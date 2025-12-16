Η smart ετοιμάζει το διάδοχο του Fortwo

Το υπό εξέλιξη smart #2 έχει ήδη περάσει στη φάση εντατικών δοκιμών, με στόχο την παρουσίασή του μέσα στο 2026 και τη συμβολική επανεμφάνιση ενός σύγχρονου fortwo, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της ηλεκτρικής εποχής.

