφείο όμως από ό,τι φαίνεται περνάει στα χέρια της Εφης Αχτσιόγλου και του γιου της κύριας Παπασπύρου».

