Ejekt Festival: Γίνεται 20 χρόνων και το γιορτάζει με Kooks, Inhaler και Overjoyed

Το Ejekt Festival φέτος γίνεται 20 χρονών και το γιορτάζει. Η ανακοίνωση των τεράστιων Green Day στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα στις 6 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ έχει ήδη προκαλέσει παροξυσμό στους οπαδούς τους.

Μαζί με τους Green Day θα εμφανιστούν δύο από τα κορυφαία ονόματα της Βρετανικής μουσικής, οι The Kooks (για πρώτη φορά στην Ελλάδα) και οι Inhaler (για πρώτη φορά στην Ελλάδα) και οι The Overjoyed, δημιουργώντας ένα ονειρικό line-up!

The Kooks

Όταν το 2006 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο album τους «Inside In / Inside Out», οι The Kooks δεν ήθελαν να συμπεριλάβουν στον δίσκο το «Naive». Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά και με πάνω από 2.000.000 φυσικές πωλήσεις του album που έγινε 5 (!) φορές πλατινένιο, αυτό το τραγούδι αποδείχθηκε instant classic, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους και αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα του 21ου αιώνα για τη Μεγάλη Βρετανία!

Αν αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία με τους The Kooks, η συνέχεια δεν απογοήτευσε ούτε στο ελάχιστο: «She Moves In Her Own Way», «Seaside», «Ooh La», «Sweet Emotion», «Bad Habit», «Junk Of The Heart (Happy)» είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια με τη χαρακτηριστικά «θετική» φωνή του Luke Pritchard που έχουν γίνει επιτυχίες και έχουν καθιερώσει το συγκρότημα ως ένα από τα πιο εμβληματικά του «νησιού» για δύο δεκαετίες, με πλατινένιες και χρυσές διακρίσεις και πάνω από 1 δισεκατομμύριο (!) streams στις διάφορες πλατφόρμες.

Με 6 άλμπουμς στο ενεργητικό τους και με το όνομα τους φιγουράρει σταθερά στα σημαντικά slots στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης, οι The Kooks είναι σήμερα η επιτομή της βρετανικής pop-rock μπάντας. Στην πρώτη συναυλία τους στην Ελλάδα στο EJEKT Festival θα παρουσιάσουν υλικό από ολόκληρη της καριέρα τους.

Inhaler

Οι Inhaler είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας για την πρόσφατη δεκαετία! Η καλύτερη απόδειξη είναι ότι και τα δύο albums που έχουν κυκλοφορήσει, βρέθηκαν στην κορυφή των UK Charts: στο νο1 το «It Won't Always Be Like This» και στο νο2 το «Cuts & Bruises».

Οι Δουβλινέζοι indie rock αστέρες μπορεί να απέκτησαν άμεσα φήμη λόγω της συγγένειας του τραγουδιστή τους Elijah Hewson με τον Bono των U2 (είναι υιός του), όμως γρήγορα έγινε σαφές ότι έχουν και τα τραγούδια αλλά και τη σκηνική παρουσία που απαιτείται για να ξεχωρίσεις.

Τραγούδια όπως τα «My Honest Face», «Ice Cream Sundae», «If You're Gonna Break My Heart», «Love Will Get You There», «It Won't Always Be Like This», «When It Breaks», «Cheer Up Baby» έχουν φέρει στο συγκρότημα εκατοντάδες εκατομμύρια streams αλλά και πολλούς φανατικούς ακροατές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στην πρώτη εμφάνισή τους στην Ελλάδα στο EJEKT Festival θα παρουσιάσουν όλα τα hits τους, όπως και υλικό από το τρίτο άλμπουμ τους «Open Wide» που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο.

Overjoyed

Οι Overjoyed είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της εγχώριας punk rock σκηνής. Έχουν κυκλοφορήσει τρία albums και έχουν περιοδεύσει επανειλημμένα σε Ευρώπη και Ιαπωνία.

Περισσότερα πληροφορίες για το EJEKT Festival 2025 θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εισιτήρια

Zone B 95 Euros

Zone A SOLD OUT

VIP SOLD OUT

Εισιτήρια για ΑμεΑ

Για τα ΑμεΑ έχει προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με email στο info@ejekt.gr ή τηλεφωνικά στο 210 9636489, Δε-Πα 10:00 – 17:00.

Εισιτήρια για παιδιά

Δεν απαιτείται εισιτήριο για τα παιδιά έως και 7 ετών.

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται παιδιά έως και 9 ετών στην Ζώνη Α (Front Of Stage).

Η προπώληση των online εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από το www.more.com, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο της More. Οι πωλητές χρεώνουν κόστη διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Πληροφορίες: www.ejekt.gr