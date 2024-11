«Γραμμή του ορίζοντος»: Μια ιστορία φυγής στο θέατρο Χώρα

Μετά την επιτυχία που σημείωσε την περασμένη θεατρική σεζόν στην Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου, η Γραμμή του ορίζοντος του Χρήστου Βακαλόπουλου σε σκηνοθεσία του ανερχόμενου σκηνοθέτη Γιώργου Παύλου παρουσιάζεται φέτος από το Θέατρο του Νέου Κόσμου στο θέατρο Χώρα.

«Μια ιστορία φυγής» χαρακτήριζε ο πρόωρα χαμένος συγγραφέας (αλλά και κριτικός, δοκιμιογράφος, σκηνοθέτης και ραδιοφωνικός παραγωγός) το εν πολλοίς βιωματικό και ίσως ωριμότερο έργο του. Μια 32χρονη γυναίκα, η Ρέα Φραντζή, βρίσκεται σε μια μεταιχμιακή στιγμή της ζωής της: έχει μόλις χωρίσει – χωρίς να ξέρει γιατί – και καταφεύγει στην Πάτμο, στο μυσταγωγικό νησί της Αποκάλυψης, όπου καταδύεται σε έναν επώδυνο απολογισμό ζωής. Η αναδρομή της δεν είναι μόνο μια καταμέτρηση προσωπικών απωλειών, αλλά και ένας αποχαιρετισμός σε μια γενιά που συνθηκολόγησε, μια Αθήνα που χάθηκε ανάμεσα στους συρμούς, μια Ελλάδα που απορροφήθηκε από τον υλισμό, μια κοινωνία που παρέδωσε την ταυτότητά της στην επίφαση. Η Γραμμή του ορίζοντος γράφτηκε το 1991 σε μία γλώσσα αφοριστική και αφοπλιστική, γεμάτη ολοζώντανες εικόνες και υποβλητική σιωπή, με έντονη χρήση ποιητικής ειρωνείας και επαναλήψεων, με υπονομευτικό χιούμορ και ιδιότυπο ρυθμό. Είναι ένα έργο που βρίθει από προφητικές ενοράσεις, εντυπωσιάζει με τη σκληρή αλήθεια του, μιλάει για το σήμερα όπως λίγα τωρινά, και δεν διστάζει να φέρει όλους ενώπιον των ευθυνών μας για την ύψωση του τόπου μας σε μια φαντασιακή χώρα, όπου όλοι θέλουν να ζήσουν.

Βιογραφικό σημείωμα σκηνοθέτη

Ο Γιώργος Παύλου γεννήθηκε το 1995 στην Κόρινθο. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (2022) και της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (2017). Είναι ιδρυτικό μέλος και σκηνοθέτης της θεατρικής ομάδας Who Am I To με την οποία έχει δημιουργήσει και παρουσιάζει την παράταση ΠΑΜΕ ΣΤΟΪΧΗΜΑ; Μια παράσταση για την Ελλάδα του Τζόγου (2023). Τον Μάιο του 2024 σκηνοθέτησε την παράσταση Η γραμμή του ορίζοντος του Χριστού Βακαλόπουλου στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Το 2024 με τους Who Am I To δημιούργησε και παρουσίασε την παράσταση Πλιτς Πλατς Πλουτς, ένα κοκτέιλ απ' τους εργαζομένους στον τουρισμό, στα πλαίσια του όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, τον Νοέμβριο του 2024 η παράσταση θα ξανά παρουσιαστεί στο Πλύφα. Το 2023-2024 συνεργάστηκε με το 4ο έτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών στο μάθημα της δημιουργικής γραφής 2024. Έχει επίσης σκηνοθετήσει την παράσταση Μια εποχή βροχής (2018) του Τένεσι Ουίλιαμς. Έχει συνεργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη στις παραστάσεις: Σπασμένη Στάμνα σε σκηνοθεσία Α. Καραζήση και Ν. Χατζόπουλου στο Εθνικό Θέατρο, 154 Bertha σε σκηνοθεσία Θ. Αμπαζή στο Θέατρο Τέχνης, Οιδίπους Τύραννος σε σκηνοθεσία Σ. Κακάλα για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Η προξενήτρα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Εθνικό Θέατρο. Ως ηθοποιός έχει συμμετάσχει στις παραστάσεις: Equus (2018) του Peter Shaffer, σκηνοθεσία: Γ. Παπαστεφάνου, Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει (2017), σκηνοθεσία: Μ. Νίκας. Έχει σκηνοθετήσει την ταινία μικρού μήκους Σας ζητώ συγγνώμη για την ενοχλητική μου ύπαρξη στο Παράλληλο Τμήμα 5ου Πανοράματος Ταινιών Τμήματος Κινηματογράφου Α.Π.Θ.

Ταυτότητα παράστασης

Η γραμμή του ορίζοντος

του Χρήστου Βακαλόπουλου

Δραματουργική επεξεργασία − Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Βοηθός δραματουργίας: Γεράσιμος Γιοβανάκης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παύλου

Παίζουν: Νίκος Γιαλελής, Σπύρος Μπόσγας, Άγγελος–Προκόπιος Νεράντζης, Αθηνά Παπαδάκη, Αλεξάνδρα Ρουβέλα, Ειρήνη Μαυρικάκη

Μουσικός επί σκηνής: Ανδρομάχη Φουντουλίδου

Σε συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο

Το βιβλίο Η γραμμή του ορίζοντος του Χρήστου Βακαλόπουλου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΣΤΙΑ

info

Θέατρο Χώρα (Αμοργού 20, Κυψέλη)

Παραστάσεις από 20 Νοεμβρίου 2024, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21.00

Εισιτήρια: https://nkt.gr/plays/h-grammh-toy-orizontos/ & https://www.more.com/theater/i-grammi-tou-orizontos/