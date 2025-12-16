Η smart ετοιμάζει το διάδοχο του Fortwo
Η smart θέλει να επιστρέψει στις ρίζες της και στα διθέσια αυτοκίνητα πόλης.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το υπό εξέλιξη smart #2 έχει ήδη περάσει στη φάση εντατικών δοκιμών, με στόχο την παρουσίασή του μέσα στο 2026 και τη συμβολική επανεμφάνιση ενός σύγχρονου fortwo, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της ηλεκτρικής εποχής.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο - Επέτειος με τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου
11:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει το κενό του Ελ Κααμπί
11:00 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Καινοτομία χωρίς όρια: Η Huawei παρουσιάζει τη νέα γενιά συσκευών της
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η smart ετοιμάζει το διάδοχο του Fortwo
09:39 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη ο 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη
23:37 ∙ LIFESTYLE