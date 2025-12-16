Γραφείο τελετών έδωσε σε πατέρα αντί για τα ρούχα, το «μυαλό» του νεκρού γιου του

Ένα αδιανόητο, όσο και μακάβριο λάθος έκανε ένα γραφείο τελετών στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, το οποίο ανέλαβε μετά από ανάθεση της οικογένειας την κηδεία ενός άνδρα που πέθανε τον περασμένο Μάιο.

Στο πακέτο των υπηρεσιών της κηδείας περιλαμβάνονταν η ταρίχνευση και η αλλαγή ρούχων. Όταν όμως ο πατέρας του νεκρού παρέλαβε τα υπάρχοντά του, υπέστη σοκ καθώς διαπίστωσε ότι η τσάντα δεν περιείχε ρούχα, αλλά ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού KTSM, η οικογένεια έχει καταθέσει αγωγή κατά του Γραφείου Τελετών κατηγορώντας τους για ακατάλληλο χειρισμό ανθρώπινων λειψάνων.

Η αγωγή αναφέρει ότι μετά τον θάνατο του Alexander Pinon, η μητέρα του υπέγραψε σύμβαση με την Lima Funeral Services, πληρώνοντας πάνω από 10.000 δολάρια για «ολοκληρωμένες επιμνημόσυνες υπηρεσίες».

Τον Ιούνιο, ο πατέρας πήγε στο γραφείο τελετών και παρέλαβε τα ρούχα. Όταν επέστρεψε σπίτι και άδειασε την τσάντα στο πλυντήριο, ανακάλυψε με τρόμο ότι δεν περιείχε ρούχα, αλλά ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό.

Ο δικηγόρος δήλωσε ότι η οικογένεια δεν γνώριζε εκ των προτέρων ότι ο ιατροδικαστής είχε πραγματοποιήσει κρανιοτομή στον γιο τους και είχε αφαιρέσει εγκεφαλικό ιστό.

Τελικά, ο πατέρας αναγκάστηκε να αφαιρέσει τον εγκεφαλικό ιστό, να τον βάλει πίσω στην κόκκινη σακούλα και να τον επιστρέψει στο γραφείο τελετών.

Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι ο υπεύθυνος του γραφείου τελετών δεν εξήγησε ποτέ αυτό το λάθος στην οικογένεια, ούτε παρείχε τα ρούχα του νεκρού.