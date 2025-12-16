Κύπρος: Τι απαντά ο ζωγράφος στους επικριτές του για τα επίμαχα έργα με τον Χριστό και την Παναγία

Ο ζωγράφος Γιώργος Γαβριήλ παρουσίασε μία μεγάλη σειρά έργων σε έκθεση στην Πάφο με τίτλο «Αντισυστημική Τέχνη». Τα έργα περιλάμβαναν εικόνες που χρησιμοποιούσαν θρησκευτικά σύμβολα αλλά και πρόσωπα της Ορθοδοξίας, όπως τον Ιησού Χριστό και την Παναγία, σε εικονογραφήσεις που πολλοί θεώρησαν προσβλητικές και βλάσφημες για την ορθόδοξη πίστη.

Η έκθεση ματαιώθηκε από τη γκαλερί μετά τη «θύελλα» αντιδράσεων από κοινό αλλά και δημόσια πρόσωπα που χαρακτήρισαν τα έργα «ασεβή, απαράδεκτα και προκλητικά για το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών».

Πολιτικά κόμματα και προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και η πρόεδρος της Βουλής, κατέκριναν τα έργα για «βεβήλωση» των θρησκευτικών συμβόλων και εξέφρασαν σφοδρές αντιρρήσεις. Ωστόσο, αντιδράσεις υπήρξαν κι εντός πολιτικής σκηνής, με αιχμές για υποκρισία και διαφορετική αντιμετώπιση της ελευθερίας της τέχνης.

«Σατιρίζω, δεν θεωρώ χυδαία τα έργα»

Ο καλλιτέχνης, σε ερώτηση για τα επίμαχα έργα, εξήγησε ότι η έκθεση ήταν ατομική και περιλάμβανε μία μεγάλη σειρά από έργα, 296 έργα στο σύνολο και δεν ήταν αποκλειστικά αυτά τα έργα τα οποία παρουσιάζουν ότι προσβάλλουν την εκκλησία.

«Ψάχναμε τρόπους να δούμε πώς θα λειτουργήσει από Δευτέρα η έκθεση, αν θα ανοίξει τις πόρτες. Φοβόταν ποιοι θα μπουν μέσα. Όμως, επειδή συνέχισε να μου λέει ότι τον απειλούν συνεχώς, επιστρέφοντας πίσω στο σπίτι μου και βλέποντας ότι συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, του είπα: “Θα έρθω τώρα πίσω ξανά, να κατεβάσω την έκθεση για να τελειώνουμε”. Βρήκα φορτηγάκι, επέστρεψα στην Πάφο την ίδια ημέρα, την Κυριακή, μάζεψα τα έργα και τα έφερα πίσω στο εργαστήρι μου», τόνισε, μιλώνρας στον ALPHA Κύπρου.

Ο Γιώργος Γαβριήλ υποστήριξε ακόμη ότι «εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι χυδαίο το έργο ή ότι προσβάλλει τα θεία όπως με κατηγορούν. Κατά κάποιον τρόπο, θα σατιρίζω τους πολιτικούς, θα σατιρίζω τον πρόεδρο, σατιρίζω τους αρχιερείς.

Με αυτήν όλη τη διαφορά και τη σήψη που υπάρχει στην κοινωνία μας, αντιδρώ μέσα από το έργο μου. Αφουγκράζομαι τι γίνεται στην κοινωνία και μέσα από τη δουλειά μου προσπαθώ να στείλω τα δικά μου μηνύματα. Υπάρχει αυτό το υπερφυσικό και εξωπραγματικό στο ύφος με το οποίο εκφράζομαι, αλλά το κάθε έργο είναι συγκεκριμένο».

Ως αποτέλεσμα του σάλου που προκλήθηκε, η γκαλερί Blue Iris ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής (14/12) την ακύρωση της εικαστικής έκθεσης του Γαβριήλ, όπως γνωστοποίησε και ο ζωγράφος.