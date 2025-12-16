Θεσσαλονίκη: 55χρονη κακοποιούσε σεξουαλικά τον γιο της οικιακής της βοηθού από όταν ήταν 9 ετών

Η γυναίκα κακοποιούσε το αγόρι για εννιά χρόνια, μέχρι και τον περασμένο Μάιο, εκμεταλλευόμενη την απουσία της μητέρας του παιδιού από το σπίτι

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: 55χρονη κακοποιούσε σεξουαλικά τον γιο της οικιακής της βοηθού από όταν ήταν 9 ετών
Unsplash/Αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια σοκαριστική υπόθεση ερευνά η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 55χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι βίαζε για χρόνια τον ανήλικο γιο της οικιακής της βοηθού.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η 55χρονη βίαζε τον γιό της οικιακής της βοηθού από όταν εκείνος ήταν 9 ετών. Κατά τη σχετική καταγγελία που κατατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, η γυναίκα κακοποιούσε το αγόρι για εννιά χρόνια, μέχρι και τον περασμένο Μάιο, εκμεταλλευόμενη την απουσία της μητέρας του παιδιού από το σπίτι.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 55χρονης ημεδαπής για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκε καταγγελία, αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω διέπραττε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 18χρονου (σήμερα) ημεδαπού, από την ηλικία των 9 ετών έως και το Μάιο του 2025, εκμεταλλευόμενη την απουσία της μητέρας του η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και διέμενε μαζί με το γιο της στην οικία της 55χρονης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:22ΕΛΛΑΔΑ

Στον Εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για τους 4 τόνους κοκαΐνης

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιτέχνες πήγαν με μικρόφωνα και κλαρίνα στο μπλόκο της Χαλκηδόνας για συμπαράσταση στους αγρότες

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή εναντίον του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση - Ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισ. δολαρίων

11:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο - Επέτειος με τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου

11:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει το κενό του Ελ Κααμπί

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Aρρραβωνιάστηκε ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ - Ποια είναι η Μπετίνα Άντερσον που «είπε το ναι» - «Παντρεύομαι τον έρωτα της ζωής μου»

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης διαθήκη 500 εκατ. δολαρίων του μεγιστάνα Τόνι Χσιέχ - Η ύποπτη ρήτρα και ο άγνωστος κληρονόμος

11:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Καινοτομία χωρίς όρια: Η Huawei παρουσιάζει τη νέα γενιά συσκευών της

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η smart ετοιμάζει το διάδοχο του Fortwo

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διέρρηξαν κυλικείο γυμνασίου για τέταρτη φορά μέσα σε λίγους μήνες - Πήραν από αλλαντικά έως και σφολιάτες

10:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

10:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Άγιο Παντελεήμονα: «Ξηλώθηκε» κύκλωμα ναρκωτικών – 14 συλλήψεις

10:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Αυλαία στο Conference League με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμηρή απάντηση Πλακιά σε Καρυστιανού για τα περί νέου κόμματος: Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ

10:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Δράση με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κι άλλους 4 αγώνες - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 15χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Την πρόλαβαν οι γονείς της

10:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ρεκόρ της Μπόρνμουθ στη ματσάρα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Δείτε τα 8 γκολ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο ασφυκτικά κατοικημένη νησίδα του κόσμου: Γιατί προσελκύει τόσο κόσμο;

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Στα λευκά «ντύθηκε» το Central Park - Δείτε εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

10:16ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: «Ετοιμαστείτε για σύγκρουση με τη Ρωσία»: Η Ευρώπη καλεί τους λαούς τους σε ετοιμότητα - Η «γκρίζα ζώνη» μεταξύ πολέμου και ειρήνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

10:16ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: «Ετοιμαστείτε για σύγκρουση με τη Ρωσία»: Η Ευρώπη καλεί τους λαούς τους σε ετοιμότητα - Η «γκρίζα ζώνη» μεταξύ πολέμου και ειρήνης

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βιντεο: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν»: Κατάληψη στο 15ο και το 60ό Γυμνάσιο μετά το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων μαθητριών

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Η πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα - Ένα φιάσκο με τραγικές συνέπειες

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 55χρονη κακοποιούσε σεξουαλικά τον γιο της οικιακής της βοηθού από όταν ήταν 9 ετών

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμηρή απάντηση Πλακιά σε Καρυστιανού για τα περί νέου κόμματος: Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Χάρης ο αποκλεισμένος, o «κομήτης» Κασσελάκης, η ενέργεια πονάει, πότε πάνε Μαξίμου οι αγρότες, η Metlen και οι σορτάκηδες, το ενδιαφέρον της Credia για την Παντελάκης ΑΕΠΕΥ και το «χαστούκι» της Fitch στην Intralot

04:14ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ