Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω του «Athens Santa Run 2025» - Οι ώρες διεξαγωγής

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας λόγω του «Athens Santa Run 2025» που θα διεξαχθεί στην «καρδιά» της πρωτεύουσας.

Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή 21/12/2025 και κατά τις ώρες 09.00 – 11:00 στις οδούς:

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αγ. Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

«Athens Santa Run 2025»

Το «Athens Santa Run 2025» διοργανώνεται από τον Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) και το Offline Running Association. Πρόκειται για μια γιορτινή διαδρομή για όσους λατρεύουν το τρέξιμο, με καλό σκοπό.

Ο φιλανθρωπικός, γιορτινός και συμβολικός αγώνας Santa Run 2,8χλμ. θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. από το πιο κεντρικό σημείο συνάντησης της Αθήνας στο Δημαρχιακό Μέγαρο, συνεχίζοντας επί της οδού Αθηνάς με θέα την Ακρόπολη προς την Ερμού, με στροφή στην Αγίων Ασωμάτων και στη συνέχεια στην οδό Πειραιώς, φτάνοντας έως την Πλατεία Ομονοίας με τερματισμό στο Δημαρχείο. Το δρομικό, χαρούμενο και εορταστικό Santa Run θα ολοκληρωθεί με επιστροφή στην Αθηνάς και πανηγυρικό τερματισμό στην ιστορική Πλατεία Κοτζιά.

Μέρος των εσόδων της διοργάνωσης θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), συμβάλλοντας στην ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια, τον αποκλεισμό και την κοινωνική απομόνωση. Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. υλοποιεί καθημερινές δράσεις στήριξης, φιλοξενίας, σίτισης και κοινωνικής ένταξης για άτομα και οικογένειες προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Επιπλέον, μέρος των εσόδων θα δοθεί για αθλητικά υλικά για τις ανάγκες του ΟΠΑΝΔΑ.

Διαβάστε επίσης