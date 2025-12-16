Η μυστηριώδης διαθήκη 500 εκατ. δολαρίων του μεγιστάνα Τόνι Χσιέχ - Η ύποπτη ρήτρα

Η οικογένεια του μεγιστάνα της τεχνολογίας Τόνι Χσιέχ αμφισβήτησε επίσημα τη Δευτέρα τη μυστηριώδη διαθήκη που φέρεται να άφησε ο διευθύνων σύμβουλος της Zappos.

Η οικογένεια, η οποία διαχειρίζεται την περιουσία του, ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, υπέβαλε επίσημη ένσταση κατά της φερόμενης διαθήκης, αποκαλώντας την «απάτη».

Μετά από μήνες εξετάσεων, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον πατέρα του Χσιέχ, παρουσίασαν λεπτομερώς την έρευνά τους σχετικά με τα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν μια διαθήκη και μια σχετική επιστολή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ειδικός στην ανίχνευση πλαστών εγγράφων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπογραφές του Χσιέχ στη ξαφνικά εμφανιζόμενη διαθήκη είναι πλαστές.

Προσέλαβαν επίσης έναν γλωσσολόγο, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γλώσσα στην υποτιθέμενη διαθήκη δεν φαινόταν να έχει συνταχθεί από εκπαιδευμένους νομικούς επαγγελματίες και πιθανότατα γράφτηκε από «μη φυσικούς ομιλητές της αγγλικής γλώσσας», όπως αναφέρουν στο έγγραφο της αγωγής.

Η φερόμενη διαθήκη βρέθηκε από έναν άνδρα που αυτοπροσδιορίστηκε ως Kashif Singh. Ισχυρίστηκε ότι βρήκε τη διαθήκη στην κατοχή του παππού του, Pir Muhammad, ο οποίος έπασχε από άνοια όταν πέθανε.

Ένα αντίγραφο της διαθήκης στάλθηκε στον Robert Armstrong, διακεκριμένο δικηγόρο κληρονομιών στη Νεβάδα, ο οποίος κατονομαζόταν στο έγγραφο ως συνεκτελεστής της περιουσίας του Χσιέχ.

Ο Άρμστρονγκ έχει δηλώσει ότι δεν συμμετείχε στον σχεδιασμό της διαδοχής της περιουσίας με τον Χσιέχ και δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ. Ωστόσο σε δικαστικό έγγραφο, ο Άρμστρονγκ παραδέχθηκε ότι έλαβε ένα τηλεφώνημα από έναν άνδρα που αυτοπροσδιορίστηκε ως Singh λίγο αφότου έμαθε ότι το όνομά του αναγραφόταν στη μυστηριώδη διαθήκη.

Οι προσπάθειες των δικηγόρων να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε τρόπο με τον Singh απέβησαν άκαρπες.

Ο Χσιέχ ήταν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Zappos, μιας διαδικτυακής εταιρείας λιανικής πώλησης υποδημάτων, την οποία πούλησε στην Amazon.com για 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2009. Πάλευε με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και με εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, τον τελευταίο χρόνο της ζωής του και πέθανε το 2020. Εκείνη την εποχή, πιστευόταν ότι είχε πεθάνει χωρίς διαθήκη. Ο πατέρας του, Richard Hsieh, διαχειρίζεται την περιουσία του γιου του από τον θάνατό του.

Η φερόμενη διαθήκη που «βρήκε» ο Singh περιλαμβάνει μια ρήτρα μη αμφισβήτησης που απευθύνεται στην οικογένεια του εκλιπόντος επιχειρηματία: Εάν οποιοδήποτε από τα τέσσερα εναπομείναντα μέλη της οικογένειάς του αποφασίσει να αντιταχθεί στις επιθυμίες του Χσιέχ, κανένας τους δεν θα λάβει τίποτα.

Μια ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Λας Βέγκας.