Η πιο ασφυκτικά κατοικημένη νησίδα του κόσμου: Γιατί προσελκύει τόσο κόσμο;

Η Migingo είναι τόσο μικρή που δύσκολα διακρίνεται στον χάρτη. Κι όμως, πάνω σε αυτή τη βραχώδη νησίδα, στη λίμνη Βικτόρια, έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη κοινότητα, στριμωγμένη κυριολεκτικά εκατοστό προς εκατοστό.

Όλα τα κτίσματα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα, τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, χωρίς ελεύθερους χώρους, δρόμους ή υποδομές. Για πολλούς ερευνητές, η Migingo αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα ανθρώπινης προσαρμογής σε εξαιρετικά περιορισμένο χώρο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr