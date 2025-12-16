Παναθηναϊκός: Ενισχύουν τον Μπενίτεθ με 4+1 μεγάλες μεταγραφές Κορόνα και Κοτσόλης

Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να ενισχύσει το ρόστερ του με 5 παίκτες πρώτης γραμμής στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου πλησιάζει και ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο πως θέλει σημαντική ενίσχυση για να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανταγωνιστικός σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι συσκέψεις το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη της ΠΑΕ, δηλαδή τους Μπαλντίνι, Κορόνα και Κοτσόλη, μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ είναι συνεχείς και πλέον φαίνεται πως υπάρχει μια πρώτη στόχευση για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί το Τριφύλλι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε εντολή για μεταγραφές που θα κάνουν τη διαφορά, με το αρχικό πλάνο να περιλαμβάνει 4 παίκτες πρώτης γραμμής.

Ποιοι θα είναι αυτοί;

Ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει έναν βασικό τερματοφύλακα, ο οποίος θα συνθέσει τριάδα με τους Λαφόν και Κότσαρη, μιας και ο Ντραγκόφσκι θα αποτελέσει παρελθόν.

Μεγάλη είναι η ανάγκη ενίσχυσης και της μεσαίας γραμμής με δύο παίκτες. Ένας κεντρικός μέσος και ένας με πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά.

Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για αριστερό μπακ, μιας και είναι ξεκάθαρο πως ο Μπενίτεθ δεν εμπιστεύεται τον Μλαντένοβιτς και θέλει έναν παίκτη που θα φτιάξει ανταγωνιστικό δίδυμο με τον Κυριακόπουλο.

Ωστόσο, ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται πως θέλει και επιθετικό, μιας και δεν είναι ικανοποιημένος με τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα στην ομάδα. Θέλει έναν φορ που μαζί με τον Τεττέη, αλλά και τον Ντέσερς θα του δημιουργήσουν μια ιδανική γραμμή κρούσης. Αυτό σημαίνει πως πιθανότατα θα γίνει προσπάθεια πώλησης των Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.

Το δεδομένο είναι πως ο Παναθηναϊκός δεν θα βιαστεί να κάνει μεταγραφές, αλλά θα επιχειρήσει να βρει τους κατάλληλους παίκτες που θα του κάνουν τη διαφορά, όσο χρόνος κι αν χρειαστεί μέσα στον Γενάρη.

