Τα καλύτερα gaming δώρα για τις γιορτές του 2025

Τα Χριστούγεννα είναι μία εποχή συνυφασμένη με τα δώρα και τι καλύτερο για να χαρίσεις στα αγαπημένα σου πρόσωπα από κάτι σχετικό με το αγαπημένο τους χόμπι που λατρεύεται από μικρούς και μεγάλους!

Φυσικά δεν είναι άλλο από το gaming που είναι ικανό να χαρίσει αμέτρητες ώρες ψυχαγωγίας και να προσφέρει εξαιρετικά εντυπωσιακές αλλά και διαδραστικές εμπειρίες που θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη κάθε gamer. Τι μπορείς να πάρεις όμως σε έναν gamer εν όψει των εορτών; Ποιο είναι εκείνο το δώρο που θα κάνει… level up στα φετινά του Χριστούγεννα; Worry not γιατί έχουμε συγκεντρώσει για ‘σένα τις πιο εντυπωσιακές προτάσεις για κάθε γούστο και budget.

Είτε λοιπόν πρόκειται για κολλητό και συγγενή, είτε πρόκειται για ‘σένα τον ίδιο, αυτά είναι τα καλύτερα δώρα για gamers για τις γιορτές του 2025!

Nintendo Switch 2

Η νέα κονσόλα της Nintendo είναι εδώ και ήδη η βιβλιοθήκη της διαθέτει τίτλους όπως το Donkey Kong Bananza, το Mario Kart World, το Metroid Prime 4: Beyond και βέβαια τις ειδικές εκδόσεις των The Legend of Zelda: Breath of the Wild και Tears of the Kingdom. Μία εξαιρετική κονσόλα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιτραπέζια αλλά και φορητή για πολλά χρόνια εγγυημένης ψυχαγωγίας.

Τιμονιέρα Logitech G923

Εξαιρετική επιλογή για τους φίλους των racing και driving games. H τιμονιέρα Logitech G923 κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις (μία για Xbox και μία για PlayStation – αμφότερες είναι συμβατές με PC) καλύπτοντας κάθε πλατφόρμα. Διαθέτει τεχνολογία TRUEFORCE για ασυναγώνιστο ρεαλισμό, ενσωματωμένο στροφόμετρο και πεντάλ προοδευτικού φρένου για full-extra εμπειρίες.

Alan Wake II: Deluxe Edition

Πρόκειται για ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά video games των τελευταίων χρόνων. Ο Alan Wake επιστρέφει με μία συγκλονιστική ιστορία που θα κάνει το πρώτο παιχνίδι της σειράς να μοιάζει με… περίπατο. Η Deluxe Edition μάλιστα διαθέτει δύο expansions και έξτρα αντικείμενα.

Πληκτρολόγιο Razer Ornata V3 Chroma

Το πληκτρολόγιο που θα λατρέψει κάθε gamer που σέβεται τον εαυτό του, το Razer Ornata Chroma στην τρίτη του έκδοση έρχεται με υβριδικούς διακόπτες για τρομερή αίσθηση και κορυφαία απόκριση – και βέβαια με καταπληκτική αντοχή στον χρόνο. Το καλύτερο; Έχει RGB φωτισμό που προγραμματίζεται για να ταιριάζει στο στυλ του κάθε παίκτη!

ROG Xbox Ally & Ally X

Αν έχεις κάποιον ή σκέφτεσαι ο ίδιος να μπεις στον χορό των handheld gaming PC, κάνε το με μία από τις πιο «hot» προτάσεις της αγοράς. Τα ROG Xbox Ally και Ally X θα σου επιτρέψουν να πάρεις το Xbox σου όπου κι αν πας. Στην πραγματικότητα κρύβουν μέσα τους mini Windows PC με μία ειδική έκδοση του UI του Xbox και υποστήριξη για Steam και άλλες πλατφόρμες, για να παίζεις κάθε τίτλο on the go!

Headset Logitech G Astro A50 X McLaren Edition

Το πιθανότερο είναι πως μόλις δεις την τιμή του θα σε πιάσει ίλιγγος. Άκουσέ μας: αν σ’ αρέσει ο ποιοτικός ήχος, είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου! Με συγκλονιστικό ήχο χάρη στους οδηγούς γραφενίου, μικρόφωνο υψηλής ανάλυσης και HDMI 2.1 4K 120 Hz pass-through, θα σου χαρίσει πραγματικά premium εμπειρίες. Και να θυμάσαι ότι μιλάμε για την ειδική έκδοση με τα χρώματα και τα διακριτικά της McLaren!

Ghost of Yotei

Ένα από τα παιχνίδια της χρονιάς για φέτος, το Ghost of Yotei θα σε μεταφέρει στην Ιαπωνία του 1600 για να σου διηγηθεί μία ιστορία εκδίκησης. Το sequel του πολυβραβευμένου Ghost of Tsushima έχει έναν τεράστιο κόσμο για να εξερευνήσεις, γεμάτο με side missions, απαιτητικούς εχθρούς και boss fights που συνθέτουν μία καθηλωτική εμπειρία ψυχαγωγίας.

Mousemat Turbo-X Nemesis Ronin XXL

Στο ίδιο theme με το Ghost of Yotei, αν οι ronin είναι το thing σου (ή τέλος πάντων το thing του προσώπου για το οποίο προορίζεται το δώρο), τότε το σχετικό mousemat της σειράς Nemesis (σε XXL μέγεθος και διαστάσεις 120 x 50 εκατ. για να χωρά πληκτρολόγιο, ποντίκι και ό,τι άλλο έχει το γραφείο σου, είναι πολύ απλά must. Τρομερά χρώματα, απίστευτη αίσθηση.

Ποντίκι Logitech G502 HERO

Το απόλυτο value-for-money gaming ποντίκι! Με οπτικό αισθητήρα HERO ευαισθησίας 25.600 DPI, ρυθμιζόμενο βάρος, 11 προγραμματιζόμενα πλήκτρα και μηχανικούς διακόπτες αντοχής 50 εκατ. κλικ, το Logitech G502 HERO θα γίνει το όπλο που ονειρεύεται κάθε gamer. Ο φωτισμός RGB είναι απλά το κερασάκι στην τούρτα.

Χειριστήριο PS5 Sony DualSense

Ένα έξτρα χειριστήριο πάντα χρειάζεται και οι κάτοχοι PS5 έχουν στη διάθεσή τους μία τεράστια γκάμα από DualSense για να διαλέξουν. Το επίσημο χειριστήριο της Sony, βλέπεις κυκλοφορεί σε διάφορες αποχρώσεις αλλά και ειδικές εκδόσεις όπως εκείνες του Astro Bot, του Fortnite και του God of War για να βάλεις χρώμα στο παιχνίδι σου!

Headset Steelseries Arctis Nova 5

Το Arctis Nova 5 είναι η τέλεια επιλογή για όσους αναζητούν ένα ποιοτικό, ασύρματο gaming headset. Διαθέτει πάνω από 100 προεπιλογές ήχου για να προσαρμόσεις την εμπειρία σου σε όποιο παιχνίδι παίζεις – από το Fortnite και το Apex Legends ως το Minecraft. Η μπαταρία του διαρκεί 60 ώρες έτσι ώστε να απολαμβάνεις τον επιβλητικό ήχο των οδηγών νεοδυμίου με τα έντονα μπάσα για όσο θες.