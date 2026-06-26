Τσίπρας προς τομεάρχες ΕΛΑΣ: «Να μην είμαστε σκιώδεις, αλλά ανθρώπινοι και τρισδιάστατοι»

Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το πλαίσιο της πολιτικής δράσης του νέου εγχειρήματος

Επιμέλεια - Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας προς τομεάρχες ΕΛΑΣ: «Να μην είμαστε σκιώδεις, αλλά ανθρώπινοι και τρισδιάστατοι»
Συνεδρίαση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ Αλέξη Τσίπρα. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
1 ΣΧΟΛΙΑ
Snapshot
  • Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους τομεάρχες της ΕΛΑΣ παρουσιάσουν σαφείς, ειλικρινείς και τεκμηριωμένες προτάσεις προς τους πολίτες, αποφεύγοντας αόριστη κριτική και εντυπωσιασμούς.
  • Ζήτησε από τα στελέχη να μην είναι απλώς «σκιώδεις», αλλά ανθρώπινοι, τρισδιάστατοι και αποφασισμένοι, με συνεχόμενη δουλειά και στενή επαφή με την κοινωνία.
  • Τόνισε ότι δεν υπάρχει εύκολος δρόμος προς τη διακυβέρνηση και προειδοποίησε για τις δυσκολίες που προκαλούν αντιδράσεις από όσους ωφελούνται από την τρέχουσα κατάσταση.
  • Υπογράμμισε ότι ο κύκλος του πρωθυπουργού Μητσοτάκη έχει κλείσει και ότι απαιτείται πρόταση για την επόμενη μέρα, που να πείθει για την αλλαγή πορείας της χώρας.
  • Επισήμανε τη δυσφορία των πολιτών για το υψηλό κόστος ζωής, τη διαφθορά και την κακοποίηση του κράτους δικαίου, επισημαίνοντας ότι η κριτική από μόνη της δεν αρκεί.
Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την πρώτη του ομιλία προς τους τομεάρχες του νέου κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους τομεάρχες της ΕΛΑΣ να εργαστούν σκληρά για να παρουσιάσουν όχι μόνο κριτική, αλλά και προτάσεις προς τους πολιτες. Όπως είπε, «ο πολίτης έχει κουραστεί από τη γλώσσα που ακούγεται σωστή αλλά δεν λέει τίποτα. Περιμένει από εσάς λόγο καθαρό, ειλικρινή και συγκεκριμένο. Να εξηγείτε, όχι να εντυπωσιάζετε. Να πείθετε, όχι να επιβάλλεστε. Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά. Τεκμηριωμένα, όχι τεχνοκρατικά».

Μάλιστα, σχολιάζοντας τον όρο «σκιώδης κυβέρνηση» που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το σχήμα των τομεαρχών ζήτησε από τα νέα στελέχη του κόμματος «να μην είμαστε “σκιώδεις”, όπως γράφτηκε, αλλά ανθρώπινοι, τρισδιάστατοι, αποφασισμένοι, κοντά του, με το λόγο και την πράξη μας. (Ο κόσμος) περιμένει δουλειά, δουλειά, και πάλι δουλειά».

[387980] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Συνεδρίαση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ Αλέξη Τσίπρα. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)Eurokinissi

Κάλεσε επίσης τους τομεάρχες να αποφύγουν τις πεπονόφλουδες. «Ο αείμνηστος πρόεδρος της ΕΔΑ, ο Ηλίας Ηλιού, είχε χαρακτηρίσει κάποτε το δρόμο της Αριστεράς, δρόμο με τις πεπονόφλουδες. Άλλες εποχές, άλλες απαιτήσεις, αλλά μην έχετε αυταπάτες: οι πεπονόφλουδες παραμένουν.

Τι θέλω να πω; Δεν μας περιμένει κάποια λεωφόρος προς την διακυβέρνηση που διεκδικούμε. Όσα θέλουμε και δεσμευόμαστε να κάνουμε, να αλλάξει η χώρα και η ζωή των πολλών προς το καλύτερο, προκαλούν ήδη συναγερμό σε όσους κερδοσκοπούν στη σημερινή κατάσταση»

[387980] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Συνεδρίαση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ Αλέξη Τσίπρα. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)Eurokinissi

«Οφείλουμε να πείσουμε ότι διαθέτουμε την πολιτική αυτογνωσία, την σοβαρότητα, την αποφασιστικότητα, τις προγραμματικές θέσεις, για να πείσουμε και να νικήσουμε Να αλλάξουμε τη ρότα της πατρίδας. Κι αυτό απαιτεί περίσκεψη, καθημερινή τριβή με τα προβλήματα, στενούς δεσμούς με την κοινωνία. Απαιτεί ανοιχτό μυαλό, ευελιξία και πολιτική αυτοπεποίθηση», είπε.

«Ο πολιτικός κύκλος του Μητσοτάκη έκλεισε»

Επίσης τόνισε πως «ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη έχει κλείσει», προσθέτοντας ότι ζητούμενο πλέον είναι η διαμόρφωση πρότασης για την επόμενη μέρα.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, ξέρετε, είναι γνωστή, και θα έλεγα πλέον είναι και εύκολη, δεν είναι δύσκολη. Είναι περισσότερο από εμφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δυσφορεί πλέον έντονα για το υψηλό κόστος ζωής, με την ανικανότητα, την έλλειψη πολιτικής βούλησης σε αυτό το από την πλευρά της κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί αυτό το υψηλό κόστος ζωής, διότι κάποιοι κερδίζουν από αυτό το υψηλό κόστος ζωής, είναι επίσης περισσότερο από εμφανές ότι οι πολίτες δυσφορούν με αυτό το κλίμα της εκτεταμένης διαφθοράς, με τα σκάνδαλα, με την κακοποίηση του κράτους δικαίου, και είναι εμφανές ότι δεν δυσφορούν μονάχα αυτοί οι οποίοι είναι διάκινδοι αρνητικά, δεν είναι ψηφοφόροι της σημερινής κυβέρνησης, ακόμα και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτό που ζητάνε οι πολίτες από εμάς δεν είναι μόνο κριτική».

[387980] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Συνεδρίαση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ Αλέξη Τσίπρα. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)Eurokinissi

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ANNOUNCEMENTS

Ο Νίκος Νταμπίζας στο Allwyn Game Time: «Τα δύο φαβορί και ο πιθανός πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου»

13:28LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Το συγκινητικό φινάλε του Buongiorno - «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται»

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Μιανμάρ: Οι αρχές έκαψαν περισσότερους από 50 τόνους ναρκωτικών αξίας 600 εκατ. δολαρίων - Δείτε φωτογραφίες

13:18ΥΓΕΙΑ

Ειδική ομάδα νοσηλευτών αγγειακής πρόσβασης στο ΠΑΓΝΗ - Μέχρι τώρα γινόταν αποκλειστικά από γιατρούς

13:16LIFESTYLE

Συγκινεί η Σάρον Στόουν για τις τελευταίες ώρες της μητέρας της - «Δεν της είπα τίποτα γιατί έπρεπε να την αφήσω να πεθάνει»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Λυπάμαι που δεν έσωσα το παιδί μου, ήμουν καλή μαμά, τον λάτρευα - Είπε μαμά κι έπεσε σε κώμα»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Στην Υπερειδική στο Ελληνικό ο Χαρδαλιάς - «Παγκόσμια προβολή της Ελλάδας»

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Βενεζουέλα: Φονικοί σεισμοί, οικονομική κατάρρευση και πολιτικό χάος «βουλιάζουν» τη χώρα

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικός καύσωνας σαρώνει 10 ημέρες την Ευρώπη: Περισσότεροι από 273 νεκροί σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας προς τομεάρχες ΕΛΑΣ: «Να μην είμαστε σκιώδεις, αλλά ανθρώπινοι και τρισδιάστατοι»

12:42ANNOUNCEMENTS

Επίσημη και εντυπωσιακή πρεμιέρα για το «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» του Θοδωρή Αθερίδη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

12:33WHAT THE FACT

Κινέζοι επιστήμονες ανακάλυψαν απολίθωμα δεινόσαυρου με φτερά και μέγεθος μόλις 34 εκατοστά

12:32ΕΛΛΑΔΑ

«Όλοι κάτω»: Κομάντο της ΕΛΑΣ κάνουν έφοδο σε σπίτια σε Μύκονο, Πειραιά κι εντοπίζουν κιλά κοκαΐνης

12:31ΚΟΣΜΟΣ

«Χάθηκαν 450.000 παιδιά και δεν είπατε ούτε λέξη γι’ αυτό»: Έντονος καυγάς σε ακρόαση της Βουλής των ΗΠΑ ανάμεσα σε υπουργό και βουλευτή

12:31ΥΓΕΙΑ

Η επένδυση της DEMO στο «μικροσκόπιο» της Ευρώπης

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί η καφεΐνη από το τσάι έχει διαφορετική επίδραση από τον καφέ

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική στιγμή που γυναίκα ανασύρεται ζωντανή από τα ερείπια- 50.000 αγνοούμενοι

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται νέο σύστημα πληρωμής δημοτικών τελών: Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος – Τι ανακοίνωσε ο Λιβάνιος

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε φωτογραφίες: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν εθελοντικά στο στρατό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η μητέρα του νεκρού τον εντόπισε μέσω GPS- Είδε στις ειδήσεις το συμβάν κι άρχισε να τον αναζητά στα νοσοκομεία - Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Ιπποκράτειο

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία: Τον σκότωσε με μια γροθιά - Σκληρό βίντεο

12:32ΕΛΛΑΔΑ

«Όλοι κάτω»: Κομάντο της ΕΛΑΣ κάνουν έφοδο σε σπίτια σε Μύκονο, Πειραιά κι εντοπίζουν κιλά κοκαΐνης

09:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Θρίλερ με τα χαμένα 50.000 ευρώ της δολοφονημένης - Βρέθηκαν θαμμένα χρήματα στο χωράφι του δράστη

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την Αθηνά Ωνάση: Η «χρυσή κληρονόμος» και οι περίεργοι επιχειρηματικοί ελιγμοί της

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκινούν τα δύο αδέρφια που αρίστευσαν στις Πανελλήνιες ενώ ήταν καθηλωμένα για δύο μήνες

07:20WHAT THE FACT

Πώς ένας διπλός γάμος θα κατέληγε σε τραγωδία λόγω καύσωνα - Κατέρρεαν οι καλεσμένοι

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική στιγμή που γυναίκα ανασύρεται ζωντανή από τα ερείπια- 50.000 αγνοούμενοι

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τι κατέθεσε στην αστυνομία ο 17χρονος δράστης

09:12WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν μια εντελώς άθικτη πόλη των Μάγια κρυμμένη για 1.000 χρόνια

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Μυλοπόταμος: Τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του - Θρήνος για τον αδόκητο χαμό 32χρονου

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

11:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καλλιθέα: Στον ανακριτή οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου - Οι κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Λυπάμαι που δεν έσωσα το παιδί μου, ήμουν καλή μαμά, τον λάτρευα - Είπε μαμά κι έπεσε σε κώμα»

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ