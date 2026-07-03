«Υβριδική επίθεση»: Τι λέει η κυβέρνηση για τη φάρσα Ρώσων στον Θάνο Ντόκο

Για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, για τη φάρσα που έκαναν Ρώσοι στον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο.

Οι ίδιες πηγές, τονίζουν, πως σε εξέλιξη βρίσκεται «πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων».

Ξεκαθαρίζουν δε πως «καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας». Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι, ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, και ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας της Βρετανίας Μπεν Γουάλας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ντόκος θα εμφανιστεί το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ για να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Η επίθεση των Ρώσων φαρσέρ

Ο κ. Ντόκος νωρίτερα, έπεσε θύμα φάρσας από δύο γνωστούς φαρσέρ, Vovan & Lexus, που προσποιήθηκαν Ουκρανούς αξιωματούχους και δημοσίσευσαν σε βίντεο την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κ. Ντόκο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με drone κοντά σε ελληνικά νησιά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού προέδρου και του υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων.

Απαντώντας, ο Θάνος Ντόκος τονίζει ότι η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας είναι απαραίτητη, σημειώνοντας πως εκείνη την περίοδο ο διοικητής της ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών βρισκόταν στο Κίεβο για επαφές με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού εμφανίζεται να εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. «Είναι περίοδος τουρισμού, υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε ο πόλεμος να μεταφερθεί στην επικράτεια ή στα χωρικά μας ύδατα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο κ. Ντόκος αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε «πολύ σημαντικά προβλήματα» για την ελληνική κυβέρνηση. «Παρακαλώ να προειδοποιήσετε όσους σχεδιάζουν μια τέτοια ενέργεια. Πρόκειται για ιδιαίτερα πολυσύχναστα ύδατα και οποιοδήποτε περιστατικό που θα επηρέαζε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον τουρισμό θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις», φέρεται να λέει.

Ο ίδιος εμφανίζεται επίσης να δηλώνει ότι η ουκρανική ηγεσία θα πρέπει να εξετάσει εάν η βύθιση ενός ρωσικού πλοίου αξίζει το ενδεχόμενο να χαθεί η στήριξη της Ελλάδας. «Πρέπει να αποφασίσει αν αξίζει να χάσει την υποστήριξη της Ελλάδας για να καταστρέψει ένα ρωσικό πλοίο. Είναι τόσο απλό», αναφέρει, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τις πληροφορίες περί διαφωνιών μεταξύ του προεδρικού γραφείου και του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας Προσθέτει ακόμη ότι μια σοβαρή κρίση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στη συνοχή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται τη στήριξη όλων των συμμάχων του.

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