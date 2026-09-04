Αναστασίου για θυρίδες κι ΕΛΑΣ: «Με ρωτούσε η γιαγιά μου, "θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια;"»

Snapshot Ο Γιώργος Παππάς της ΕΛΑΣ αρχικά ανέφερε ότι η πατριωτική εισφορά θα αφορά και κοσμήματα σε θυρίδες, αλλά αργότερα διευκρίνισε ότι αφορά μόνο το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων και όχι τα κοσμήματα των πλουσίων κυριών.

Οι δηλώσεις της ΕΛΑΣ προκάλεσαν ανησυχία στον κόσμο, όπως ανέφερε η Βάσω Αναστασίου, που μετέφερε και την αγωνία της γιαγιάς της για πιθανή κατάσχεση βραχιολιών.

Η γιαγιά της Αναστασίου εξέφρασε φόβο ότι θα της πάρουν τα βραχιόλια, γεγονός που αποδίδεται στην γενικότερη αγωνία για το μέτρο της πατριωτικής εισφοράς.

Η κατάσταση προκάλεσε έντονο άγχος σε ηλικιωμένους, με την Αναστασίου να αναφέρει ότι η γιαγιά της σκέφτηκε να πάρει ηρεμιστικά. Snapshot powered by AI

Ο Γιώργος Παππάς της ΕΛΑΣ, είχε αναφερθεί μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ στο μέτρο- φόρο της πατριωτικής εισφοράς, και στο πώς θα προκύψει από όλα τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει κάποιος. Ακίνητα, μετοχές μέχρι και... κοσμήματα στις θυρίδες.

Για προφανείς λόγους, οδηγήθηκε σε αναδίπλωση, καθώς τα λεγόμενά του, «πάγωσαν» μεταξύ άλλων και την Αμαλίας, και στη γραπτή του δήλωση ανέφερε ότι «διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνείες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Και προφανώς δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία».

Η Βάσω Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας την Παρασκευή στον ΣΚΑΪ, είπε αναφορικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η παραπάνω τοποθέτηση ότι «ο κόσμος έχει αγχωθεί» από τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ, μεταξύ αυτών και η γιαγιά της.

«Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια» είπε χαρακτηριστικά. «Να το πούμε απλά, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε» πρόσθεσε η κυρία Αναστασίου. Τόνισε ακόμη ότι «η γιαγιά μου είπε θα πάρω Zanax και της είπα "όχι γιαγιά είσαι 85..."».

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