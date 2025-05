«Αναζητώντας τον ήχο»: Η ζωή και το έργο του Μάιλς Ντέιβις σε graphic novel

Σ’ έναν φεγγαρόλουστο χωματόδρομο κάπου στο Αρκάνσας στις αρχές της δεκαετίας του ’30, ένα παιδί ακούει έναν μυστηριώδη ήχο που μοιάζει με μπλουζ να βγαίνει μέσα απ’ τους βάλτους. Κι από εκείνη τη στιγμή το εμμονικό ταξίδι του μικρού Μάιλς Ντέιβις για την αναζήτηση του ήχου ξεκινά.

Την μυθιστορηματική διαδρομή του θρύλου Μάλις Ντέιβις αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο το graphic novel "Αναζητώντας τον Ηχο" του Ντέιβ Τσίσολμ, που κυκλοφορεί σε μετάφραση του Γιώργου-Ίκαρου Μπαμπασάκη, από τις Εκδόσεις Οξύ.

Από τη θητεία δίπλα στον Τσάρλι Πάρκερ και την εποχή της «κουλ τζαζ» στα κλαμπ της Νέας Υόρκης μέχρι το καλλιτεχνικό αποκορύφωμα της τζαζ ελευθερίας του ’50 και του ’60, την ηχητική πρωτοπορία, τις μυθικές συνεργασίες, τις ταραχώδεις προσωπικές σχέσεις, τους fusion πειραματισμούς και την επιστροφή στις αφρικανικές ρίζες, το ταξίδι του χαρισματικού τζαζ θρύλου με το μαγικό άγγιγμα μοιάζει πλέον σαν να μην έχει τέλος και αρχή.

Λάτρης και ο ίδιος ο Ντέιβις της ζωγραφικής, την οποία ανακάλυψε όταν υπέστη εγκεφαλικό το 1982 και παρέλυσε προσωρινά το δεξί του χέρι. Ο γιατρός του συνέστησε να σκιτσάρει προκειμένου να αποκατασταθεί.

Ο Μάιλς καταπιάστηκε μ’ αυτό και μετά από ένα διάστημα η ικανότητά του να εκφράζεται μέσα από τις ζωγραφιές του μεγάλωνε ολοένα και περισσότερο. Προσηλώθηκε στο να σκιτσάρει με μολύβια, πένες και μαρκαδόρους και, με τον καιρό, γέμισε δεκάδες (ίσως εκατοντάδες) μπλοκ.

Θα άρεσε πολύ στον Μάιλς να δει πώς είδε ο Ντέιβ Τσίσολμ το ταξίδι για την ανακάλυψη του προσωπικού του ήχου.

Όπως γράφει ο γιος του Εριν Ντέιβις στον πρόλογο: "Ξέρω καλά ότι θα είχε μεγάλη περιέργεια για το πώς αποδίδεται η ζωή του με τον μοναδικό τρόπο των graphic novel".

Ο συγγραφέας και εικονογράφος Ντέιβ Τσίσολμ, γνωστός τρομπετίστας και ο ίδιος, αφηγείται την ιστορία με τα λόγια του ίδιου του Μάιλς Ντέιβις, μέσα από αυτοβιογραφικές αναφορές και αρχειακό υλικό.

info

Δημιουργός: Ντέιβ Τσίσολμ (Dave Chisholm)

Πρόλογος: Εριν Ντέιβις (Erin Davis)

Μετάφραση: Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης

Πρωτότυπος τίτλος: Miles Davis and the Search for the Sound

Σελίδες: 160

Εκδόσεις Οξύ