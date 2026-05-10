Λονδίνο: Ρεκόρ συμμετοχής στο «Rebrain Greece» με περισσότερους από 3.000 Έλληνες

Snapshot Στην έβδομη εκδήλωση «Rebrain Greece» στο Λονδίνο συμμετείχαν πάνω από 3.000 Έλληνες και 35 επιχειρηματικοί όμιλοι από διάφορους κλάδους.

Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη των σύγχρονων επαγγελματικών ευκαιριών στην Ελλάδα και την προώθηση του επαναπατρισμού Ελλήνων μεταναστών.

Η υπουργός Εργασίας παρουσίασε τη βελτίωση της ελληνικής αγοράς εργασίας και την αντιστροφή του brain drain τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, από τους 730.000 Έλληνες που μετανάστευσαν την τελευταία δεκαετία, περίπου 473.000 έχουν ήδη επιστρέψει στη χώρα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης κυβερνητικά στελέχη και ο Έλληνας πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συμμετοχή Ελλήνων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε γειτονικές χώρες στην έβδομη εκδήλωση εξωστρέφειας του προγράμματος «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου στο Λονδίνο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Στόχος της δράσης είναι να αναδειχθούν οι επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και να παρουσιαστεί η σημαντικά διαφορετική εικόνα της αγοράς εργασίας σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης, με σκοπό την προσέλκυση και τον επαναπατρισμό Ελλήνων που είχαν μεταναστεύσει.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, περισσότεροι από 3.000 συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους εταιρειών και να ενημερωθούν για προοπτικές καριέρας και κίνητρα επιστροφής στη χώρα.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε τα νέα δεδομένα της ελληνικής αγοράς εργασίας, τονίζοντας τη βελτίωση των συνθηκών και τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην αντιστροφή του brain drain.

Όπως δήλωσε η κα Κεραμέως: «Αυτή είναι η έκτη κατά σειρά εκδήλωση για το “Rebrain Greece” και η αθρόα προσέλευση Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και γειτονικών χωρών μας χαροποιεί ιδιαιτέρως και μας γεμίζει ικανοποίηση. Αποτελεί όμως και μία δικαίωση για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει μετατρέψει σε θεσμό, ταυτόσημο του επαναπατρισμού, τη δράση εξωστρέφειας “Rebrain Greece”. Συνεχίζουμε αδιαλείπτως την προσπάθεια να ενημερώσουμε τους συμπατριώτες μας για τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά και έχουμε σημαντικό σύμμαχο σε αυτό μας το εγχείρημα 35 από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Η παρουσία τους εδώ σε συνάρτηση με τη σημερινή προσέλευση ρεκόρ συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσουμε ακούραστα να προσπαθούμε να επαναπατρίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, καθώς η πατρίδα μας είναι πλέον ένας ελκυστικός επαγγελματικός προορισμός και επιδιώκουμε να φέρουμε πίσω στην Ελλάδα όσο περισσότερους συμπατριώτες μας μπορούμε».

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας, οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό σε τομείς υψηλής ζήτησης.

Μεταξύ άλλων, εκπροσωπήθηκαν οι κλάδοι:

της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης,

της πληροφορικής και της έρευνας & ανάπτυξης,

της ενέργειας,

της βιομηχανίας και παραγωγής,των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

της ναυτιλίας,

των τηλεπικοινωνιών,

της φαρμακοβιομηχανίας,

του τουρισμού και της φιλοξενίας,

αλλά και του ιατρικού και υγειονομικού τομέα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί μια πιο άμεση σύνδεση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και στους Έλληνες επαγγελματίες που εργάζονται στο εξωτερικό και διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ενώ περίπου 730.000 πολίτες είχαν φύγει την τελευταία δεκαετία, σχεδόν 473.000 έχουν ήδη επιστρέψει, γεγονός που δείχνει σημαντική τάση επαναπατρισμού.

