Λονδίνο: Ρεκόρ συμμετοχής στο «Rebrain Greece» με περισσότερους από 3.000 Έλληνες

Ρεκόρ συμμετοχής στο «Rebrain Greece» στο Λονδίνο, με περισσότερους από 3.000 Έλληνες του εξωτερικού να ενημερώνονται για εργασία και επιστροφή στην Ελλάδα

Λονδίνο: Ρεκόρ συμμετοχής στο «Rebrain Greece» με περισσότερους από 3.000 Έλληνες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην έβδομη εκδήλωση «Rebrain Greece» στο Λονδίνο συμμετείχαν πάνω από 3.000 Έλληνες και 35 επιχειρηματικοί όμιλοι από διάφορους κλάδους.
  • Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη των σύγχρονων επαγγελματικών ευκαιριών στην Ελλάδα και την προώθηση του επαναπατρισμού Ελλήνων μεταναστών.
  • Η υπουργός Εργασίας παρουσίασε τη βελτίωση της ελληνικής αγοράς εργασίας και την αντιστροφή του brain drain τα τελευταία χρόνια.
  • Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, από τους 730.000 Έλληνες που μετανάστευσαν την τελευταία δεκαετία, περίπου 473.000 έχουν ήδη επιστρέψει στη χώρα.
  • Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης κυβερνητικά στελέχη και ο Έλληνας πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συμμετοχή Ελλήνων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε γειτονικές χώρες στην έβδομη εκδήλωση εξωστρέφειας του προγράμματος «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου στο Λονδίνο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Στόχος της δράσης είναι να αναδειχθούν οι επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και να παρουσιαστεί η σημαντικά διαφορετική εικόνα της αγοράς εργασίας σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης, με σκοπό την προσέλκυση και τον επαναπατρισμό Ελλήνων που είχαν μεταναστεύσει.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, περισσότεροι από 3.000 συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους εταιρειών και να ενημερωθούν για προοπτικές καριέρας και κίνητρα επιστροφής στη χώρα.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε τα νέα δεδομένα της ελληνικής αγοράς εργασίας, τονίζοντας τη βελτίωση των συνθηκών και τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην αντιστροφή του brain drain.

Όπως δήλωσε η κα Κεραμέως: «Αυτή είναι η έκτη κατά σειρά εκδήλωση για το “Rebrain Greece” και η αθρόα προσέλευση Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και γειτονικών χωρών μας χαροποιεί ιδιαιτέρως και μας γεμίζει ικανοποίηση. Αποτελεί όμως και μία δικαίωση για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει μετατρέψει σε θεσμό, ταυτόσημο του επαναπατρισμού, τη δράση εξωστρέφειας “Rebrain Greece”. Συνεχίζουμε αδιαλείπτως την προσπάθεια να ενημερώσουμε τους συμπατριώτες μας για τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά και έχουμε σημαντικό σύμμαχο σε αυτό μας το εγχείρημα 35 από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Η παρουσία τους εδώ σε συνάρτηση με τη σημερινή προσέλευση ρεκόρ συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσουμε ακούραστα να προσπαθούμε να επαναπατρίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, καθώς η πατρίδα μας είναι πλέον ένας ελκυστικός επαγγελματικός προορισμός και επιδιώκουμε να φέρουμε πίσω στην Ελλάδα όσο περισσότερους συμπατριώτες μας μπορούμε».

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας, οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό σε τομείς υψηλής ζήτησης.

Μεταξύ άλλων, εκπροσωπήθηκαν οι κλάδοι:

  • της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης,
  • της πληροφορικής και της έρευνας & ανάπτυξης,
  • της ενέργειας,
  • της βιομηχανίας και παραγωγής,των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
  • της ναυτιλίας,
  • των τηλεπικοινωνιών,
  • της φαρμακοβιομηχανίας,
  • του τουρισμού και της φιλοξενίας,
  • αλλά και του ιατρικού και υγειονομικού τομέα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί μια πιο άμεση σύνδεση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και στους Έλληνες επαγγελματίες που εργάζονται στο εξωτερικό και διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ενώ περίπου 730.000 πολίτες είχαν φύγει την τελευταία δεκαετία, σχεδόν 473.000 έχουν ήδη επιστρέψει, γεγονός που δείχνει σημαντική τάση επαναπατρισμού.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε 35 επιχειρηματικούς ομίλους από πολλούς κλάδους, όπως τεχνολογία, ενέργεια, ναυτιλία, χρηματοοικονομικά, υγεία, τουρισμό και βιομηχανία, που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης κυβερνητικά στελέχη και ο Έλληνας πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:33ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλισκάμη: Η 7χρονη «βασίλισσα» του σκακιού στην Ευρώπη – «Αντί να παίζει με κούκλες, ήθελε να παίζει σκάκι»

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λονδίνο: Ρεκόρ συμμετοχής στο «Rebrain Greece» με περισσότερους από 3.000 Έλληνες

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Πλαφόν στην κρουαζιέρα 8.000 επισκεπτών

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία του Νικήτα: «Αν βγει έξω η 56χρονη σε ένα μήνα θα είναι νεκρή»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Τα ονόματα των δήμων της Αθήνας και οι άγνωστες ιστορίες τους

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ντένβερ: Αεροσκάφος χτύπησε άτομο στον διάδρομο - «Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά»

10:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Τον πυροβόλησαν και πέταξαν το πτώμα του στον Λουδία

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Έρευνα για πιθανή χρήση του «χαπιού του βιασμού» στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Τασούλα για τη Γιορτή της Μητέρας - «Η μητέρα είναι ο πιο στέρεος δεσμός της κοινωνικής ζωής»

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δύο 16χρονοι απείλησαν με μαχαίρι 15χρονο και του έκλεψαν χρήματα

10:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Alex Zanardi: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ της επιστροφής του στους αγώνες στο YouTube

10:29LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία υποδέχθηκε τον Akyla

10:16LIFESTYLE

Αυτή είναι η αμοιβή που πήραν Χάθαγουεϊ, Στριπ και Μπλαντ για το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

10:12ΥΓΕΙΑ

«Έχω μαυρίσει και δεν χρειάζομαι πλέον αντηλιακό»: 8 επικίνδυνοι μύθοι για την αντηλιακή προστασία

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα γίνεται χώρα εξαγωγής ενέργειας και σταθερότητας» - Οι 13 νέες απάτητες παραλίες

10:02ΕΥ ΖΗΝ

Αυτοεκτίμηση: 8 υγιείς συνήθειες για να νιώσετε καλύτερα με τον εαυτό σας

10:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρκος Βαμβακάρης: Σαν σήμερα γεννιέται ο άνθρωπος που έκανε το ρεμπέτικο ιστορία

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα 3 σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση για έξτρα στήριξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

09:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Metallica: Και όμως συνέβη - Πόσα Ρίχτερ σεισμό κατέγραψε το Γεωδυναμικό στο ΟΑΚΑ

10:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Τον πυροβόλησαν και πέταξαν το πτώμα του στον Λουδία

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία του Νικήτα: «Αν βγει έξω η 56χρονη σε ένα μήνα θα είναι νεκρή»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Έρευνα για πιθανή χρήση του «χαπιού του βιασμού» στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί δρόμοι σήμερα, Κυριακή σε όλη την Αθήνα – Τι ώρα ανοίγουν

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Από εδώ ξεκίνησε ο χανταϊός: Αυτό είναι το «σημείο μηδέν» που έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό

09:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκύζη· Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριών κατέληξε σε πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο το θύμα, αναζητείται ο δράστης

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

08:13ΕΛΛΑΔΑ

«Τα πατίνια δεν είναι το πρόβλημα» - Οι 5 «δολοφόνοι» στους δρόμους και οι 148 ζωές που σώθηκαν – Ειδικός του ΕΜΠ εξηγεί στο Newsbomb

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

08:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Επίσημο βίντεο στην Euroleague και περιμένουμε απάντηση»

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας: Ο Αρκάς το γιορτάζει με ξεχωριστό σκίτσο - Τα παιδιά... ετοίμασαν πρωινό

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Τα ονόματα των δήμων της Αθήνας και οι άγνωστες ιστορίες τους

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικα 103 ετών κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της σε πλειστηριασμό - Σε αδιέξοδο όλη η οικογένεια

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Η νύφη τραγούδησε στον γαμπρό προκαλώντας συγκίνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ