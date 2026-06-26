Συνεδριάζουν σήμερα οι τομεάρχες της ΕΛΑΣ - Με ομιλία Τσίπρα η έναρξη

Αύριο η συνεδρίαση της Εθνικής Διάσκεψης της ΕΛΑΣ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Συνεδριάζουν σήμερα οι τομεάρχες της ΕΛΑΣ - Με ομιλία Τσίπρα η έναρξη
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  • Σήμερα συνεδριάζουν οι νεοορισθέντες τομεάρχες της ΕΛΑΣ υπό τον Αλέξη Τσίπρα με εισήγησή του στην έναρξη.
  • Αύριο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Εθνικής Διάσκεψης της ΕΛΑΣ, που λειτουργεί ως προσωρινό όργανο και αντίστοιχο της Κεντρικής Επιτροπής.
  • Η αυριανή συνεδρίαση έχει χαρακτήρα ιδρυτικού συνεδρίου, με τις διαδικασίες να παραπέμπονται για μετά τις εκλογές.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι «έκλεισε ο πολιτικός κύκλος στον ΣΥΡΙΖΑ» και η νέα προσπάθεια της ΕΛΑΣ θα προέλθει από την κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.
  • Η ΕΛΑΣ δεν σκοπεύει να συνεργαστεί με πολιτικές δυνάμεις που έχουν «κλείσει τον κύκλο τους» και δεν διαθέτει «ρεζερβέ θέσεις» για συμμετοχή.
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Με συνεδρίαση των νεοορισθέντων τομεαρχών ξεκινούν τις εργασίες τους και τα προσωρινά όργανα της ΕΛΑΣ.

Σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι, στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αίθουσα Παρθενών, οι Τομεάρχες της ΕΛΑΣ θα συνεδριάσουν υπό τον επικεφαλής του κόμματος Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του πρώην πρωθυπουργού.

Τα βλέμματα όμως είναι στραμμένα στην αυριανή συνεδρίαση της Εθνικής Διάσκεψης της ΕΛΑΣ, το προσωρινό όργανο δηλαδή που αντιστοιχεί στην Κεντρική Επιτροπή.

Η συνεδρίαση της Εθνικής Διάσκεψης θα γίνει στον ίδιο χώρο με τη σημερινή συνεδρίαση των τομεαρχών και θα ενέχει και χαρακτήρα ιδρυτικού συνεδρίου της ΕΛΑΣ, καθώς όλες αυτές οι διαδικασίες παραπέμπονται για μετά τις εκλογές.

Στη χθεσινή του συνέντευξη, ο Αλέξης Τσίπρας έσπευσε να ξεκαθαρίσει τη θέση του ότι «έκλεισε ο πολιτικός κύκλος στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Γεννηθήκαμε για να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα όχι να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους». «Δεν κάνω πάρτι να καλώ στο σπίτι μου όποιον θέλω. Σε αυτήν την νέα αρχή δεν υπάρχει αποκλεισμός με δύο όρους: η προσπάθεια αυτή δεν θα γεννηθεί μέσα από τη Βουλή αλλά από την κοινωνία. Δεν αποκλείουμε κανέναν αλλά δεν έχουμε και ρεζερβέ θέσεις», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

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