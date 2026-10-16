Κυβερνητικές πηγές: Στη σωστή κατεύθυνση τα συμπεράσματα για τις τιμές της ενέργειας

«Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη-μέλη, καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους εθνικές ιδιαιτερότητες»

Μίλτος Τσεκούρας

Κυβερνητικές πηγές: Στη σωστή κατεύθυνση τα συμπεράσματα για τις τιμές της ενέργειας
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  • Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενέργεια αναγνωρίζουν την ανάγκη λήψης στοχευμένων και προσωρινών μέτρων για τις υψηλές τιμές ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών.
  • Η Ελλάδα πέτυχε να διατηρηθεί στο ευρωπαϊκό τραπέζι η ανάγκη για επιπλέον παρεμβάσεις που θα μειώσουν τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την προτεραιότητα για επαρκείς ευρωπαϊκούς πόρους και μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση οικονομικών προκλήσεων.
  • Η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει επιφυλάξεις για την πρόταση χρηματοδότησης και ζητά τη διατήρηση κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής.
  • Η αύξηση του ενεργειακού κόστους αυξάνει την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη μείωση των επιβαρύνσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
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«Η Ελλάδα πέτυχε να αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενέργεια η ανάγκη εξέτασης πρόσθετων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

«Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη-μέλη, καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους εθνικές ιδιαιτερότητες», επισημαίνουν.

Και προσθέτουν: «Τα συμπεράσματα κινούνται προς την κατεύθυνση που υποστήριξε ο πρωθυπουργός διατηρώντας στο ευρωπαϊκό τραπέζι την ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις. Το επόμενο ζητούμενο είναι η εξέταση συγκεκριμένων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων που θα ανταποκρίνονται στην πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητα τη διασφάλιση επαρκών ευρωπαϊκών πόρων για τις υφιστάμενες πολιτικές, ζητώντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία για την αντιμετώπιση των νέων οικονομικών προκλήσεων.

Η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει επιφυλάξεις για την πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι, υποστηρίζοντας ότι οι φιλοδοξίες της Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη χρηματοδότηση. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στη διατήρηση των κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής, καθώς συνδέονται άμεσα με τη στήριξη της περιφέρειας, των παραγωγών και των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών.

Παράλληλα, η άνοδος του ενεργειακού κόστους ενισχύει τις πιέσεις για ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που θα περιορίσουν τις επιβαρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ζήτημα συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας εξακολουθούν να επιβαρύνουν την παραγωγή και να δυσχεραίνουν τη θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους.

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