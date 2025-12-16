Ηράκλειο: Διέρρηξαν κυλικείο γυμνασίου για τέταρτη φορά μέσα σε λίγους μήνες

Το κυλικείο του Γυμνασίου Γουβών στο Ηράκλειο, έπεσε για τέταρτη φορά θύμα διάρρηξης, καθώς άγνωστοι άδειασαν ό,τι είχε μέσα: από αλλαντικά έως και σφολιάτες!

Ο διευθυντής του σχολείου, κ. Μανώλης Συριγωνάκης, μιλώντας στο Cretalive ανέφερε πως δεν παρατηρήθηκε κάτι ύποπτο σε κανένα άλλο σημείο, μόνο το περιεχόμενο του κυλικείου φαίνεται πως δελέασε τους διαρρήκτες. Μάλιστα, ήταν η τέταρτη φορά που αυτό συνέβη από την αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς ως και σήμερα.

Ο κ. Συριγωνάκης αναφέρει πως το σχολείο έχει ζητήσει να τοποθετηθεί κάμερα στο σημείο, ένα αίτημα που δρομολογείται η ικανοποίησή του. Ακόμα, τονίζει πως δεν υπάρχει φύλακας ενώ η συμβολή του θα ήταν πολύτιμη για να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.