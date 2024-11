Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου: Χρυσές Νύχτες με τις καλύτερες ταινίες μικρού μήκους της χρονιάς

Για 11η χρονιά η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου υποδέχεται στην Αθήνα, στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, τις Χρυσές Νύχτες, μια πρωτοβουλία της γαλλικής Ακαδημίας των César για την ανάδειξη των καλύτερων μικρού μήκους ταινιών της χρονιάς απ’ όλο τον κόσμο.

Κάθε χρόνο περισσότερες από 30 Ακαδημίες Κινηματογράφου παγκοσμίως ξεχωρίζουν μία ταινία μικρού μήκους ανάμεσα στις παραγωγές της χώρας τους. Το αποτέλεσμα είναι μια μοναδική συλλογή από βραβευμένες ταινίες που ταξιδεύει και προβάλλεται σε μεγάλες πόλεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Από τη Νορβηγία ως την Ταϊβάν, από τη Βραζιλία ως τη Νότιο Αφρική, από τα César στα Oscar, τα Bafta, τα Goya και τα Ίρις, οι Χρυσές Νύχτες προσκαλούν τους θεατές σε ένα μικρού μήκους ταξίδι στο σινεμά και τον κόσμο, ενώ παράλληλα αποτελούν μια υπέροχη ευκαιρία για όλες τις Ακαδημίες Κινηματογράφου να συμβάλλουν στην ενίσχυση της διεθνούς κινηματογραφικής ποικιλομορφίας και να συμμετέχουν, η κάθε μία με τον τρόπο της, σε έναν διεθνή διάλογο μεταξύ πολιτισμών.

Στην Αθήνα, οι προβολές πραγματοποιούνται με την υποστήριξη των Φίλων της ΕΑΚ: Finos Film, Filmiki, Foss Productions, TopCut-Modiano, Boo Productions και Authorwave.

Το πρόγραμμα

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2024

17:00 – Μέρος 1

La mécanique des fluides (Γαλλία, 38’)

Golden leggings (Ουκρανία, 20’)

Armat (Ελβετία, 12’)

Finding Addison (Αυστραλία, 30’)

Aunque es de noche (Ισπανία, 16’)

19:15 – Μέρος 2

How to please (Φινλαδία, 27’)

Atestace (Τσεχία, 21’)

A Camera on my lap (Νότια Αφρική, 18’)

Été 96 (Γαλλία, 12)

Big Bang (Βραζιλία, 14’)

Superduper – Megagigasingle (Νορβηγία, 27’)

21:30 – Μέρος 3

Ανορθόδοξος (Ελλάδα, 23’)

Crab day (Ηνωνένο Βασίλειο, 11’)

Agustina (Μεξικό, 17’)

Ghwa, the last name (Νότια Κορέα, 32’)

In the mountain’s shade (Ισραήλ, 21’)

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2024

17:00 – Μέρος 4

La valise rouge (Λουξεμβούργο, 18’)

Lions (Αφρική, 25’)

The day I died (Δανία, 15’)

Vreau sa sparg sera (Ρουμανία, 21’)

Xanh (Γερμανία, 12’)

Monsoon blue (Ταϊβάν, 14’)

19:00 – Μέρος 5

Lattente (Γαλλία, 30’)

The meatseller (Ιταλία, 17’)

Paloquemao (Κολομβία, 20’)

Les silencieux (Βέλγιο, 20’)

Η Πορνογραφική συλλογή του Κάφκα (Ελλάδα, 6’)

21:00 – Μέρος 6

Lucid dreaming (Ολλανδία, 13’)

Leila (Σουηδία, 25’)

Φως εκ φωτός (Ελλάδα, 13’)

The flying sailor (Καναδάς, 8’)

War is over! (ΗΠΑ, 11’)

Ice merchants (Πορτογαλία, 15’)

Once upon a Vilnius (Λιθουανία, 23’)

Γενικές πληροφορίες

* Η είσοδος είναι ελεύθερη, μέχρι να εξαντληθεί η χωρητικότητα της αίθουσας

* Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη εκδοχή τους με ελληνικούς υπότιτλους

Πρόγραμμα και αναλυτικές πληροφορίες για τις ταινίες:

www.hellenicfilmacademy.gr