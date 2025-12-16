Η πιο ασφυκτικά κατοικημένη νησίδα του κόσμου: Γιατί προσελκύει τόσο κόσμο;
Μισή σε μέγεθος από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, η νησίδα Migingo στην Κένυα φιλοξενεί εκατοντάδες ανθρώπους σε ακραίες συνθήκες, αποτελώντας ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα σημεία του πλανήτη.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Migingo είναι τόσο μικρή που δύσκολα διακρίνεται στον χάρτη. Κι όμως, πάνω σε αυτή τη βραχώδη νησίδα, στη λίμνη Βικτόρια, έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη κοινότητα, στριμωγμένη κυριολεκτικά εκατοστό προς εκατοστό.
Όλα τα κτίσματα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα, τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, χωρίς ελεύθερους χώρους, δρόμους ή υποδομές. Για πολλούς ερευνητές, η Migingo αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα ανθρώπινης προσαρμογής σε εξαιρετικά περιορισμένο χώρο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο - Επέτειος με τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου
11:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει το κενό του Ελ Κααμπί
11:00 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Καινοτομία χωρίς όρια: Η Huawei παρουσιάζει τη νέα γενιά συσκευών της
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η smart ετοιμάζει το διάδοχο του Fortwo
09:39 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη ο 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη
23:37 ∙ LIFESTYLE