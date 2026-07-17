Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ: Τι συζητήθηκε
Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής
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- Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani, το μεσημέρι της Παρασκευής.
- Ο Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πρώην Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι.
- Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Παρασκευής.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό του Μεγάρου Μαξίμου, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπητήριά του στον λαό του Κατάρ και στον Εμίρη του Κατάρ για την εκδημία του πατέρα του, Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, πρώην Εμίρη της χώρας.
Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.
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