Γιατί η ίδια πλευρά της Σελήνης είναι πάντα στραμμένη προς τη Γη

Η Σελήνη περιστρέφεται, όπως και η Γη αλλά υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος που η μία πλευρά της είναι μονίμως στραμμένη στη στη Γη.

Ο σχηματισμός της Σελήνης οφείλεται λιωμένη λάβα, την οποία η τεράστια βαρύτητα της Γης άπλωσε, δημιουργώντας παλίρροιες τόσο στην κοντινή όσο και στη μακρινή πλευρά. Όμως η περιστροφή του Φεγγαριού, απομάκρυνε τις παλίρροιες από μια ευθεία γραμμή που έδειχνε προς τη Γη.

Από τη σκοπιά της Γης, υπήρχε ένα επιπλέον κομμάτι υλικού που βρισκόταν ελαφρώς εκατέρωθεν μιας γραμμής που συνέδεε το κέντρο της πλανήτη μας με το κέντρο της Σελήνης.

Η γήινη βαρύτητα έλκυε αυτά τα κομμάτια, προσπαθώντας να τα επαναφέρει στην ευθυγράμμιση, παράγοντας τη λεγόμενη ροπή, που επιβράδυνε την περιστροφή της Σελήνης.

Αρχικά, αυτή η έλξη δεν ήταν επιτυχής, επειδή η Σελήνη είχε περισσότερη από αρκετή περιστροφική ενέργεια για να υπερνικήσει τη ροπή από την έλξη της Γης και να συνεχίσει να περιστρέφεται. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, η Γη κέρδισε σιγά-σιγά και η περιστροφή της Σελήνης επιβραδύνθηκε.

Αυτή η διαδικασία συνεχίστηκε για εκατομμύρια χρόνια, μέχρι που τα κομμάτια — οι παλίρροιες που δημιουργήθηκαν από τη βαρύτητα της Γης — βρέθηκαν μόνιμα σε μια ευθεία γραμμή που έδειχνε προς τη Γη.

Για να επιτευχθεί αυτό, η περιστροφή της Σελήνης έπρεπε να συγχρονιστεί με την τροχιά της, έτσι ώστε να παρουσιάζει πάντα την ίδια όψη προς τη Γη.

Μόνο στις 7 Οκτωβρίου 1959, το σοβιετικό διαστημικό σκάφος Luna 3 έδωσε στην ανθρωπότητα την πρώτη της εικόνα της αθέατης πλευράς της Σελήνης.