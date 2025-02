«I 'm still here»: Έρχεται στους κινηματογράφους ένα από τα μεγάλα φαβορί των Όσκαρ

Σκηνή της ταινίας "I 'm still here"

Η ταινία "I 'm still here" είναι βασισμένη στα best-seller απομνημονεύματα του Marcelo Rubens Paiva, στα οποία η μητέρα του έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια νέα κατάσταση, όταν ο σύζυγός της συλλαμβάνεται από το στρατιωτικό καθεστώς στη Βραζιλία, το 1971.

Σε σκηνοθεσία Walter Salles (Central Station – Χρυσή Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου, The Motorcycle Diaries, On the Road) με την Φερνάντα Τόρες (Love Me Forever or Never – Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών).

Σύνοψη

Ρίο ντε Τζανέιρο, αρχές της δεκαετίας του 1970.

Η Βραζιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σφιχτή λαβή μιας στρατιωτικής δικτατορίας. Συστήνεται η οικογένεια Paivas: ο πατέρας, Rubens, η μητέρα, Eunice και τα πέντε παιδιά τους.

Μένουν δίπλα στην παραλία, σε ένα σπίτι με πόρτες συνεχώς ανοιχτές για φίλους και οικογένειες. Η στοργή και το χιούμορ που μοιράζονται μεταξύ τους, είναι οι δικές τους λεπτές μορφές αντίστασης στην καταπίεση που υφίσταται ολόκληρη η χώρα.

Μια μέρα, θα υποστούν μια βίαιη και αυθαίρετη πράξη που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή τους. Στη συνέχεια, η Eunice αναγκάζεται να επανεφεύρει τον εαυτό της και να χαράξει ένα νέο μέλλον για τον εαυτό της και τα παιδιά της.

Η συγκινητική ιστορία αυτής της οικογένειας, βασισμένη στα απομνημονεύματα του Marcelo Rubens Paiva, είναι ταυτόχρονα και η ανακατασκευή ενός σημαντικού μέρους της κρυμμένης ιστορίας της Βραζιλίας.

Σημείωμα του σκηνοθέτη

«Όταν διάβασα για πρώτη φορά το "I’m Still Here" του Marcelo Rubens Paiva, συγκινήθηκα βαθιά. Για πρώτη φορά, η ιστορία των desaparecidos (των εξαφανισμένων), των ανθρώπων που τους άρπαξε τη ζωή η βραζιλιάνικη δικτατορία, ειπώθηκε από την οπτική γωνία εκείνων που έμειναν πίσω. Στην εμπειρία μιας γυναίκας –η Eunice Paiva, μητέρα πέντε παιδιών– υπήρχε τόσο η ιστορία του πώς να ζεις μέσα από την απώλεια, όσο και ο καθρέφτης της πληγής που άφησε στο έθνος.

Ήταν επίσης προσωπικό: ήξερα αυτή την οικογένεια και ήμουν φίλος με τα παιδιά της Paiva. Το σπίτι τους παραμένει χαραγμένο στη μνήμη μου. Κατά τη διάρκεια των επτά ετών που περάσαμε δημιουργώντας το "I'm Still Here", η ζωή στη Βραζιλία πλησίαζε επικίνδυνα σε αυτό το παρελθόν – γεγονός που έκανε ακόμη πιο επείγον να αφηγηθούμε αυτήν την ιστορία».

Walter Salles

Κριτικές

«To I'M STILL HERE είναι μια συναρπαστική, βαθιά συγκινητική ταινία, μια βαθιά πηγή πάθους. Μία από τις τα καλύτερες ταινίες του Salles» - The Hollywood Reporter

«Η ερμηνεία της Fernanda Torres ως Eunice είναι τόσο εντυπωσιακή όσο υποδηλώνει η φιλμογραφία της (...) ένα έργο για την ανείπωτη σκληρότητα αλλά και μια κληρονομιά αγάπης». – IndieWire

«Το πορτρέτο μιας οικογένειας — και ενός έθνους — με τη βαθιά συγκινητική μνήμη του Salles — που κατέρρευσε.» - Variety

«Ο Salles έχει έναν σκοπό εδώ. Είναι σαφές ότι δεν καταγράφει απλώς αυτό που συνέβη· πρόκειται για μια ταινία πολιτικής υπεράσπισης, που μας θυμίζει τι έκανε η τυραννία στη χώρα καθώς και τους λεκέδες που άφησε πίσω της». - Deadline

«Η υπέροχη ταινία του Salles βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα –ήταν ένας πραγματικός φίλος της οικογένειας Paiva ως έφηβος– είναι ένας συναρπαστικός, συγκινητικός φόρος τιμής σε μια εξαιρετική γυναίκα και την οικογένειά της». - Screendaily

«Η προσεγμένη αισθητική της, η εξαιρετική κινηματογράφηση του Adrian Teijido και η συγκλονιστική ερμηνεία της Τόρες, την καθιστούν μια ισχυρή κινηματογραφική εμπειρία». - Cineuropa

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Walter Salles

Σενάριο: Murilo Hauser, Heitor Lorega. Novel: Marcelo Rubens Paiva

Πρωταγωνιστούν: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello, Maeve Jinkings, Otavio Linhares, Antonio Saboia

Οι διακρίσεις:

3 Υποψηφιότητες για Όσκαρ 2025 – Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου (Fernanda Torres)

Χρυσή Σφαίρα 2025 - Α’ Γυναικείου Ρόλου / Δράμα (Fernanda Torres)

81 Venecia Film Festival 2024 – Υποψήφια για Χρυσό Λέοντα Καλύτερης Ταινίας

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου - Golden Osella (Murilo Hauser, Heitor Lorega)

Βραβείο SIGNIS - Walter Salles (σκηνοθέτης)

Βραβείο Green Drop - Walter Salles

Δείτε το trailer της ταινίας:

13 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους από την Spentzos Film

