Αποσύρεται ο τραγουδιστής Johnny Mathis από την ενεργό δράση

Την απόφασή του να αποσυρθεί από τη σκηνή και την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Αμερικανός τραγουδιστής Johnny Mathis. Ο ερμηνευτής μεγάλων επιτυχιών όπως τα «Misty», «Chances are», «When a child is born» κ.α. δήλωσε ότι αποσύρεται καθώς είναι 89 ετών και τα προβλήματα μνήμης που αντιμετωπίζει γίνονται εντονότερα. Η σχετική ανάρτηση στο facebook αναφέρει ότι «Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, ο Johnny Mathis κλείνει τα 90 του χρόνια φέτος. Λυπούμαστε πραγματικά που ανακοινώνουμε ότι λόγω της ηλικίας του και των προβλημάτων μνήμης που γίνονται εντονότερα, ο Johnny Mathis αποσύρεται από τις περιοδείες και τις ζωντανές εμφανίσεις. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του στέλνουν την ευγνωμοσύνη τους στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο για την αγάπη και την υποστήριξη στη μουσική του. Ηταν πραγματικά υπέροχα», τονίζεται στην ανάρτηση.

Ο Johnny Mathis είχε προγραμματίσει κάποιες εμφανίσεις για τη χρονιά που διανύουμε αλλά τελικά θα πραγματοποιήσει τέσσερις από αυτές τον προσεχή Μάιο στις ΗΠΑ.

Κάτοχος ρεκόρ

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ρομαντικούς τραγουδιστές στις ΗΠΑ και είναι κάτοχος του ρεκόρ για το άλμπουμ με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στα αμερικανικά charts. Πρόκειται για τη συλλογή «Johnny’s Greatest Hits» που παρέμεινε στον πίνακα επιτυχιών για 490 εβδομάδες από το 1958 έως το 1968. Έξι από τα άλμπουμ του είναι πλατινένια και είδε δέκα σερί άλμπουμ του να ανεβαίνουν στο top-10 των ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Επιπλέον, ηχογράφησε 53 στούντιο άλμπουμ από τη δεκαετία του ’60 έως τη δεκαετία του ’90.

Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’70 είδε το άστρο του να φωτίζεται πάλι με το ντούετο με την Ντενίς Γουίλιαμς, «Too Much, Too Little, Too Late» που έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών charts αλλά και με το φλερτ του με τη ντίσκο. Ένα άλμπουμ που ηχογράφησε με τον Νάιλ Ρότζερς των Chic, το «I Love my Lady» έμεινε στο συρτάρι μέχρι το 2017, ενώ η πιο πρόσφατη δουλειά του κυκλοφόρησε το 2023 με τίτλο «Christmas time is here».

Ο Johnny Mathis έχει βραβευθεί με τιμητικό Γκράμι για το σύνολο της προσφοράς του και έχει γίνει δεκτός στο Grammy Hall of Fame για τρεις ηχογραφήσεις του.

Το 2018 έλεγε για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε: «Η καριέρα μου σχετίζεται άμεσα με την κατάσταση της υγείας μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό γιατί δεν έχεις την παραμικρή διάθεση να κάνεις οτιδήποτε αν δεν είσαι καλά στην υγεία σου. Και το να είσαι τραγουδιστής, σου προσθέτει μια ακόμα έγνοια. Οι φωνητικές χορδές είναι σάρκα και αίμα και μπορούν να πάθουν οτιδήποτε. Πρέπει να φροντίζεις τα εργαλεία που σε έβαλαν σε αυτό το παιχνίδι», έλεγε.