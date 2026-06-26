Τσίπρας προς τομεάρχες ΕΛΑΣ: «Να μην είμαστε σκιώδεις, αλλά ανθρώπινοι και τρισδιάστατοι»

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους τομεάρχες της ΕΛΑΣ παρουσιάσουν σαφείς, ειλικρινείς και τεκμηριωμένες προτάσεις προς τους πολίτες, αποφεύγοντας αόριστη κριτική και εντυπωσιασμούς.

Ζήτησε από τα στελέχη να μην είναι απλώς «σκιώδεις», αλλά ανθρώπινοι, τρισδιάστατοι και αποφασισμένοι, με συνεχόμενη δουλειά και στενή επαφή με την κοινωνία.

Τόνισε ότι δεν υπάρχει εύκολος δρόμος προς τη διακυβέρνηση και προειδοποίησε για τις δυσκολίες που προκαλούν αντιδράσεις από όσους ωφελούνται από την τρέχουσα κατάσταση.

Υπογράμμισε ότι ο κύκλος του πρωθυπουργού Μητσοτάκη έχει κλείσει και ότι απαιτείται πρόταση για την επόμενη μέρα, που να πείθει για την αλλαγή πορείας της χώρας.

Επισήμανε τη δυσφορία των πολιτών για το υψηλό κόστος ζωής, τη διαφθορά και την κακοποίηση του κράτους δικαίου, επισημαίνοντας ότι η κριτική από μόνη της δεν αρκεί. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την πρώτη του ομιλία προς τους τομεάρχες του νέου κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους τομεάρχες της ΕΛΑΣ να εργαστούν σκληρά για να παρουσιάσουν όχι μόνο κριτική, αλλά και προτάσεις προς τους πολιτες. Όπως είπε, «ο πολίτης έχει κουραστεί από τη γλώσσα που ακούγεται σωστή αλλά δεν λέει τίποτα. Περιμένει από εσάς λόγο καθαρό, ειλικρινή και συγκεκριμένο. Να εξηγείτε, όχι να εντυπωσιάζετε. Να πείθετε, όχι να επιβάλλεστε. Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά. Τεκμηριωμένα, όχι τεχνοκρατικά».

Μάλιστα, σχολιάζοντας τον όρο «σκιώδης κυβέρνηση» που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το σχήμα των τομεαρχών ζήτησε από τα νέα στελέχη του κόμματος «να μην είμαστε “σκιώδεις”, όπως γράφτηκε, αλλά ανθρώπινοι, τρισδιάστατοι, αποφασισμένοι, κοντά του, με το λόγο και την πράξη μας. (Ο κόσμος) περιμένει δουλειά, δουλειά, και πάλι δουλειά».

Συνεδρίαση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ Αλέξη Τσίπρα. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Κάλεσε επίσης τους τομεάρχες να αποφύγουν τις πεπονόφλουδες. «Ο αείμνηστος πρόεδρος της ΕΔΑ, ο Ηλίας Ηλιού, είχε χαρακτηρίσει κάποτε το δρόμο της Αριστεράς, δρόμο με τις πεπονόφλουδες. Άλλες εποχές, άλλες απαιτήσεις, αλλά μην έχετε αυταπάτες: οι πεπονόφλουδες παραμένουν.

Τι θέλω να πω; Δεν μας περιμένει κάποια λεωφόρος προς την διακυβέρνηση που διεκδικούμε. Όσα θέλουμε και δεσμευόμαστε να κάνουμε, να αλλάξει η χώρα και η ζωή των πολλών προς το καλύτερο, προκαλούν ήδη συναγερμό σε όσους κερδοσκοπούν στη σημερινή κατάσταση»

Συνεδρίαση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ Αλέξη Τσίπρα. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

«Οφείλουμε να πείσουμε ότι διαθέτουμε την πολιτική αυτογνωσία, την σοβαρότητα, την αποφασιστικότητα, τις προγραμματικές θέσεις, για να πείσουμε και να νικήσουμε Να αλλάξουμε τη ρότα της πατρίδας. Κι αυτό απαιτεί περίσκεψη, καθημερινή τριβή με τα προβλήματα, στενούς δεσμούς με την κοινωνία. Απαιτεί ανοιχτό μυαλό, ευελιξία και πολιτική αυτοπεποίθηση», είπε.

«Ο πολιτικός κύκλος του Μητσοτάκη έκλεισε»

Επίσης τόνισε πως «ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη έχει κλείσει», προσθέτοντας ότι ζητούμενο πλέον είναι η διαμόρφωση πρότασης για την επόμενη μέρα.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, ξέρετε, είναι γνωστή, και θα έλεγα πλέον είναι και εύκολη, δεν είναι δύσκολη. Είναι περισσότερο από εμφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δυσφορεί πλέον έντονα για το υψηλό κόστος ζωής, με την ανικανότητα, την έλλειψη πολιτικής βούλησης σε αυτό το από την πλευρά της κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί αυτό το υψηλό κόστος ζωής, διότι κάποιοι κερδίζουν από αυτό το υψηλό κόστος ζωής, είναι επίσης περισσότερο από εμφανές ότι οι πολίτες δυσφορούν με αυτό το κλίμα της εκτεταμένης διαφθοράς, με τα σκάνδαλα, με την κακοποίηση του κράτους δικαίου, και είναι εμφανές ότι δεν δυσφορούν μονάχα αυτοί οι οποίοι είναι διάκινδοι αρνητικά, δεν είναι ψηφοφόροι της σημερινής κυβέρνησης, ακόμα και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτό που ζητάνε οι πολίτες από εμάς δεν είναι μόνο κριτική».

Συνεδρίαση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ Αλέξη Τσίπρα. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Διαβάστε επίσης