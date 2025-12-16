Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Άγιο Παντελεήμονα: «Ξηλώθηκε» κύκλωμα ναρκωτικών – 14 συλλήψεις

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατάφερε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, έπειτα από καλά οργανωμένη επιχείρηση – «αστραπή» στον Άγιο Παντελεήμονα, μία από τις πιο επιβαρυμένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα, όλοι υπήκοοι Αιγύπτου, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν δομημένο και ιδιαίτερα ενεργό κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Το κύκλωμα είχε απλώσει τη δράση του σε κάθε στενό, πλατεία και σημείο της περιοχής, μετατρέποντας τον Άγιο Παντελεήμονα σε ανοιχτό «σούπερ μάρκετ» ουσιών.

Για την υπόθεση είχε συσταθεί ειδική επιχειρησιακή ομάδα της Ασφάλειας, η οποία μετά από στοχευμένη παρακολούθηση και συλλογή στοιχείων κινήθηκε αιφνιδιαστικά. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποδομήσουν πλήρως το κύκλωμα, συλλαμβάνοντας τα βασικά του μέλη και θέτοντας τέλος στη συνεχή διακίνηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν σημεία αποθήκευσης και πώλησης, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών και άλλα πειστήρια που αποδεικνύουν την εκτεταμένη δράση της οργάνωσης.

Η συγκεκριμένη επιτυχία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά χτυπήματα των τελευταίων μηνών στον χώρο της διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας και στέλνει σαφές μήνυμα ότι οι στοχευμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και διασυνδέσεων.