Τα καλύτερα gaming δώρα για τις γιορτές του 2025

Αυτά είναι τα καλύτερα δώρα για gamers για τις γιορτές του 2025!

Newsbomb

Τα καλύτερα gaming δώρα για τις γιορτές του 2025
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα Χριστούγεννα είναι μία εποχή συνυφασμένη με τα δώρα και τι καλύτερο για να χαρίσεις στα αγαπημένα σου πρόσωπα από κάτι σχετικό με το αγαπημένο τους χόμπι που λατρεύεται από μικρούς και μεγάλους!

Φυσικά δεν είναι άλλο από το gaming που είναι ικανό να χαρίσει αμέτρητες ώρες ψυχαγωγίας και να προσφέρει εξαιρετικά εντυπωσιακές αλλά και διαδραστικές εμπειρίες που θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη κάθε gamer. Τι μπορείς να πάρεις όμως σε έναν gamer εν όψει των εορτών; Ποιο είναι εκείνο το δώρο που θα κάνει… level up στα φετινά του Χριστούγεννα; Worry not γιατί έχουμε συγκεντρώσει για ‘σένα τις πιο εντυπωσιακές προτάσεις για κάθε γούστο και budget.

Είτε λοιπόν πρόκειται για κολλητό και συγγενή, είτε πρόκειται για ‘σένα τον ίδιο, αυτά είναι τα καλύτερα δώρα για gamers για τις γιορτές του 2025!

Nintendo Switch 2

plaisio-gaming-gifts

Η νέα κονσόλα της Nintendo είναι εδώ και ήδη η βιβλιοθήκη της διαθέτει τίτλους όπως το Donkey Kong Bananza, το Mario Kart World, το Metroid Prime 4: Beyond και βέβαια τις ειδικές εκδόσεις των The Legend of Zelda: Breath of the Wild και Tears of the Kingdom. Μία εξαιρετική κονσόλα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιτραπέζια αλλά και φορητή για πολλά χρόνια εγγυημένης ψυχαγωγίας.

Τιμονιέρα Logitech G923

plaisio-gaming-gifts

Εξαιρετική επιλογή για τους φίλους των racing και driving games. H τιμονιέρα Logitech G923 κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις (μία για Xbox και μία για PlayStation – αμφότερες είναι συμβατές με PC) καλύπτοντας κάθε πλατφόρμα. Διαθέτει τεχνολογία TRUEFORCE για ασυναγώνιστο ρεαλισμό, ενσωματωμένο στροφόμετρο και πεντάλ προοδευτικού φρένου για full-extra εμπειρίες.

Alan Wake II: Deluxe Edition

Πρόκειται για ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά video games των τελευταίων χρόνων. Ο Alan Wake επιστρέφει με μία συγκλονιστική ιστορία που θα κάνει το πρώτο παιχνίδι της σειράς να μοιάζει με… περίπατο. Η Deluxe Edition μάλιστα διαθέτει δύο expansions και έξτρα αντικείμενα.

Πληκτρολόγιο Razer Ornata V3 Chroma

Το πληκτρολόγιο που θα λατρέψει κάθε gamer που σέβεται τον εαυτό του, το Razer Ornata Chroma στην τρίτη του έκδοση έρχεται με υβριδικούς διακόπτες για τρομερή αίσθηση και κορυφαία απόκριση – και βέβαια με καταπληκτική αντοχή στον χρόνο. Το καλύτερο; Έχει RGB φωτισμό που προγραμματίζεται για να ταιριάζει στο στυλ του κάθε παίκτη!

ROG Xbox Ally & Ally X

plaisio-gaming-gifts

Αν έχεις κάποιον ή σκέφτεσαι ο ίδιος να μπεις στον χορό των handheld gaming PC, κάνε το με μία από τις πιο «hot» προτάσεις της αγοράς. Τα ROG Xbox Ally και Ally X θα σου επιτρέψουν να πάρεις το Xbox σου όπου κι αν πας. Στην πραγματικότητα κρύβουν μέσα τους mini Windows PC με μία ειδική έκδοση του UI του Xbox και υποστήριξη για Steam και άλλες πλατφόρμες, για να παίζεις κάθε τίτλο on the go!

Headset Logitech G Astro A50 X McLaren Edition

Το πιθανότερο είναι πως μόλις δεις την τιμή του θα σε πιάσει ίλιγγος. Άκουσέ μας: αν σ’ αρέσει ο ποιοτικός ήχος, είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου! Με συγκλονιστικό ήχο χάρη στους οδηγούς γραφενίου, μικρόφωνο υψηλής ανάλυσης και HDMI 2.1 4K 120 Hz pass-through, θα σου χαρίσει πραγματικά premium εμπειρίες. Και να θυμάσαι ότι μιλάμε για την ειδική έκδοση με τα χρώματα και τα διακριτικά της McLaren!

Ghost of Yotei

plaisio-gaming-gifts

Ένα από τα παιχνίδια της χρονιάς για φέτος, το Ghost of Yotei θα σε μεταφέρει στην Ιαπωνία του 1600 για να σου διηγηθεί μία ιστορία εκδίκησης. Το sequel του πολυβραβευμένου Ghost of Tsushima έχει έναν τεράστιο κόσμο για να εξερευνήσεις, γεμάτο με side missions, απαιτητικούς εχθρούς και boss fights που συνθέτουν μία καθηλωτική εμπειρία ψυχαγωγίας.

Mousemat Turbo-X Nemesis Ronin XXL

Στο ίδιο theme με το Ghost of Yotei, αν οι ronin είναι το thing σου (ή τέλος πάντων το thing του προσώπου για το οποίο προορίζεται το δώρο), τότε το σχετικό mousemat της σειράς Nemesis (σε XXL μέγεθος και διαστάσεις 120 x 50 εκατ. για να χωρά πληκτρολόγιο, ποντίκι και ό,τι άλλο έχει το γραφείο σου, είναι πολύ απλά must. Τρομερά χρώματα, απίστευτη αίσθηση.

Ποντίκι Logitech G502 HERO

Το απόλυτο value-for-money gaming ποντίκι! Με οπτικό αισθητήρα HERO ευαισθησίας 25.600 DPI, ρυθμιζόμενο βάρος, 11 προγραμματιζόμενα πλήκτρα και μηχανικούς διακόπτες αντοχής 50 εκατ. κλικ, το Logitech G502 HERO θα γίνει το όπλο που ονειρεύεται κάθε gamer. Ο φωτισμός RGB είναι απλά το κερασάκι στην τούρτα.

Χειριστήριο PS5 Sony DualSense

plaisio-gaming-gifts-pic-4.jpg

Ένα έξτρα χειριστήριο πάντα χρειάζεται και οι κάτοχοι PS5 έχουν στη διάθεσή τους μία τεράστια γκάμα από DualSense για να διαλέξουν. Το επίσημο χειριστήριο της Sony, βλέπεις κυκλοφορεί σε διάφορες αποχρώσεις αλλά και ειδικές εκδόσεις όπως εκείνες του Astro Bot, του Fortnite και του God of War για να βάλεις χρώμα στο παιχνίδι σου!

Headset Steelseries Arctis Nova 5

Το Arctis Nova 5 είναι η τέλεια επιλογή για όσους αναζητούν ένα ποιοτικό, ασύρματο gaming headset. Διαθέτει πάνω από 100 προεπιλογές ήχου για να προσαρμόσεις την εμπειρία σου σε όποιο παιχνίδι παίζεις – από το Fortnite και το Apex Legends ως το Minecraft. Η μπαταρία του διαρκεί 60 ώρες έτσι ώστε να απολαμβάνεις τον επιβλητικό ήχο των οδηγών νεοδυμίου με τα έντονα μπάσα για όσο θες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:22ΕΛΛΑΔΑ

Στον Εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για τους 4 τόνους κοκαΐνης

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιτέχνες πήγαν με μικρόφωνα και κλαρίνα στο μπλόκο της Χαλκηδόνας για συμπαράσταση στους αγρότες

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή εναντίον του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση - Ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισ. δολαρίων

11:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο - Επέτειος με τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου

11:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει το κενό του Ελ Κααμπί

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Aρρραβωνιάστηκε ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ - Ποια είναι η Μπετίνα Άντερσον που «είπε το ναι» - «Παντρεύομαι τον έρωτα της ζωής μου»

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης διαθήκη 500 εκατ. δολαρίων του μεγιστάνα Τόνι Χσιέχ - Η ύποπτη ρήτρα και ο άγνωστος κληρονόμος

11:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Καινοτομία χωρίς όρια: Η Huawei παρουσιάζει τη νέα γενιά συσκευών της

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η smart ετοιμάζει το διάδοχο του Fortwo

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διέρρηξαν κυλικείο γυμνασίου για τέταρτη φορά μέσα σε λίγους μήνες - Πήραν από αλλαντικά έως και σφολιάτες

10:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

10:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Άγιο Παντελεήμονα: «Ξηλώθηκε» κύκλωμα ναρκωτικών – 14 συλλήψεις

10:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Αυλαία στο Conference League με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμηρή απάντηση Πλακιά σε Καρυστιανού για τα περί νέου κόμματος: Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ

10:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Δράση με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κι άλλους 4 αγώνες - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 15χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Την πρόλαβαν οι γονείς της

10:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ρεκόρ της Μπόρνμουθ στη ματσάρα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Δείτε τα 8 γκολ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο ασφυκτικά κατοικημένη νησίδα του κόσμου: Γιατί προσελκύει τόσο κόσμο;

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Στα λευκά «ντύθηκε» το Central Park - Δείτε εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

10:16ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: «Ετοιμαστείτε για σύγκρουση με τη Ρωσία»: Η Ευρώπη καλεί τους λαούς τους σε ετοιμότητα - Η «γκρίζα ζώνη» μεταξύ πολέμου και ειρήνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

10:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

10:16ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: «Ετοιμαστείτε για σύγκρουση με τη Ρωσία»: Η Ευρώπη καλεί τους λαούς τους σε ετοιμότητα - Η «γκρίζα ζώνη» μεταξύ πολέμου και ειρήνης

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Η πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα - Ένα φιάσκο με τραγικές συνέπειες

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βιντεο: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμηρή απάντηση Πλακιά σε Καρυστιανού για τα περί νέου κόμματος: Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

08:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες αγροτών θα στραφεί ο κουμπαράς - «Δεν εμφανιζόμαστε σαν δεύτερος Αη Βασίλης»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 55χρονη κακοποιούσε σεξουαλικά τον γιο της οικιακής της βοηθού από όταν ήταν 9 ετών

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν»: Κατάληψη στο 15ο και το 60ό Γυμνάσιο μετά το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων μαθητριών

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ